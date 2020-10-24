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Ферстаппена развернуло из-за днища 2021 года

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Ферстаппена развернуло из-за днища 2021 года
Автор:
, Редактор

Команда поставила на машину голландца новую деталь, что снизило прижимную силу

Накануне Гран При Португалии стало известно о том, что Ferrari испытает в пятничных тренировках новое днище, сделанное по регламенту 2021 года. Изменения болидов в следующем году будут минимальными, но правила требуют от команд сделать днища с более узкой задней частью, что должно снизить прижимную силу и уменьшить скорость болидов в поворотах.

Как оказалось, новую деталь для испытаний получил и Маск Ферстаппен, которого развернуло в первой тренировке.

«Мне пришлось управлять машиной, на которой было установлено днище образца 2021 года, – рассказал голландский гонщик в пятницу вечером. – Так что прижимная сила была существенно меньше, что делало управление непростым. Вот почему не все прошло гладко».

Другой причиной разворота Ферстаппен назвал скользкий асфальт: «Я был здесь в январе и подумал, что это отличный трек. Но с тех пор они поменяли асфальт, и теперь сцепление очень слабое. Стоит чуть быстрее войти в поворот, как машина неожиданно полностью теряет контакт с дорогой».

Дополнительная информация: Эрвин Ягги

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Сессия Первая тренировка
Пилоты Макс Ферстаппен
Автор Сергей Иванов

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