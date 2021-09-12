Хотя общее мнение склонялось к тому, что столкновение Макса Ферстаппена с Льюисом Хэмилтоном в первой «эске» на 26-м круге Гран При Италии является гоночным инцидентом, после разбирательства виновником случившегося назвали голландского пилота.

В официальном документе сказано: «Судьи сочли его [Хэмилтона] позицию на трассе разумной, а потому сочли пилота машины №33 [Ферстаппена] виновным в случившемся».

Теперь Макс потеряет три позиции на стартовой решетке следующего этапа, который пройдет через две недели в России.

Также ему добавили два штрафных балла, которые стали для пилота первыми за 12 месяцев.

Аргументация

Два гонщика столкнулись в тот момент, когда Льюис выехал их боксов. Он был внутри на входе в первый поворот, который они в Максом преодолели бок о бок. После этого британец стал смещаться левее, не оставив сопернику места на асфальте.

Машина Макса подскочила на высоком поребрике, после чего Red Bull и Mercedes столкнулись.

Вот что сказано в решении судей: «Автомобиль № 44 [Хэмилтона] выезжал из боксов, а автомобиль №33 [Ферстаппена] двигался по главной прямой. За 50 метром до первого поворота автомобиль №44 был значительно впереди автомобиля №33.

Ферстаппен затормозил поздно и начал равняться с Хэмилтоном, при этом ни в один из моментов не был дальше передних колес автомобиля №44.

По ходу слушаний Ферстаппен заявил, что причиной столкновения стали действия Хэмилтона, который распрямил траекторию после первого поворота и начал выдавливать его с апекса второго поворота.

При этом Хэмилтон сообщил, что Ферстаппен попробовал осуществить очень поздний обгон, а потому должен был предоставить преимущество в повороте, заранее сбросив скорость или же свернув налево за поребрик.

Судьи установили, что гонщик автомобиля №44 избрал траекторию, призванную избежать столкновения, хотя при этом и вынудил гонщика автомобиля №33 выехать на поребрик. Кроме того, судьи учли, сто машина Ферстаппена поравнялась с машиной Хэмилтона только на самом выходе из первого поворота.

По мнению судей, Ферстаппен предпринял свой маневр слишком поздно, чтобы претендовать на пространство в повороте. Хэмилтон мог сместиться еще дальше от поребрика, чтобы избежать столкновения, но судьи сочли расположение его машины разумным, а потому потому признали пилота автомобиля №33 виновным в случившемся

При этом изучены были только обстоятельства инцидента без учета его последствий».

Команда Red Bull в соответствии с Международным спортивным кодексом имеет право оспорить вынесенное решение.