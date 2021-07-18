Ферстаппена отправили в госпиталь после аварии

Макс Ферстаппен столкнулся с Льюисом Хэмилтоном на первом круге Гран При Великобритании. Машину голландца развернуло и бросило на защитный барьер.

По оценкам Red Bull, перегрузка при ударе составила 51G. Ферстаппен сам покинул разбитый болид, но выглядел потрясенным. После осмотра в медицинском центре на трассе Макса отправили в больницу для дальнейших проверок. При этом никаких повреждений у гонщика пока не обнаружили.

Red Bull сообщила в твиттере, что Ферстаппена увезли в больницу для тестирования в качестве меры предосторожности. А отец гонщика Йос Ферстаппен рассказал о его состоянии.

«Макс чувствовал легкое головокружение и теперь ему сделают компьютерную томографию головы, – рассказал Ферстаппен-старший Ziggo Sport. – В остальном он в порядке. Плечо только побаливает, и синяки повсюду».

Хэмилтон получил 10 секунд штрафа за столкновение с Ферстаппеном, что не помешало ему выиграть Гран При.