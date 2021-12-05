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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Ферстаппена оштрафовали за столкновение с Хэмилтоном в Джидде

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Гонщика Red Bull наказали десятисекундным штрафом за инцидент с Льюисом Хэмилтоном во время гонки в Саудовской Аравии

Ферстаппена оштрафовали за столкновение с Хэмилтоном в Джидде

В середине заезда Макс Ферстаппен некорректно оборонялся, выехав и вытеснив Льюиса Хэмилтона за пределы трассы. На 38-м круге Ферстаппен попытался вернуть позицию семикратному чемпиону и резко замедлился на прямой. Этот маневр привел к небольшому столкновению соперников. 

После заезда Ферстаппена и Хэмилтона вызвали к стюардам, и 6 декабря, в 1:36 по московскому времени, FIA опубликовала вердикт. Голландец получил десятисекундный штраф, который никак не повлияет на его позицию по итогам гонки. Он сохранит второе место.

В документе сказано, что торможение Ферстаппена вызвало перегрузку в 2,4g, и само по себе оно было «резким и, соответственно, ставшим поводом для столкновения».

Сам же Макс не был уверен, почему Льюис его не обогнал. В то время как лидер Mercedes посчитал, что соперник его оттормаживал. 

Напомним, что после гонки в Саудовской Аравии, за один этап до конца сезона, у Хэмилтона и Ферстаппена одинаковое количество очков – по 369,5.

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