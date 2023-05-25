Ферстаппена огорчило решение Honda уйти к Aston Martin

Моторы Honda стали важной частью последних успехов RBR – хотя официально компания покинула Ф1 еще в конце 2021 года, она передала все свои наработки команде из Милтон-Кинса и до сих пор оказывает ей техническое содействие.

Однако это сотрудничество прервется через два с половиной года – после перехода на силовые установки следующего поколения Red Bull образует альянс с Ford, а Honda, как стало известно недавно, перезапустит заводскую программу с Aston Martin.

Отвечая на вопрос Motorsport.com, что он думает по этому поводу, Макс Ферстаппен признал, что не в восторге от подобного развития событий: «Жаль, что так вышло. Когда несколько лет назад в Honda сказали, что уходят, Red Bull построила собственную фабрику для производства моторов. Сейчас они объявили о возвращении – но, к сожалению, у нас уже нет возможности продолжать совместную работу.

Теперь у нас выстроено собственное подразделение, которое занимается двигателями. Досадно, что все так обернулось».

Макс добавил: «Мы сохранили хорошие отношения с Honda. Мне очень нравится работать с этими людьми. Потому обидно, что они уйдут к Aston Martin. Ну а мы готовимся начать программу с Ford.

Тут уж ничего не изменить. Для Формулы 1 хорошо, что они будут работать с Aston, потому что у Honda хорошим моторы. Ну а для нас…»