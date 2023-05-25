Ферстаппена огорчило решение Honda уйти к Aston Martin
Действующий чемпион Ф1 прокомментировал главную новость первой половины этой недели. По его словам, поддержка японского концерна была для Red Bull вовсе не лишней
Моторы Honda стали важной частью последних успехов RBR – хотя официально компания покинула Ф1 еще в конце 2021 года, она передала все свои наработки команде из Милтон-Кинса и до сих пор оказывает ей техническое содействие.
Однако это сотрудничество прервется через два с половиной года – после перехода на силовые установки следующего поколения Red Bull образует альянс с Ford, а Honda, как стало известно недавно, перезапустит заводскую программу с Aston Martin.
Отвечая на вопрос Motorsport.com, что он думает по этому поводу, Макс Ферстаппен признал, что не в восторге от подобного развития событий: «Жаль, что так вышло. Когда несколько лет назад в Honda сказали, что уходят, Red Bull построила собственную фабрику для производства моторов. Сейчас они объявили о возвращении – но, к сожалению, у нас уже нет возможности продолжать совместную работу.
Теперь у нас выстроено собственное подразделение, которое занимается двигателями. Досадно, что все так обернулось».
Макс добавил: «Мы сохранили хорошие отношения с Honda. Мне очень нравится работать с этими людьми. Потому обидно, что они уйдут к Aston Martin. Ну а мы готовимся начать программу с Ford.
Тут уж ничего не изменить. Для Формулы 1 хорошо, что они будут работать с Aston, потому что у Honda хорошим моторы. Ну а для нас…»
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