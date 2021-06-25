Ферстаппена не убедило лучшее время. Переса не напугало 9-е

Макс Ферстаппен завершил пятницу Гран При Штирии с лучшим временем. Голландец более, чем на три десятых опередил ближайших соперников, включая ставшего четвертым Льюиса Хэмилтона.

Однако, в середине сессии британец проехал круг быстрее Макса, но его круг удалили за нарушение границ трассы. Ферстаппен считает, что удаленное время семикратного чемпиона мира больше соответствует его реальной скорости, чем результат в таблице.

«На второй тренировке Льюис был быстрее, но его время удалили, – сказал Ферстаппен. – Так что в реальности ситуация несколько другая, чем видно по результатам. Но в целом все довольно хорошо. Пару мелочей надо проанализировать, но машиной я вполне доволен.

Я был доволен с самого первого выезда, но всегда думаю о том, что можно улучшить. Всегда есть над чем поработать, чем мы и займемся вечером. Но в общем я доволен».

Напарник Ферстаппена Серхио Перес стал в протоколе только девятым, но уверен, что сможет прибавить в завтрашней квалификации.

«Я вообще не беспокоюсь, – заверил мексиканец. – У нас хороший темп на длинных отрезках, и мы способны прибавить еще на пару десятых за ночь. Надо просто реализовать потенциал машины, подкрутить настройки. Никаких сложных вещей.

Несколько десятых здесь дадут огромную разницу. Думаю, мы в борьбе».

Перес уступил Ферстаппену 0,677 секунды. Улучшение времени на две десятых подняло бы его на шестую строчку. От второго места мексиканца отделило 0,331 секунды.