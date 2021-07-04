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Формула 1 / Гран При Австрии Реакция

Ферстаппена насмешили слова, что Перес перестал брать его настройки

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Гонщики Red Bull разошлись во мнении о том, сколь серьезно различаются регулировки их машин

Ферстаппена насмешили слова, что Перес перестал брать его настройки

После дебюта в составе RBR Серхио Перес быстро пришел к выводу, что для скорейшей адаптации к машине ему стоит использовать настройки своего партнера Макса Ферстаппена. 

Однако к девятому этапу сезона, уже одержав свою первую победу за рулем RB16B и поднявшись на третье место в личном зачете, мексиканец решил попробовать кое-что иное.

«Я начинаю использовать собственный путь. В этот уик-энд мы избрали совершенно иной подход к регулировкам и работе с ними, – рассказал он в субботу на "Ред Булл Ринге", показав третий результат. – Сейчас мы уже лучше знаем машину и имеем собственные ориентиры. 

Интересно, что мы [с Максом] начали с совершенно разных вариантов, но к квалификации пришли к примерно среднему. Можно сказать, остановились на полпути. При этом мы попробовали немного отойти от того, что было на прошлом этапе, но в итоге постепенно вернулись обратно».

Когда Ферстаппену передали слова напарника о том, что тот начал самостоятельно работать с настройками, голландец лишь улыбнулся

«На самом деле, различия между нашими машинами совсем малы, – объяснил Макс. – И я точно знаю, что он по-прежнему использует мои регулировки. Тут даже говорить не о чем».

Стоит отметить, что в субботней тренировке Перес отстал от партнера по команде на восемь десятых секунды, однако в квалификации разница была уже куда меньше – всего 0,270.

При этом, по словам гоночного консультанта Хельмута Марко, Макс не лучшим образом проехал свой решающий круг и потерял на нем минимум две десятых. 

Перес уверен, что такой прогресс объясняется вовсе не копированием настроек напарника: «Нам пришлось многое поменять и пойти на серьезные компромиссы. Мы провели серьезное исследование, чтобы лучше понять машину. И в итоге получилось проехать очень хороший круг». 

Серхио Перес, Red Bull Racing RB16B

Серхио Перес, Red Bull Racing RB16B

Фото: Эрик Юниус

Опередив в субботу обоих пилотов Mercedes, Серхио выразил надежду, что в воскресенье сможет удержать их позади: «Мы определенно сильнее в гоночной конфигурации, чем в квалификационной. Однако в этот раз сценарий гонки может получиться не столь прямолинейным, как неделю назад».

На Гран При Штирии Перес до пит-стопов занимал третье место, но заминка в боксах стоила ему одной позиции. Попытка обогнать Валттери Боттаса за счет перехода на свежие шины не удалась: мексиканцу не хватило всего одного круга, чтобы провести обгон.

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