Ферстаппена лишили поула в Мексике

Судьи Гран При Мексики признали гонщика Red Bull Макса Ферстаппена виновным в том, что в финале квалификации он не снизил скорость несмотря на появление желтых флагов из-за аварии Валттери Боттаса. Он наказан лишением трех позиций и теряет первое место стартового поля.

Макс Ферстаппен установил лучшее время в начале третьей части квалификации. Улучшить этот результат сумел только он сам, на последнем быстром круге. Однако перед тем, как Ферстаппен завершил свой быстрый круг, в последнем повороте о барьер разбил свой болид Валттери Боттас.

Позже на пресс-конференции Ферстаппен признался, что видел разбитый болид. В решении судей говорится, что гонщик признался в том, что не стал снижать скорость несмотря на аварию Боттаса.

Ферстаппен объяснил судьям свое поведение тем, что не видел желтые флаги. Однако просмотрев видео с болида машины судьи пришли к выводу, что он должен был их заметить. Также в решении отмечается, что следовавший перед Ферстаппеном Себастьян Феттель существенно снизил скорость.

Из-за потери Ферстаппеном трех позиций он пропускает на первое место Шарля Леклера, Себастьян Феттель становится вторым, а Льюис Хэмилтон стартует третьим.

Кроме того, судьи добавили Ферстаппену два штрафных очка. Теперь у пилота Red Bull их четыре.