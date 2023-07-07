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Формула 1 / Гран При Великобритании Отчет о тренировке

Ферстаппена и Сайнса по итогам пятницы разделили 0,022, Леклера подвела машина

Две топ-команды завершили первый день Гран При Великобритании практически вровень – с той оговоркой, что во второй тренировке у Red Bull было на трассе в два раза больше машин, чем у Ferrari. Алекс Элбон вновь принес Williams третий результат

Александр Кабановский
Автор:
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Макс Ферстаппен продолжил движение по первым строчкам протоколов, однако вторая тренировка в Сильверстоуне завершилась в его пользу лишь с минимальным перевесом. 

Пилоты смогли приступить к работе на семь минут позже, чем было запланировано – задержка возникла из-за необходимости отремонтировать ограждение после квалификации Ф1. Как и всегда, примерно до середины сессии скорости стабильно росли, после чего в командах начали готовиться к гонке, и положение в протоколе больше практически не менялось. 

Круг за 1:28.078 принес Ферстаппену лучший результат, однако Карлос Сайнс отстал от действующего чемпиона всего на 0,022 секунды. Сложно сказать, чего бы смог добиться другой пилот Ferrari Шарль Леклер, но на трассу он так и не выехал – проблемы в электронике его машины оказались серьезными, и после первых попыток исправить неполадку команда признала, что сделать это оперативно нет возможности. 

Логан Сарджент, Williams FW45, Серхио Перес, Red Bull RB19

Логан Сарджент, Williams FW45, Серхио Перес, Red Bull RB19

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

В результате два места в пятерке лидеров заняли гонщики Williams. На домашней трассе темно-синие машины словно получили дополнительную мощность. Алекс Элбон отстал на 0,218 секунды, а победивший в Сильверстоуне год назад в Формуле 2 Логан Сарджент – на 0,688.

Между ними в протоколе расположился Серхио Перес (+0,264). Все пилоты показали лучшее время на самом мягком составе шин С3.

Лэнс Стролл принес Aston Martin шестой результат (+0,788), однако по ходу заездов пожаловался команде, что ему в палец попал камень. «Больно», – признался канадец.

Напарнику Лэнса Фернандо Алонсо пришлось прервать программу  когда он проводил быстрые попытки на мягкой резине, и срочно вернуться на пит-лейн, так как из-за посторонних предметов начале греться тормоза левого переднего колеса. Двукратный чемпион в итоге остался десятым позади Пьера Гасли (Alpine) и Оскара Пиастри (McLaren).

Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Фото: Джейк Грант / Motorsport Images

В десятке вновь не оказалось ни одного представителя Mercedes. Джордж Расселл с Льюисом Хэмилтоном проиграли Максу более секунды и остались лишь 12-м и 15-м.

В самом конце тренировки на трассе остановился с проколом Ник да Врис – это происшествие стало самым серьезным по ходу часа. 

Результаты второй тренировки Гран При Великобритании

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 27 1'28.078  
2 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 29 1'28.100 0.022
3 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 30 1'28.296 0.218
4 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 30 1'28.342 0.264
5 United States Логан Сарджент Williams Mercedes 29 1'28.766 0.688
6 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 30 1'28.866 0.788
7 Germany Нико Хюлькенберг Haas Ferrari 28 1'28.880 0.802
8 France Пьер Гасли Alpine Renault 27 1'28.889 0.811
9 Australia Оскар Пиастри McLaren Mercedes 29 1'28.926 0.848
10 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin Mercedes 26 1'29.134 1.056
11 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 28 1'29.225 1.147
12 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 25 1'29.238 1.160
13 France Эстебан Окон Alpine Renault 24 1'29.242 1.164
14 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 24 1'29.260 1.182
15 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 24 1'29.283 1.205
16 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 28 1'29.378 1.300
17 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 20 1'29.439 1.361
18 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 25 1'29.483 1.405
19 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri Red Bull 29 1'29.571 1.493
20 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 0    
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