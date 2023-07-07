Ферстаппена и Сайнса по итогам пятницы разделили 0,022, Леклера подвела машина

Макс Ферстаппен продолжил движение по первым строчкам протоколов, однако вторая тренировка в Сильверстоуне завершилась в его пользу лишь с минимальным перевесом.

Пилоты смогли приступить к работе на семь минут позже, чем было запланировано – задержка возникла из-за необходимости отремонтировать ограждение после квалификации Ф1. Как и всегда, примерно до середины сессии скорости стабильно росли, после чего в командах начали готовиться к гонке, и положение в протоколе больше практически не менялось.

Круг за 1:28.078 принес Ферстаппену лучший результат, однако Карлос Сайнс отстал от действующего чемпиона всего на 0,022 секунды. Сложно сказать, чего бы смог добиться другой пилот Ferrari Шарль Леклер, но на трассу он так и не выехал – проблемы в электронике его машины оказались серьезными, и после первых попыток исправить неполадку команда признала, что сделать это оперативно нет возможности.

Логан Сарджент, Williams FW45, Серхио Перес, Red Bull RB19 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

В результате два места в пятерке лидеров заняли гонщики Williams. На домашней трассе темно-синие машины словно получили дополнительную мощность. Алекс Элбон отстал на 0,218 секунды, а победивший в Сильверстоуне год назад в Формуле 2 Логан Сарджент – на 0,688.

Между ними в протоколе расположился Серхио Перес (+0,264). Все пилоты показали лучшее время на самом мягком составе шин С3.

Лэнс Стролл принес Aston Martin шестой результат (+0,788), однако по ходу заездов пожаловался команде, что ему в палец попал камень. «Больно», – признался канадец.

Напарнику Лэнса Фернандо Алонсо пришлось прервать программу когда он проводил быстрые попытки на мягкой резине, и срочно вернуться на пит-лейн, так как из-за посторонних предметов начале греться тормоза левого переднего колеса. Двукратный чемпион в итоге остался десятым позади Пьера Гасли (Alpine) и Оскара Пиастри (McLaren).

Джордж Расселл, Mercedes F1 W14 Фото: Джейк Грант / Motorsport Images

В десятке вновь не оказалось ни одного представителя Mercedes. Джордж Расселл с Льюисом Хэмилтоном проиграли Максу более секунды и остались лишь 12-м и 15-м.

В самом конце тренировки на трассе остановился с проколом Ник да Врис – это происшествие стало самым серьезным по ходу часа.

Результаты второй тренировки Гран При Великобритании