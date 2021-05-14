После оптимизма первых гонок, когда Макс Ферстаппен навязывал серьезную борьбу Льюису Хэмилтону и победил в Имоле, постепенно пришло понимание, что одолеть Mercedes будет гораздо сложнее, чем казалось поначалу.

Опыт борьбы на высшем уровне, уверенность в своих силах и технический уровень делают действующих чемпионов сложным соперником, что доказали победы Льюиса в Портимане и Барселоне.

Причем в обеих гонках Макс был в какой-то момент впереди британца, однако пропускал того в непосредственной борьбе на трассе. Это навело Йоса Ферстаппена – отца гонщика и призера двух Гран При – на мысль, что в скором времени можно ожидать изменения в расстановке сил и очередного периода доминирования штутгартской марки.

«У меня есть такие опасения, – признался голландец в интервью газете De Telegraaf. – После зимних тестов и первого уик-энда в Бахрейне все выглядело так, что машина Red Bull достаточно хороша в сравнении с Mercedes. Но им удалось очень быстро перевернуть такую ситуацию.

Не стоит забывать, что год назад они были лучшими. Да, зимой кое-что изменилась в аэродинамике, но в целом машина Mercedes осталась очень быстрой. К тому же, сейчас у них заменто меньше изнашиваются шины. Чтобы угнаться за ними, Максу приходится чаще пилотировать на пределе. Потому его резина страдает куда сильнее».

Йос добавил: «Red Bull, Honda и Макс всеми силами стремятся прибавить, но пока их усилий недостаточно. Нужен еще один шаг вперед, и желательно большой, так как отставание уже велико. Прибавлять надо во всех компонентах, включая тактику.

Скажем, в Барселоне Red Bull планировала проехать гонку с одним пит-стопом – расчеты показывали, что так быстрее, хотя у Pirelli получалось, что с двумя. Как известно, так в итоге и вышло. Хорошо еще, что Макс на старте прошел Льюиса, а без этого тот и вовсе сразу начал бы отрываться».

Репортер спросил, значит ли это, что результаты Red Bull сейчас определяются прежде всего не формой машины, а выступлениями лидера команды.

«Посудите сами, – ответил Ферстаппен-старший. – Его напарниками были Гасли и Элбон, сейчас это Перес. Они вовсе не мальчики для битья. Но Максу каждый раз удается делать что-то исключительное. И в Red Bull знают, насколько он хорош.

Может быть, мне не стоит этого говорить, но благодаря Максу машина сейчас выглядит лучше, чем есть на самом деле. Если бы посадить Макса и Льюиса на одинаковую технику, у меня нет сомнений, кто станет сильнейшим. Надеюсь, что Red Bull даст ему машину, чтобы доказать это».

Дополнительная информация: Эрвин Ягги