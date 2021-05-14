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Йос Ферстаппен: Благодаря Максу машина выглядит лучше, чем есть на самом деле

Автор:
, Ответственный редактор

Отец пилота Red Bull поделился мнением о нынешнем сезоне, расстановке сил и возможном развитии событий

Йос Ферстаппен: Благодаря Максу машина выглядит лучше, чем есть на самом деле

После оптимизма первых гонок, когда Макс Ферстаппен навязывал серьезную борьбу Льюису Хэмилтону и победил в Имоле, постепенно пришло понимание, что одолеть Mercedes будет гораздо сложнее, чем казалось поначалу. 

Опыт борьбы на высшем уровне, уверенность в своих силах и технический уровень делают действующих чемпионов сложным соперником, что доказали победы Льюиса в Портимане и Барселоне. 

Причем в обеих гонках Макс был в какой-то момент впереди британца, однако пропускал того в непосредственной борьбе на трассе. Это навело Йоса Ферстаппена – отца гонщика и призера двух Гран При – на мысль, что в скором времени можно ожидать изменения в расстановке сил и очередного периода доминирования штутгартской марки.

«У меня есть такие опасения, – признался голландец в интервью газете De Telegraaf. – После зимних тестов и первого уик-энда в Бахрейне все выглядело так, что машина Red Bull достаточно хороша в сравнении с Mercedes. Но им удалось очень быстро перевернуть такую ситуацию. 

Не стоит забывать, что год назад они были лучшими. Да, зимой кое-что изменилась в аэродинамике, но в целом машина Mercedes осталась очень быстрой. К тому же, сейчас у них заменто меньше изнашиваются шины. Чтобы угнаться за ними, Максу приходится чаще пилотировать на пределе. Потому его резина страдает куда сильнее».

Йос добавил: «Red Bull, Honda и Макс всеми силами стремятся прибавить, но пока их усилий недостаточно. Нужен еще один шаг вперед, и желательно большой, так как отставание уже велико. Прибавлять надо во всех компонентах, включая тактику. 

Скажем, в Барселоне Red Bull планировала проехать гонку с одним пит-стопом – расчеты показывали, что так быстрее, хотя у Pirelli получалось, что с двумя. Как известно, так в итоге и вышло. Хорошо еще, что Макс на старте прошел Льюиса, а без этого тот и вовсе сразу начал бы отрываться».

Репортер спросил, значит ли это, что результаты Red Bull сейчас определяются прежде всего не формой машины, а выступлениями лидера команды. 

«Посудите сами, – ответил Ферстаппен-старший. – Его напарниками были Гасли и Элбон, сейчас это Перес. Они вовсе не мальчики для битья. Но Максу каждый раз удается делать что-то исключительное. И в Red Bull знают, насколько он хорош.

Может быть, мне не стоит этого говорить, но благодаря Максу машина сейчас выглядит лучше, чем есть на самом деле. Если бы посадить Макса и Льюиса на одинаковую технику, у меня нет сомнений, кто станет сильнейшим. Надеюсь, что Red Bull даст ему машину, чтобы доказать это». 

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Дополнительная информация: Эрвин Ягги

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Йос Ферстаппен , Макс Ферстаппен
Команды Red Bull Racing
Автор Александр Кабановский

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