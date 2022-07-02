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Формула 1 / Гран При Великобритании Новость

Ферстаппен: Желтый флаг лишил меня шанса выиграть квалификацию

Макс выглядел главным претендентом на поул в Сильверстоуне, однако будет стартовать только вторым

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Ферстаппен: Желтый флаг лишил меня шанса выиграть квалификацию
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Гонщик Red Bull стал лучшим в субботней тренировке, а затем и в двух первых квалификационных сегментах британского Гран При. Однако в решающий момент голландец остался вторым, уступив лиim самую малость Карлосу Сайнсу из Ferrari.

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Макс назвал такой результат удовлетворительным – и объяснил, что поул ускользнул от него из-за желтых флагов по ходу решающего круга: его первый сектор пилот Red Bull проехал с рекордным временем, но на втором вынужден был поднять ногу с газа. 

«Условия были сложными из-за дождя и то сохнущей, то вновь мокнущей трассы, – объяснил он в интервью после финиша. – Нужно было выезжать на трассу в правильный момент. Но в целом машина работала очень неплохо.

В таких условиях финал квалификации часто становится лотереей. На быстром круге меня сдержали желтые флаги. Думаю, стартовать с первого ряда не так и плохо, наша машина быстра в гоночной конфигурации как в сухих, так и в дождевых условиях».

Говоря о планах на воскресенье, Ферстаппен добавил: «Важно помнить, что гонка – это не только первый круг (явная отсылка к их прошлогоднему столкновения с Льюисом Хэмилтоном – прим.ред.). Гонка долгая. У нас хорошая машина, надо будет следить за резиной. Я жду воскресенья с интересом».

В 2020-м Макс выиграл Юбилейный Гран При в Сильверстоуне, а в прошлом сезоне стал сильнейшим в субботнем спринте на этой трассе.
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