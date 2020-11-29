Ферстаппен ждет борьбы с Mercedes. Но в 2021-м

В этом сезоне Макс Ферстаппен смог выиграть лишь одну гонку из 14 и более, чем на сто очков отстает от Льюиса Хэмилтона в чемпионате. В прошлом году команда голландца рассчитывала дать в 2020-м бой Mercedes, но не смогла достичь цели.

Сам Ферстаппен полагает, что в 2021 году Red Bull сможет наконец навязать чемпионам бой.

«Конечно, мы много работаем, чтобы отыграть отставание, – сказал Ферстаппен. – Но мы знаем, что у нас есть ряд слабостей, неисправимых в этом году. Так что придется ждать следующего.

Естественно, я бы предпочел, чтобы мы были ближе к Mercedes. Но мы еще изучаем свою машину. К следующему сезону мы внесем кое-какие изменения и постараемся добиться от машины цельности. Надеюсь, мы сможем подобраться к этой цели».