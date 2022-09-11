Ферстаппен: Жаль, что не дали рестарта!

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Макс Ферстаппен стартовал седьмым в Гран При Италии, смог прорваться на второе место и уверенно догонял лидировавшего Шарля Леклера, когда последний неожиданно совершил второй пит-стоп и так и не смог догнать вышедшего в лидеры голландца на свежей резине Soft.

И тут, за несколько кругов до финиша на трассе остановился Даниэль Риккардо, что вызвало появление автомобиля безопасности. Оба лидера сменили резину, Леклер догнал Ферстаппена, но так и не смог контратаковать, так как гонку не возобновили.

Сразу после финиша Ферстаппен неожиданно заявил, что не просто не боялся рестарта, но даже жалеет, что его не было.

«Отличная гонка, отличный результат, нам удалось показать здесь скорость, – сказал Ферстаппен. – Я полностью контролировал отрыв и даже жалко, что не дали рестарта.

Шины вели себя именно так, как мы хотели, так что эта гонка определенно складывалась в нашу пользу».

Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь