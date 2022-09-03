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Формула 1 / Гран При Нидерландов Отчет о квалификации

Ферстаппен завоевал поул в Зандфорте, опередив Леклера на 0,021

Макс привел в восторг трибуны домашнего этапа, взяв верх в остросюжетной сессии

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Ферстаппен завоевал поул в Зандфорте, опередив Леклера на 0,021
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После сложной пятницы, когда лидер нынешнего сезона Ф1 потерял много времени и не показал хорошей скорости, он смотрелся уже быстрее в субботней тренировке – однако все же остался позади Ferrari и Mercedes. 

Однако в квалификации голландец доказал, что его машину неслучайно украшает чемпионская «единичка». Ферстаппен дважды показал лучшее время на пути в финалу, а в первой попытке собрал три рекордных сектора и зафиксировал результат 1:10.515.

Однако следом на трассу выехал Шарль Леклер – лидер Ferrari проехал еще быстрее на первом и втором секторах и возглавил промежуточный протокол с разницей 0,059 секунды. Более того, монегаск еще больше сбросил под клетчатым флагом, хотя и не смог повторить собственное время на средней части трассы. 

Однако Максу удалось проехать отличный круг (1:10.342), и с перевесом в две сотых он стал сильнейшим, обеспечив важнейший поул на необгонном «Зандфорте».

Карлос Сайнс имел возможность вмешаться в спор двух лидеров Ф1, но остался третьим, уступив еще семь сотых. 

Реальные возможности Mercedes в этот раз остались загадкой, так как в предпоследнем повороте закрутило Серхио Переса, который выехал левыми колесами на графий. Тот весь уик-энд многовато проигрывал партнеру по Red Bull и будет стартовать только пятым. А желтые флаги из-за его ошибки не позволили Льюису Хэмилтону с Джорджем Расселлом закончить решающие круги.

При этом Хэм начнет борьбу в воскресенье четвертым, а Расселл, у которого на финал остался всего один комплект свежих шин – шестым. 

Серхио Перес, Red Bull Racing RB18, Ландо Норрис, McLaren MCL36

Серхио Перес, Red Bull Racing RB18, Ландо Норрис, McLaren MCL36

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

«Лучшим из остальных» в этот раз стал Ландо Норрис, который превзошел редких гостей на этой стадаа квалификации, Мика Шумахера с Юки Цунодой. 

Лэнс Стролл впервые с майского Гран При в Майами добрался до финала и по скорости явно мог побороться за хорошую позицию, но команда Aston Martin сообщила, что техническая поломка (предварительно – в передней подвеске) не позволила ее пилоту покинуть гараж, и он остался десятым. 

Болельщики на трибуне

Болельщики на трибуне

Фото: Эрик Юниус

После флаера

Едва гонщики выехали на трассу во второй части сессии, как судьям пришлось вывесить красные флаги. Один из болельщиков кинул на трассу зажженный файер. Хулигана (на фото, скорее всего, не он) вычислили и вывели с трибуны, а квалификация продолжилась после короткой паузы, за время которой судьи также прогнали с асфальта наглых голубей, которые отвлекали пилотов в седьмом повороте.

В итоге впервые с испанского этапа в мае в финал не попал ни один из представителей Alpine. Несмотря на хорошую скорость в тренировках, время Фернандо Алонсо оказалось только 13-м. По радио испанец жаловался на трафик, однако на кадрах с его бортовой камеры не видно, чтобы двукратному чемпиону кто-то серьезно помешал.

Эстебан Окон проехал на 0,008 быстрее своего нынешнего напарника и уступил десятую возможному будущему – Пьеру Гасли, лучшему из тех, кто не прошел дальше.

Также за бортом сессии остались Гуаньюй Чжоу с Алексом Элбоном.   

Николя Латифи, Williams FW44

Николя Латифи, Williams FW44

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Секунда и Латифи

В первом сегменте результаты 18 гонщиков уложились в 0,8 секунды. Себастьян Феттель отлично начел круг и должен был проходить дальше, но на третьем секторе улетел в гравий и выбыл из борьбы. Но даже он отстал на 1,074 секунды. 

На таком фоне совершенно не впечатлил темп Николя Латифи. Канадец из Williams не просто остался последним, но и проиграл лучшему результату Макса Ферстаппена более двух секунд.

На этой же стадии квалификацию покинули Валттери Боттас, для которого весь уик-энд проходил под знаком проблем, а также Кевин Магнуссен с Даниэлем Риккардо. 

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Поул стал для Макса 17-м в карьере (столько же у Джеки Стюарта) и четвертым в сезоне. Год назад в Зандфорте вся первая пятерка финишировала точно в таком порядке, в каком стартовала. 

Результаты квалификации Гран При Нидерландов

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 1'10.342  
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1'10.363 0.021
3 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1'10.434 0.092
4 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1'10.648 0.306
5 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 1'11.077 0.735
6 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 1'11.147 0.805
7 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1'11.174 0.832
8 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 1'11.442 1.100
9 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 1'12.556 2.214
10 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes -  
11 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 1'11.512 1.170
12 France Эстебан Окон Alpine Renault 1'11.605 1.263
13 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 1'11.613 1.271
14 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 1'11.704 1.362
15 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 1'11.802 1.460
16 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 1'11.961 1.619
17 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1'12.041 1.699
18 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 1'12.081 1.739
19 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1'12.391 2.049
20 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1'13.353 3.011
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