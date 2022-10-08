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После единственной сухой тренировки участники 18-го этапа сезона Ф1 вступили в спор за стартовые позиции. Быстро стало понятно, что в этот раз две топ-команды очень близки по силам, а все остальные не могут угнаться за ними.

После первых быстрых попыток в финале лидировал Макс Ферстаппен (1:29.304), однако лидер сезона стал участником неприятного эпизода. Еще на круге разгона, готовясь к быстрому, он резко бросил машину поперек трассы на выходе из поворота 130R.

В это время мимо мчался на полной скорости Ландо Норрис, которому пришлось резко отруливать влево и выезжать на газон. Столкновения удалось избежать, но момент получился очень опасным. Когда гонщики вновь оказались на трассе рядом, Макс жестом извинился перед британцем, но судьи уже объявили, что будут разбирать случившееся после окончания квалификации.

Обновление: Ферстаппен отделался предупреждением за эпизод с Норрисом и сохранил поул

Решающий быстрый круг первым из фаворитов начал Шарль Леклер. Он отлично проехал первый сектор, на втором и вовсе поставил абсолютный рекорд, но растерял время на третьим – и оказался в одной сотой позади Ферстаппена.

Еще несколько сотых уступил другой пилот Скудерии Карлос Сайнс, оставшийся третьим.

Сам Макс ошибся во втором повороте решающего круга – из-за наезда на поребрик от его Red Bull даже отлетел аэродинамический элемент – и тоже не улучшил свое прежнее время, но все равно заработал поул.

Серхио Перес принес Red Bull место во втором ряду, а третий достался Эстебану Окону (Alpine) и Льюису Хэмилтону (Mercedes).

Пилоты чемпионской команды проводили первую попытку на уже использованных шинах и остались лишь седьмым и восьмым – последними из тех, кто вообще выезжал на трассу. При этом Хэмилтон уступил Джорджу Расселлу.

Но на свежем комплекте Льюис опередил напарника, а между ними, вдобавок, вклинился Фернандо Алонсо.

Девятым стал Себастьян Феттель, который не был в финале квалификации с этапа в Баку в начале июня. Четырехкратный чемпион проехал всего один быстрый круг в начале сегмента, после чего по поблагодарил трассу, где одержал четыре победы, и невероятных местных болельщиков – и вернулся в боксы.

Десятку замкнул Ландо Норрис.

Валттери Боттас, Alfa Romeo C42 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Счет на тысячные

Когда Формула 1 в прошлый раз приезжала в Японию, был 2019 год, и Валттери Боттас выступал в Mercedes. Тогда гонщик завоевал на «Сузуке» поул, а в этот раз за рулем Alfa Romeo финн остался только 12-м.

Но едва ли не более обидными результаты второго сегмента оказались для Даниэля Риккардо. Австралиец остановился в 0,003 секунды от заветной десятки. Когда McLaren сообщила гонщику об этом по радио, в его длинном и развернутом ответе не оказалось ни одного приличного слова…

Также дальше не прошли единственный местный гонщик Юки Цунода, а также дебютанты этого Гран При Гуаньюй Чжоу и Мик Шумахер, которому после аварии накануне заменили шасси после аварии. Действия немца, возможно, также заинтересуют судей – Мик сначала обогнал на выезде с пит-лейна Цуноду, а затем заблокировал того на трассе.

Пьер Гасли, AlphaTauri AT03 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Совпадение? Возможно…

За несколько часов до старта квалификации стало известно, что Пьер Гасли переходит из AlphaTauri в Alpine. В первом же сегменте на машине француза возникли проблемы с тормозами. На эту же проблему жаловался и его напарник Цунода, но смог пройти дальше, а вот Гасли остался только 17-м

«Почему вы исправили вторую машину, но не мою?», – выговаривал Пьер по радио своей уже почти бывшей команде…

Алексу Элбону не засчитали первый быстрый круг, а на втором пилоту Williams не хватило нескольких сотых, чтобы пройти дальше. На этой же стадии из борьбы выбыли и Кевин Магнуссен с Лэнсом Строллом.

Николя Латифи, которого за аварию в Сингапуре оштрафовали на пять позиций, наглядно продемонстрировал судьям FIA, что те не имеют над ним власти: канадец стал самым медленным в четвертый раз за пять последних Гран При и не потеряет ни одной позиции.

Поул стал для Макса первым на «Сузуке», пятым в сезоне и 18-м в карьере. Голландец сравнялся по этому показателю с Леклером, а также Кими Райкконеном и Марио Андретти.

Результаты квалификации Гран При Японии