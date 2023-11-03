Формула 1 Гран При Бразилии
Отчет о квалификации

Ферстаппен завоевал поул в Сан-Паулу под начавшимся дождем, второй ряд у Aston

Второй год подряд погода вынудила досрочно прервать спор за стартовые позиции на «Интерлагосе». На момент появления кранных флагов из-за надвигающегося шторма лучшее время было у трехкратного чемпиона Ф1

Александр Кабановский
Автор Александр Кабановский
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Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Квалификацию бразильского Гран При задержали на 15 минут для чистки трассы по просьбе Pirelli – и эта подвижка, как выяснилась, стала решающей. Над автодромом стали сгущаться свинцовые тучи, и судьи остановили заезды после первой попытки в финале, когда на часах еще оставалось четыре с небольшим минуты. 

Они сразу объявили, что сессия не будет продолжена, а вскоре на автодром обрушился шквал дождя. 

Дождь на пит-лейне

Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Дождь на пит-лейне

Так поул достался Максу Ферстаппену, который лучше всех проехал единственный быстрый круг до красных флагов (1:10.727 – это без малого на секунду хуже, чем во втором сегменте) и на три десятых секунды опередил Шарля Леклера. 

Куда более удивительным оказался второй ряд воскресной решетки: его займут гонщики Aston Martin, причем Ландо Норрис всего в третий раз в нынешнем сезоне сумел опередить Фернандо Алонсо. Разница между ними составила лишь 0,043.

Команда выбрала для обоих наилучший момент выезда на трассу: не слишком рано, чтобы асфальт был в наилучшем состоянии, но и не слишком поздно, когда поднялся сильный ветер.

Следом квалификацию закончили два пилота Mercedes – в этой паре Льюис Хэмилтон превзошел Джорджа Расселла.

У Ландо Норриса и Карлоса Сайнса круги получились не самыми успешными, и пилоты остались еще дальше с разницей в 0,002 между собой. А совсем уж не повезло Оксару Пиастри – тот улетел с трассы на третьем секторе, а желтые флаги, вдобавок, вынудили сбросить скорость проезжавшего мимо Серхио Переса, который в результате остался девятым. 

Кевин Магнуссен, Haas VF-23

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Кевин Магнуссен, Haas VF-23

Повторить не вышло

В 2022-м Кевин Магнуссен стал главным героем бразильской квалификации, завоевав поул под начавшимся дождем. В это раз второй сегмент прошел на сухой трассе – и датчанин из Haas остался только 14-м. Он пожаловался на помеху со стороны Ferrari – но, говоря откровенно, Карлос Сайнс почти выехал с трассы, освобождая путь. 

Также в финал не попали еще один пилот Haas Нико Хюлькенберг, а также дуэт Alpine и Алекс Элбон, которому не засчитали лучший круг за нарушение пределов трассы. 

Юки Цунода, AlphaTauri AT04

Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Юки Цунода, AlphaTauri AT04

Невеселый рекорд Цуноды

С сезона-2006, когда Формула 1 ввела формат квалификации с тремя сегментами, порог вылета в первом из них еще ни разу не был таким высоким, как в этот раз в Бразилии. Юки Цунода уступил лучшему времени всего 0,497 секунды – но этого оказалось недостаточно, чтобы пройти дальше. 

Даниэль Риккардо уступил партнеру по AlphaTauri всего 0,006, также дальше не прошли оба пилота Alfa Romeo – недель назад в Мексике они стартовали с пятого ряда, а утром китаец показал восьмую скорость в тренировке.

На этой же стадии выбыл и Логан Сарджент, который показал 19-й результат. 

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Для Ферстаппена поул стал десятым в сезоне и 31-м в карьере, Лэнс Стролл не поднимался в первую стартовую тройку с момента памятной победы в квалификации турецкого Гран При 2020 года. 

Напомним, что пятничная сессия спринтерского этапа в Сан-Паулу определила порядок расстановки пилотов на старте главной воскресной гонки. 

Результаты квалификации Гран При Бразилии

Поз. Гонщик / Команда Время / Отст.
1 Netherlands Макс ФерстаппенRed Bull Racing

1'10.727
2 Monaco Шарль ЛеклерFerrari

+0.294

1'11.021
3 Canada Лэнс СтроллAston Martin Racing

+0.617

1'11.344
4 Spain Фернандо АлонсоAston Martin Racing

+0.660

1'11.387
5 United Kingdom Льюис ХэмилтонMercedes

+0.742

1'11.469
6 United Kingdom Джордж РасселлMercedes

+0.863

1'11.590
7 United Kingdom Ландо НоррисMcLaren

+1.260

1'11.987
8 Spain Карлос СайнсFerrari

+1.262

1'11.989
9 Mexico Серхио ПересRed Bull Racing

+1.594

1'12.321
10 Australia Оскар ПиастриMcLaren

 
11 Germany Нико ХюлькенбергHaas F1 Team

1'10.547
12 France Эстебан ОконAlpine

1'10.562
13 France Пьер ГаслиAlpine

1'10.567
14 Denmark Кевин МагнуссенHaas F1 Team

1'10.723
15 Thailand Алекс ЭлбонWilliams

+0.113

1'10.840
16 Japan Юки ЦунодаAlphaTauri

+0.110

1'10.837
17 Australia Даниэль РиккардоAlphaTauri

+0.116

1'10.843
18 Finland Валттери БоттасAlfa Romeo

+0.228

1'10.955
19 United States Логан СарджентWilliams

+0.308

1'11.035
20 China Чжоу ГуаньюйAlfa Romeo

+0.548

1'11.275
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