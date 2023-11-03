Ферстаппен завоевал поул в Сан-Паулу под начавшимся дождем, второй ряд у Aston

Квалификацию бразильского Гран При задержали на 15 минут для чистки трассы по просьбе Pirelli – и эта подвижка, как выяснилась, стала решающей. Над автодромом стали сгущаться свинцовые тучи, и судьи остановили заезды после первой попытки в финале, когда на часах еще оставалось четыре с небольшим минуты.

Они сразу объявили, что сессия не будет продолжена, а вскоре на автодром обрушился шквал дождя.

Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images Дождь на пит-лейне

Так поул достался Максу Ферстаппену, который лучше всех проехал единственный быстрый круг до красных флагов (1:10.727 – это без малого на секунду хуже, чем во втором сегменте) и на три десятых секунды опередил Шарля Леклера.

Куда более удивительным оказался второй ряд воскресной решетки: его займут гонщики Aston Martin, причем Ландо Норрис всего в третий раз в нынешнем сезоне сумел опередить Фернандо Алонсо. Разница между ними составила лишь 0,043.

Команда выбрала для обоих наилучший момент выезда на трассу: не слишком рано, чтобы асфальт был в наилучшем состоянии, но и не слишком поздно, когда поднялся сильный ветер.

Следом квалификацию закончили два пилота Mercedes – в этой паре Льюис Хэмилтон превзошел Джорджа Расселла.

У Ландо Норриса и Карлоса Сайнса круги получились не самыми успешными, и пилоты остались еще дальше с разницей в 0,002 между собой. А совсем уж не повезло Оксару Пиастри – тот улетел с трассы на третьем секторе, а желтые флаги, вдобавок, вынудили сбросить скорость проезжавшего мимо Серхио Переса, который в результате остался девятым.

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images Кевин Магнуссен, Haas VF-23

Повторить не вышло

В 2022-м Кевин Магнуссен стал главным героем бразильской квалификации, завоевав поул под начавшимся дождем. В это раз второй сегмент прошел на сухой трассе – и датчанин из Haas остался только 14-м. Он пожаловался на помеху со стороны Ferrari – но, говоря откровенно, Карлос Сайнс почти выехал с трассы, освобождая путь.

Также в финал не попали еще один пилот Haas Нико Хюлькенберг, а также дуэт Alpine и Алекс Элбон, которому не засчитали лучший круг за нарушение пределов трассы.

Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images Юки Цунода, AlphaTauri AT04

Невеселый рекорд Цуноды

С сезона-2006, когда Формула 1 ввела формат квалификации с тремя сегментами, порог вылета в первом из них еще ни разу не был таким высоким, как в этот раз в Бразилии. Юки Цунода уступил лучшему времени всего 0,497 секунды – но этого оказалось недостаточно, чтобы пройти дальше.

Даниэль Риккардо уступил партнеру по AlphaTauri всего 0,006, также дальше не прошли оба пилота Alfa Romeo – недель назад в Мексике они стартовали с пятого ряда, а утром китаец показал восьмую скорость в тренировке.

На этой же стадии выбыл и Логан Сарджент, который показал 19-й результат.

Для Ферстаппена поул стал десятым в сезоне и 31-м в карьере, Лэнс Стролл не поднимался в первую стартовую тройку с момента памятной победы в квалификации турецкого Гран При 2020 года.

Напомним, что пятничная сессия спринтерского этапа в Сан-Паулу определила порядок расстановки пилотов на старте главной воскресной гонки.

Результаты квалификации Гран При Бразилии