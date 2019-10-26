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Формула 1 / Гран При Мексики / Отчет о квалификации

Ферстаппен завоевал поул в Мехико, Боттас разбил машину

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Ферстаппен завоевал поул в Мехико, Боттас разбил машину
Автор:
, Ответственный редактор
26 окт. 2019 г., 19:11

Пилот Red Bull во второй раз в сезоне выиграл квалификацию, которая завершилась аварией Валттери Боттаса в финальном повороте трассы.

Ферстаппен захватил лидерство после первой попытки в финале, став единственным, кто проехал быстрее 1:15. Следом расположились пилоты Ferrari Шарль Леклер и Себастьян Феттель.

Ни немцу, ни монегаску не удалось добавить на втором быстром круге, тогда как Макс сбросил еще пару десятых – при этом сессия завершалась под желтыми флагами после аварии Валттери Боттаса. Взяв слишком широко на выходе из финального поворота он задел барьер, что привело к серьезной аварии.

 

В итоге Боттас остался только шестым, уступив не только своему напарнику по Mercedes Льюису Хэмилтону, но и показавшему лучший в карьере пятый результат Алексу Элбону из Red Bull. Пилоты трех топ-команд начнут гонку на шинах Medium.

В финал субботней сессии в полном составе вышли команды McLaren и Toro Rosso. Среди их пилотов лучшим стал Карлос Сайнс, Даниил Квят показал девятое время. 

За исключением представителей Racing Point, все остальные выбывали из борьбы попарно. Дальше первого сегмента не прошли Williams и Haas, а также Лэнс Стролл, во втором остановились Alfa Romeo и Renault в компании Серхио Переса.

Судьи изучают действия Toro Rosso, которая выпустила Даниила Квята прямо под колеса проезжавшего по пит-лейну Даниэля Риккардо по ходу первого сегмента. Кроме того, Хэмилтон и Ферстаппен заканчивали свои решающие круги под желтыми флагами, и оба смогли улучшить – это также наверняка заинтересует FIA.

ОбновлениеФерстаппена лишили поула в Мексике

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации в Мехико. 

Результаты квалификации Гран При Мексики

Позиция Пилот Мотор Время Отставание
1 Netherlands Макс Ферстаппен Honda 01'14.758  
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari 01'15.024 00.266
3 Germany Себастьян Феттель Ferrari 01'15.170 00.412
4 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 01'15.262 00.504
5 Thailand Александр Элбон Honda 01'15.336 00.578
6 Finland Валттери Боттас Mercedes 01'15.338 00.580
7 Spain Карлос Сайнс Renault 01'16.014 01.256
8 United Kingdom Ландо Норрис Renault 01'16.322 01.564
9 Russian Federation Даниил Квят Honda 01'16.469 01.711
10 France Пьер Гасли Honda 01'16.586 01.828
11 Mexico Серхио Перес Mercedes 01'16.687 01.929
12 Germany Нико Хюлькенберг Renault 01'16.885 02.127
13 Australia Даниэль Риккардо Renault 01'16.933 02.175
14 Finland Кими Райкконен Ferrari 01'16.967 02.209
15 Italy Антонио Джовинацци Ferrari 01'17.794 03.036
16 Canada Лэнс Стролл Mercedes 01'18.065 03.307
17 Denmark Кевин Магнуссен Ferrari 01'18.436 03.678
18 France Ромен Грожан Ferrari 01'18.599 03.841
19 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 01'18.823 04.065
20 Poland Роберт Кубица Mercedes 01'20.179 05.421
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Мексики
Сессия Квалификация
Автор Александр Кабановский

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