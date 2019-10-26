Ферстаппен завоевал поул в Мехико, Боттас разбил машину

Ферстаппен захватил лидерство после первой попытки в финале, став единственным, кто проехал быстрее 1:15. Следом расположились пилоты Ferrari Шарль Леклер и Себастьян Феттель.

Ни немцу, ни монегаску не удалось добавить на втором быстром круге, тогда как Макс сбросил еще пару десятых – при этом сессия завершалась под желтыми флагами после аварии Валттери Боттаса. Взяв слишком широко на выходе из финального поворота он задел барьер, что привело к серьезной аварии.

В итоге Боттас остался только шестым, уступив не только своему напарнику по Mercedes Льюису Хэмилтону, но и показавшему лучший в карьере пятый результат Алексу Элбону из Red Bull. Пилоты трех топ-команд начнут гонку на шинах Medium.

В финал субботней сессии в полном составе вышли команды McLaren и Toro Rosso. Среди их пилотов лучшим стал Карлос Сайнс, Даниил Квят показал девятое время.

За исключением представителей Racing Point, все остальные выбывали из борьбы попарно. Дальше первого сегмента не прошли Williams и Haas, а также Лэнс Стролл, во втором остановились Alfa Romeo и Renault в компании Серхио Переса.

Судьи изучают действия Toro Rosso, которая выпустила Даниила Квята прямо под колеса проезжавшего по пит-лейну Даниэля Риккардо по ходу первого сегмента. Кроме того, Хэмилтон и Ферстаппен заканчивали свои решающие круги под желтыми флагами, и оба смогли улучшить – это также наверняка заинтересует FIA.

Обновление: Ферстаппена лишили поула в Мексике

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации в Мехико.

Результаты квалификации Гран При Мексики