Ферстаппен завоевал поул в Барселоне, его соперники наделали ошибок
Макс выиграл квалификацию с необыкновенной легкостью, тогда как Шарль леклер, Серхио Перес и Джордж Расселл даже не дошли до финила
Субботняя сессия на «Каталунье» стала мастер-классом Макса Ферстаппена. Первый же быстрый круг голландца в финале, на котором тот установил время 1:12.272, стал нокаутом для соперников.
Быстрейший из остальных, Льюис Хэмилтон, проиграл 0,924 секунды – правда, Фернандо Алонсо вообще не покидал боксов, а некоторые другие гонщики для начала проехали на старой резине.
Под клетчатым флагом преследователям Макса удалось немного прибавить, но они остались позади. А сам двукратный чемпион, опережая собственный график после двух секторов, даже не стал завершать вторую попытку и вернулся на пит-лейн.
Карлос Сайнс стал лучшим из остальных, порадовав трибуны и проиграв 0,462 секунды. Следом в протоколе расположились Ландо Норрис с Пьером Гасли, но француза наверняка переставят назад – в первом сегменте он поочередно заблокировал Сайнса и Ферстаппена.
Однако пока пилот Alpine остается в двух тысячных впереди Льюиса Хэмилтона – который до того девять раз подряд стартовал в Барселоне с первого ряда – и Лэнса Стролла.
Нико Хюлькенберг, который был быстр по ходу всего уик-энда, вышел в финал не без труда, а там провел единственную попытку за несколько минут до клетчатого флага. В итоге он поднялся было на четвертое место, но в итоге остался восьмым позади Эстебана Окона.
Десятку замкнули Фернандо Алонсо, который повредил машину на первых же минутах (об этом ниже), и Оскар Пиастри.
Столкновение: Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14
Не топ
Во второй части сессии оружие сложили Серхио Перес и Джордж Расселл. Мексиканец из Red Bull уехал в гравий, поскользнувшись на сыром пятне перед пятым поворотом, после чего не смог показать достаточно хорошее время на том же комплекте.
А вот британский гонщик не только сам не прошел дальше, но и едва не устроил серьезную аварию своему звездному напарнику Льюису Хэмилтону. Тот пробовал разогнаться в воздушном мешке за Расселлом на стартовой прямой, но тот убрал ногу с газа и сместился в сторону как раз в тот момент, когда семикратный чемпион пошел на обгон.
К счастью для Льюиса, все ограничилось потерей торцевой пластины переднего крыла, но судьи еще будут рассматривать этот эпизод.
Вместе с парой гонщиков топ-команд из борьбы выбыли Чжоу Гуаньюй и дуэт AlphaTauri.
Шарль Леклер, Ferrari SF-23
Фото: Джейк Грант / Motorsport Images
Впервые за четыре года
Первый сегмент, который гонщики начали на еще сырой трассе, принес не самые приятные эмоции многим участникам чемпионата. Алекс Элбон и Валттери Боттас улетели в гравий (откуда смогли выехать своим ходом), Ника де Вриса дважды закрутило в одном и том же месте, а Фернандо Алонсо повредил днище, на долю секунды потерям контроль над своей Aston Martin в финальном повороте и пропылив по зоне безопасности.
Судьи даже вывесили красные флаги, чтобы очистить асфальт от камешков, однако главным событием стартовой 18-минутки, без сомнений, стало только 19-е место Шарля Леклера. За рулем обновленной Ferrari обладатель прошлогоднего поула на смог пройти во вторую часть субботней сессии впервые с 2019 года.
«В левых поворотах машина была просто неуправляемой, хотя в правых все осталось так же, как сегодня утром. У меня нет ответа, что произошло. Очень странное поведение, мы должны тщательно проверить машину», – признался монегаск в эфире Sky Sports.
Дважды монегаску мешали соперники, вынуждая сбрасывать скорость, а в финальной попытке он сам проехал не лучшим образом. И хотя лучшему результату Льюиса Леклер проиграл лишь 1,1 секунды, этого хватило только для 19-го результата.
Также дальше не прошли оба пилота Williams, Кевин Магнуссен и Боттас.
Поул стал для Ферстаппена четвертым в нынешнем сезоне и 24-м за время выступлений в Ф1 – столько же в активе Ники Лауды и Нельсона Пике.
Результаты квалификации Гран При Испании
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|1'12.272
|2
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|1'12.734
|0.462
|3
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|1'12.792
|0.520
|4
|Пьер Гасли
|Alpine
|Renault
|1'12.816
|0.544
|5
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|1'12.818
|0.546
|6
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|1'12.994
|0.722
|7
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|1'13.083
|0.811
|8
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|Ferrari
|1'13.229
|0.957
|9
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|Mercedes
|1'13.507
|1.235
|10
|Оскар Пиастри
|McLaren
|Mercedes
|1'13.682
|1.410
|11
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|1'13.334
|1.062
|12
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|1'13.447
|1.175
|13
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'13.521
|1.249
|14
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|Red Bull
|1'14.083
|1.811
|15
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|1'14.477
|2.205
|16
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'13.977
|1.705
|17
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|1'14.042
|1.770
|18
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|1'14.063
|1.791
|19
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|1'14.079
|1.807
|20
|Логан Сарджент
|Williams
|Mercedes
|1'14.699
|2.427
|Полные результаты
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Стартовая решетка Гран При Испании
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