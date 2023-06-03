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Ферстаппен завоевал поул в Барселоне, его соперники наделали ошибок

Макс выиграл квалификацию с необыкновенной легкостью, тогда как Шарль леклер, Серхио Перес и Джордж Расселл даже не дошли до финила

Александр Кабановский
Автор:
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Субботняя сессия на «Каталунье» стала мастер-классом Макса Ферстаппена. Первый же быстрый круг голландца в финале, на котором тот установил время 1:12.272, стал нокаутом для соперников.

Быстрейший из остальных, Льюис Хэмилтон, проиграл 0,924 секунды – правда, Фернандо Алонсо вообще не покидал боксов, а некоторые другие гонщики для начала проехали на старой резине. 

Под клетчатым флагом преследователям Макса удалось немного прибавить, но они остались позади. А сам двукратный чемпион, опережая собственный график после двух секторов, даже не стал завершать вторую попытку и вернулся на пит-лейн. 

Карлос Сайнс стал лучшим из остальных, порадовав трибуны и проиграв 0,462 секунды. Следом в протоколе расположились Ландо Норрис с Пьером Гасли, но француза наверняка переставят назад – в первом сегменте он поочередно заблокировал Сайнса и Ферстаппена. 

Однако пока пилот Alpine остается в двух тысячных впереди Льюиса Хэмилтона – который до того девять раз подряд стартовал в Барселоне с первого ряда – и Лэнса Стролла. 

Нико Хюлькенберг, который был быстр по ходу всего уик-энда, вышел в финал не без труда, а там провел единственную попытку за несколько минут до клетчатого флага. В итоге он поднялся было на четвертое место, но в итоге остался восьмым позади Эстебана Окона. 

Десятку замкнули Фернандо Алонсо, который повредил машину на первых же минутах (об этом ниже), и Оскар Пиастри.  

Столкновение: Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Столкновение: Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Не топ

Во второй части сессии оружие сложили Серхио Перес и Джордж Расселл. Мексиканец из Red Bull уехал в гравий, поскользнувшись на сыром пятне перед пятым поворотом, после чего не смог показать достаточно хорошее время на том же комплекте.

А вот британский гонщик не только сам не прошел дальше, но и едва не устроил серьезную аварию своему звездному напарнику Льюису Хэмилтону. Тот пробовал разогнаться в воздушном мешке за Расселлом на стартовой прямой, но тот убрал ногу с газа и сместился в сторону как раз в тот момент, когда семикратный чемпион пошел на обгон.

К счастью для Льюиса, все ограничилось потерей торцевой пластины переднего крыла, но судьи еще будут рассматривать этот эпизод. 

Вместе с парой гонщиков топ-команд из борьбы выбыли Чжоу Гуаньюй и дуэт AlphaTauri. 

Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Фото: Джейк Грант / Motorsport Images

Впервые за четыре года

Первый сегмент, который гонщики начали на еще сырой трассе, принес не самые приятные эмоции многим участникам чемпионата. Алекс Элбон и Валттери Боттас улетели в гравий (откуда смогли выехать своим ходом), Ника де Вриса дважды закрутило в одном и том же месте, а Фернандо Алонсо повредил днище, на долю секунды потерям контроль над своей Aston Martin в финальном повороте и пропылив по зоне безопасности. 

Судьи даже вывесили красные флаги, чтобы очистить асфальт от камешков, однако главным событием стартовой 18-минутки, без сомнений, стало только 19-е место Шарля Леклера. За рулем обновленной Ferrari обладатель прошлогоднего поула на смог пройти во вторую часть субботней сессии впервые с 2019 года. 

«В левых поворотах машина была просто неуправляемой, хотя в правых все осталось так же, как сегодня утром. У меня нет ответа, что произошло. Очень странное поведение, мы должны тщательно проверить машину», – признался монегаск в эфире Sky Sports.

Дважды монегаску мешали соперники, вынуждая сбрасывать скорость, а в финальной попытке он сам проехал не лучшим образом. И хотя лучшему результату Льюиса Леклер проиграл лишь 1,1 секунды, этого хватило только для 19-го результата.

Также дальше не прошли оба пилота Williams, Кевин Магнуссен и Боттас.

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Результаты квалификации Гран При Испании

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 1'12.272  
2 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1'12.734 0.462
3 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1'12.792 0.520
4 France Пьер Гасли Alpine Renault 1'12.816 0.544
5 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1'12.818 0.546
6 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1'12.994 0.722
7 France Эстебан Окон Alpine Renault 1'13.083 0.811
8 Germany Нико Хюлькенберг Haas Ferrari 1'13.229 0.957
9 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin Mercedes 1'13.507 1.235
10 Australia Оскар Пиастри McLaren Mercedes 1'13.682 1.410
11 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 1'13.334 1.062
12 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 1'13.447 1.175
13 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 1'13.521 1.249
14 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri Red Bull 1'14.083 1.811
15 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 1'14.477 2.205
16 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 1'13.977 1.705
17 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1'14.042 1.770
18 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 1'14.063 1.791
19 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1'14.079 1.807
20 United States Логан Сарджент Williams Mercedes 1'14.699 2.427
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