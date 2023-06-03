Ферстаппен завоевал поул в Барселоне, его соперники наделали ошибок

Субботняя сессия на «Каталунье» стала мастер-классом Макса Ферстаппена. Первый же быстрый круг голландца в финале, на котором тот установил время 1:12.272, стал нокаутом для соперников.

Быстрейший из остальных, Льюис Хэмилтон, проиграл 0,924 секунды – правда, Фернандо Алонсо вообще не покидал боксов, а некоторые другие гонщики для начала проехали на старой резине.

Под клетчатым флагом преследователям Макса удалось немного прибавить, но они остались позади. А сам двукратный чемпион, опережая собственный график после двух секторов, даже не стал завершать вторую попытку и вернулся на пит-лейн.

Карлос Сайнс стал лучшим из остальных, порадовав трибуны и проиграв 0,462 секунды. Следом в протоколе расположились Ландо Норрис с Пьером Гасли, но француза наверняка переставят назад – в первом сегменте он поочередно заблокировал Сайнса и Ферстаппена.

Однако пока пилот Alpine остается в двух тысячных впереди Льюиса Хэмилтона – который до того девять раз подряд стартовал в Барселоне с первого ряда – и Лэнса Стролла.

Нико Хюлькенберг, который был быстр по ходу всего уик-энда, вышел в финал не без труда, а там провел единственную попытку за несколько минут до клетчатого флага. В итоге он поднялся было на четвертое место, но в итоге остался восьмым позади Эстебана Окона.

Десятку замкнули Фернандо Алонсо, который повредил машину на первых же минутах (об этом ниже), и Оскар Пиастри.

Столкновение: Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Не топ

Во второй части сессии оружие сложили Серхио Перес и Джордж Расселл. Мексиканец из Red Bull уехал в гравий, поскользнувшись на сыром пятне перед пятым поворотом, после чего не смог показать достаточно хорошее время на том же комплекте.

А вот британский гонщик не только сам не прошел дальше, но и едва не устроил серьезную аварию своему звездному напарнику Льюису Хэмилтону. Тот пробовал разогнаться в воздушном мешке за Расселлом на стартовой прямой, но тот убрал ногу с газа и сместился в сторону как раз в тот момент, когда семикратный чемпион пошел на обгон.

К счастью для Льюиса, все ограничилось потерей торцевой пластины переднего крыла, но судьи еще будут рассматривать этот эпизод.

Вместе с парой гонщиков топ-команд из борьбы выбыли Чжоу Гуаньюй и дуэт AlphaTauri.

Шарль Леклер, Ferrari SF-23 Фото: Джейк Грант / Motorsport Images

Впервые за четыре года

Первый сегмент, который гонщики начали на еще сырой трассе, принес не самые приятные эмоции многим участникам чемпионата. Алекс Элбон и Валттери Боттас улетели в гравий (откуда смогли выехать своим ходом), Ника де Вриса дважды закрутило в одном и том же месте, а Фернандо Алонсо повредил днище, на долю секунды потерям контроль над своей Aston Martin в финальном повороте и пропылив по зоне безопасности.

Судьи даже вывесили красные флаги, чтобы очистить асфальт от камешков, однако главным событием стартовой 18-минутки, без сомнений, стало только 19-е место Шарля Леклера. За рулем обновленной Ferrari обладатель прошлогоднего поула на смог пройти во вторую часть субботней сессии впервые с 2019 года.

«В левых поворотах машина была просто неуправляемой, хотя в правых все осталось так же, как сегодня утром. У меня нет ответа, что произошло. Очень странное поведение, мы должны тщательно проверить машину», – признался монегаск в эфире Sky Sports.

Дважды монегаску мешали соперники, вынуждая сбрасывать скорость, а в финальной попытке он сам проехал не лучшим образом. И хотя лучшему результату Льюиса Леклер проиграл лишь 1,1 секунды, этого хватило только для 19-го результата.

Также дальше не прошли оба пилота Williams, Кевин Магнуссен и Боттас.

Поул стал для Ферстаппена четвертым в нынешнем сезоне и 24-м за время выступлений в Ф1 – столько же в активе Ники Лауды и Нельсона Пике.

Результаты квалификации Гран При Испании