Ферстаппен завоевал на Гран При Штирии второй поул подряд

Квалификация на «Ред Булл Ринге» завершилась в пользу лидера нынешнего сезона Ф1.

По итогам первой попытки в финале Макс Ферстаппен проехал на 0,364 секунды быстрее своего главного соперника Льюиса Хэмилтона. Однако тот остался на трассе и завершил еще один быстрый круг, сократив отставание до 0,224.

Во второй попытке ни одному из гонщиков не удалось прибавить (сэру семикратному помешал выезд с трассы в девятом повороте), а вот Валттери Боттас собрал хороший круг и стал вторым – в 0,194 от голландца. При этом пилот Mercedes не сможет воспользоваться победой над напарником: он потеряет три позиции на решетке за пятничный разворот на пит-лейне и будет начинать гонку пятым.

Второй ряд в итоге достался Ландо Норрису (McLaren) и Серхио Пересу (Red Bull).

В десятку также попали оба гонщика AlphaTauri: Пьер Гасли показал шестое время, Юки Цунода – восьмое. Японец проиграл всего четыре сотых сильнейшему представителю Ferrari Шарлю Леклеру.

Обновление: судьи переставили Цуноду на три позиции за блокировку Боттаса.

Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл замкнули протокол первого сегмента.

Для Ферстаппена это первый случай, когда он смог завоевать два поула подряд по ходу одного сезона. Прежде такое удавалось ему только в разных чемпионатах: голландец выиграл квалификацию финального Гран При в 2020-м и первого в 2021-м.

Из первой десятки только пилоты Mercedes и Макс начнут гонку на более жестких шинах Medium.

Джорджу Расселлу на этот раз не хватило всего 0,009 секунды, чтобы вывести Williams во второй сегмент сессии. Вместе с ним борьбу на этой стадии прекратили Карлос Сайнс, Даниэль Риккардо и Себастьян Феттель

Россиянин Никита Мазепин провел в первом сегменте при попытки – результат первой аннулировали судьи за нарушение пределов трассы, вторая принесла гонщику Haas базовый результат, а в третьей он смог улучшить его.

Однако этого не хватило, чтобы опередить кого-то из соперников. От своего напарника Мика Шумахера москвич отстал на 0,15 секунды.

Только с девятого ряда предстоит стартовать Кими Райкконену, который не смог избежать ошибки по ходу сессии.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации в Шпильберге.

Результаты квалификации Гран При Штирии

*пилот потеряет три позиции на решетке по решению судей