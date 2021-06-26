Ферстаппен завоевал на Гран При Штирии второй поул подряд
Гонщик Red Bull стал быстрейшим по итогам субботы в Шпильберге, опередив Валттери Боттаса и Льюиса Хэмилтона
Квалификация на «Ред Булл Ринге» завершилась в пользу лидера нынешнего сезона Ф1.
По итогам первой попытки в финале Макс Ферстаппен проехал на 0,364 секунды быстрее своего главного соперника Льюиса Хэмилтона. Однако тот остался на трассе и завершил еще один быстрый круг, сократив отставание до 0,224.
Во второй попытке ни одному из гонщиков не удалось прибавить (сэру семикратному помешал выезд с трассы в девятом повороте), а вот Валттери Боттас собрал хороший круг и стал вторым – в 0,194 от голландца. При этом пилот Mercedes не сможет воспользоваться победой над напарником: он потеряет три позиции на решетке за пятничный разворот на пит-лейне и будет начинать гонку пятым.
Второй ряд в итоге достался Ландо Норрису (McLaren) и Серхио Пересу (Red Bull).
В десятку также попали оба гонщика AlphaTauri: Пьер Гасли показал шестое время, Юки Цунода – восьмое. Японец проиграл всего четыре сотых сильнейшему представителю Ferrari Шарлю Леклеру.
Обновление: судьи переставили Цуноду на три позиции за блокировку Боттаса.
Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл замкнули протокол первого сегмента.
Для Ферстаппена это первый случай, когда он смог завоевать два поула подряд по ходу одного сезона. Прежде такое удавалось ему только в разных чемпионатах: голландец выиграл квалификацию финального Гран При в 2020-м и первого в 2021-м.
Из первой десятки только пилоты Mercedes и Макс начнут гонку на более жестких шинах Medium.
Джорджу Расселлу на этот раз не хватило всего 0,009 секунды, чтобы вывести Williams во второй сегмент сессии. Вместе с ним борьбу на этой стадии прекратили Карлос Сайнс, Даниэль Риккардо и Себастьян Феттель
Россиянин Никита Мазепин провел в первом сегменте при попытки – результат первой аннулировали судьи за нарушение пределов трассы, вторая принесла гонщику Haas базовый результат, а в третьей он смог улучшить его.
Однако этого не хватило, чтобы опередить кого-то из соперников. От своего напарника Мика Шумахера москвич отстал на 0,15 секунды.
Только с девятого ряда предстоит стартовать Кими Райкконену, который не смог избежать ошибки по ходу сессии.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации в Шпильберге.
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Результаты квалификации Гран При Штирии
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Honda
|1'03.841
|2
|Валттери Боттас*
|Mercedes
|Mercedes
|1'04.035
|0.194
|3
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|1'04.067
|0.226
|4
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|1'04.120
|0.279
|5
|Серхио Перес
|Red Bull
|Honda
|1'04.168
|0.327
|6
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Honda
|1'04.236
|0.395
|7
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|1'04.472
|0.631
|8
|Юки Цунода*
|AlphaTauri
|Honda
|1'04.514
|0.673
|9
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|1'04.574
|0.733
|10
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|1'04.708
|0.867
|11
|Джордж Расселл
|Williams
|Mercedes
|1'04.671
|0.830
|12
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|1'04.800
|0.959
|13
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|1'04.808
|0.967
|14
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|1'04.875
|1.034
|15
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'04.913
|1.072
|16
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|1'05.175
|1.334
|17
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|1'05.217
|1.376
|18
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'05.429
|1.588
|19
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|1'06.041
|2.200
|20
|Никита Мазепин
|Haas
|Ferrari
|1'06.192
|2.351
|Полные результаты
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