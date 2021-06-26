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Формула 1 / Гран При Штирии Отчет о квалификации

Ферстаппен завоевал на Гран При Штирии второй поул подряд

Гонщик Red Bull стал быстрейшим по итогам субботы в Шпильберге, опередив Валттери Боттаса и Льюиса Хэмилтона

Ферстаппен завоевал на Гран При Штирии второй поул подряд

Квалификация на «Ред Булл Ринге» завершилась в пользу лидера нынешнего сезона Ф1. 

По итогам первой попытки в финале Макс Ферстаппен проехал на 0,364 секунды быстрее своего главного соперника Льюиса Хэмилтона. Однако тот остался на трассе и завершил еще один быстрый круг, сократив отставание до 0,224. 

Во второй попытке ни одному из гонщиков не удалось прибавить (сэру семикратному помешал выезд с трассы в девятом повороте), а вот Валттери Боттас собрал хороший круг и стал вторым – в 0,194 от голландца. При этом пилот Mercedes не сможет воспользоваться победой над напарником: он потеряет три позиции на решетке за пятничный разворот на пит-лейне и будет начинать гонку пятым.

Второй ряд в итоге достался Ландо Норрису (McLaren) и Серхио Пересу (Red Bull).

В десятку также попали оба гонщика AlphaTauri: Пьер Гасли показал шестое время, Юки Цунода – восьмое. Японец проиграл всего четыре сотых сильнейшему представителю Ferrari Шарлю Леклеру. 

Обновление: судьи переставили Цуноду на три позиции за блокировку Боттаса.

Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл замкнули протокол первого сегмента. 

Для Ферстаппена это первый случай, когда он смог завоевать два поула подряд по ходу одного сезона. Прежде такое удавалось ему только в разных чемпионатах: голландец выиграл квалификацию финального Гран При в 2020-м и первого в 2021-м.

Из первой десятки только пилоты Mercedes и Макс начнут гонку на более жестких шинах Medium.

Джорджу Расселлу на этот раз не хватило всего 0,009 секунды, чтобы вывести Williams во второй сегмент сессии. Вместе с ним борьбу на этой стадии прекратили Карлос Сайнс, Даниэль Риккардо и Себастьян Феттель 

Россиянин Никита Мазепин провел в первом сегменте при попытки – результат первой аннулировали судьи за нарушение пределов трассы, вторая принесла гонщику Haas базовый результат, а в третьей он смог улучшить его. 

Однако этого не хватило, чтобы опередить кого-то из соперников. От своего напарника Мика Шумахера москвич отстал на 0,15 секунды. 

Только с девятого ряда предстоит стартовать Кими Райкконену, который не смог избежать ошибки по ходу сессии. 

 

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации в Шпильберге.

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Результаты квалификации Гран При Штирии

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda 1'03.841  
2 Finland Валттери Боттас* Mercedes Mercedes 1'04.035 0.194
3 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1'04.067 0.226
4 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1'04.120 0.279
5 Mexico Серхио Перес Red Bull Honda 1'04.168 0.327
6 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda 1'04.236 0.395
7 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1'04.472 0.631
8 Japan Юки Цунода* AlphaTauri Honda 1'04.514 0.673
9 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 1'04.574 0.733
10 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1'04.708 0.867
11 United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes 1'04.671 0.830
12 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1'04.800 0.959
13 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 1'04.808 0.967
14 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1'04.875 1.034
15 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari 1'04.913 1.072
16 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1'05.175 1.334
17 France Эстебан Окон Alpine Renault 1'05.217 1.376
18 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo Ferrari 1'05.429 1.588
19 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 1'06.041 2.200
20 Russian Federation Никита Мазепин Haas Ferrari 1'06.192 2.351
Полные результаты

*пилот потеряет три позиции на решетке по решению судей

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