Ферстаппен завоевал «Большой шлем» в Барселоне, пилоты Mercedes дополнили подиум

Воскресенье на «Каталунье» наглядно продемонстрировало, что не только в Монако гонки порой получаются монотонными. Несмотря на некоторое количество обгонов, сценарий седьмого этапа сезона оказался весьма прямолинейным.

Макс Ферстаппен не испытал никакого сопротивления на пути к очередной победе – пятой в сезоне и 40-й в карьере, да еще и с бонусом за лучший круг, – а за его спиной, как стало понятно весьма быстро, лучше всего выглядит Mercedes.

Льюис Хэмилтон после небольшого контакта с Ландо Норрисом во втором повороте откатился было на четвертое место, но вскоре обогнал Aston Martin Лэнса Стролла, а затем оставил позади и Ferrari Карлоса Сайнса с новыми понтонами.

Другой пилот команды из Брэкли Джордж Расселл стартовал лишь 12-м, но ловко свернул в первой «эске» на объездную дорожку и поднялся в десятку, а затем постепенно добрался до третьей позиции и первого подиума в сезоне.

В концовке британца нагонял Серхио Перес, который также начинал борьбу с шестого ряда, но потерял время, застряв в трафике. Но в итоге мексиканец остался четвертым.

На первых кругах Карлос Сайнс и Лэнс Стролл преследовали лидера, но очень быстро оба выпали из первой тройки Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Стены не помогли

Сайнс завершил дистанцию лишь на пятом месте, другой кумир местных трибун Фернандо Алонсо и вовсе остался после неудачной квалификации только седьмым – это его худший результат в сезоне.

Испанский ветеран финишировал следом за своим партнером по Aston Martin Лэнсом Строллом – канадец после старта даже на какое-то время стал третьим, но не смог удержать эту позицию.

Эстебан Окон благодаря восьмому месту принес Alpine звание сильнейшей команды в средней группе, а вот у Юки Цуноды девятый результат отобрали судьи: японец довольно жестко боролся с Чжоу Гуаньюем в первом повороте и не оставил сопернику места.

Пять штрафных секунд отбросили представителя AlphaTauri на далекую 12-ю позицию, а оставшиеся очки заработали Чжоу с Пьером Гасли.

Оскар Пиастри, McLaren MCL60, пит-стоп Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

«Баранка» для Уокинга

Несмотря на то, что оба пилота McLaren начинали борьбу из первой десятки, ни один из них в итоге не заработал очков. Ландо Норрис очень обидно потерял все шансы в самом начале, когда воткнулся во втором повороте в чуть замедлившегося Хэмилтона и вынужден был менять носовой обтекатель.

Его молодой напарник Оскар Пиастри порадовал трибуны несколькими красивыми поединками с соперниками, но в итоге остался только 13-м.

Похожим образом сложилась гонка и для Нико Хюлькенберга – с восьмого места немец из Haas съехал на 15-е.

Шарль Леклер, Ferrari SF-23 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Особого упоминания заслуживает Шарль Леклер. Даже изменение настроек и замена части деталей, потребовавшие старта с пит-лейна, не вернули Ferrari и ее пилоту скорости. Монегаск натужно отыгрывал позиции, проехал на шинах Hard всего 16 кругов и в итоге финишировал только 11-м.

Возможно, ему бы могли помочь проблемы у соперников, но за все 66 кругов не было зафиксировано ни одного схода, также не было желтых флагов, а машина безопасности так и осталась стоять на пит-лейне.

Результаты Гран При Испании (66 кругов)