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Формула 1 / Гран При Испании Отчет о гонке

Ферстаппен завоевал «Большой шлем» в Барселоне, пилоты Mercedes дополнили подиум

Действующий чемпион мира стартовал с поула и лидировал с первого до последнего круга, Серхио Перес пробился с 11-го место на четвертое, обновленная Ferrari смотрелась невыразительно

Александр Кабановский
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Подиум: Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG, второе место, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, победитель гонки, Джордж Расселл, Mercedes-AMG, третье место

Воскресенье на «Каталунье» наглядно продемонстрировало, что не только в Монако гонки порой получаются монотонными. Несмотря на некоторое количество обгонов, сценарий седьмого этапа сезона оказался весьма прямолинейным. 

Макс Ферстаппен не испытал никакого сопротивления на пути к очередной победе – пятой в сезоне и 40-й в карьере, да еще и с бонусом за лучший круг, – а за его спиной, как стало понятно весьма быстро, лучше всего выглядит Mercedes.

Льюис Хэмилтон после небольшого контакта с Ландо Норрисом во втором повороте откатился было на четвертое место, но вскоре обогнал Aston Martin Лэнса Стролла, а затем оставил позади и Ferrari Карлоса Сайнса с новыми понтонами. 

Другой пилот команды из Брэкли Джордж Расселл стартовал лишь 12-м, но ловко свернул в первой «эске» на объездную дорожку и поднялся в десятку, а затем постепенно добрался до третьей позиции и первого подиума в сезоне. 

В концовке британца нагонял Серхио Перес, который также начинал борьбу с шестого ряда, но потерял время, застряв в трафике. Но в итоге мексиканец остался четвертым. 

На первых кругах Карлос Сайнс и Лэнс Стролл преследовали лидера, но очень быстро оба выпали из первой тройки

На первых кругах Карлос Сайнс и Лэнс Стролл преследовали лидера, но очень быстро оба выпали из первой тройки

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Стены не помогли

Сайнс завершил дистанцию лишь на пятом месте, другой кумир местных трибун Фернандо Алонсо и вовсе остался после неудачной квалификации только седьмым – это его худший результат в сезоне.

Испанский ветеран финишировал следом за своим партнером по Aston Martin Лэнсом Строллом – канадец после старта даже на какое-то время стал третьим, но не смог удержать эту позицию.

Эстебан Окон благодаря восьмому месту принес Alpine звание сильнейшей команды в средней группе, а вот у Юки Цуноды девятый результат отобрали судьи: японец довольно жестко боролся с Чжоу Гуаньюем в первом повороте и не оставил сопернику места. 

Пять штрафных секунд отбросили представителя AlphaTauri на далекую 12-ю позицию, а оставшиеся очки заработали Чжоу с Пьером Гасли. 

Оскар Пиастри, McLaren MCL60, пит-стоп

Оскар Пиастри, McLaren MCL60, пит-стоп

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

«Баранка» для Уокинга

Несмотря на то, что оба пилота McLaren начинали борьбу из первой десятки, ни один из них в итоге не заработал очков. Ландо Норрис очень обидно потерял все шансы в самом начале, когда воткнулся во втором повороте в чуть замедлившегося Хэмилтона и вынужден был менять носовой обтекатель.  

Его молодой напарник Оскар Пиастри порадовал трибуны несколькими красивыми поединками с соперниками, но в итоге остался только 13-м. 

Похожим образом сложилась гонка и для Нико Хюлькенберга – с восьмого места немец из Haas съехал на 15-е.

Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Особого упоминания заслуживает Шарль Леклер. Даже изменение настроек и замена части деталей, потребовавшие старта с пит-лейна, не вернули Ferrari и ее пилоту скорости. Монегаск натужно отыгрывал позиции, проехал на шинах Hard всего 16 кругов и в итоге финишировал только 11-м. 

Возможно, ему бы могли помочь проблемы у соперников, но за все 66 кругов не было зафиксировано ни одного схода, также не было желтых флагов, а машина безопасности так и осталась стоять на пит-лейне. 

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Результаты Гран При Испании (66 кругов)

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв Пит-стопы
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull -   2
2 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 24.090 24.090 2
3 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 32.389 32.389 2
4 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 35.812 35.812 2
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 45.698 45.698 2
6 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1'03.320 1'03.320 2
7 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin Mercedes 1'04.127 1'04.127 2
8 France Эстебан Окон Alpine Renault 1'09.242 1'09.242 2
9 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 1'11.878 1'11.878 2
10 France Пьер Гасли Alpine Renault 1'13.530 1'13.530 2
11 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1'14.419 1'14.419 2
12 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 1'15.416 1'15.416 2
13 Australia Оскар Пиастри McLaren Mercedes 1 lap   2
14 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri Red Bull 1 lap   2
15 Germany Нико Хюлькенберг Haas Ferrari 1 lap   3
16 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 1 lap   2
17 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1 lap   3
18 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1 lap   3
19 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 1 lap   2
20 United States Логан Сарджент Williams Mercedes 1 lap   2
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