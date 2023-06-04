Ферстаппен завоевал «Большой шлем» в Барселоне, пилоты Mercedes дополнили подиум
Действующий чемпион мира стартовал с поула и лидировал с первого до последнего круга, Серхио Перес пробился с 11-го место на четвертое, обновленная Ferrari смотрелась невыразительно
Воскресенье на «Каталунье» наглядно продемонстрировало, что не только в Монако гонки порой получаются монотонными. Несмотря на некоторое количество обгонов, сценарий седьмого этапа сезона оказался весьма прямолинейным.
Макс Ферстаппен не испытал никакого сопротивления на пути к очередной победе – пятой в сезоне и 40-й в карьере, да еще и с бонусом за лучший круг, – а за его спиной, как стало понятно весьма быстро, лучше всего выглядит Mercedes.
Льюис Хэмилтон после небольшого контакта с Ландо Норрисом во втором повороте откатился было на четвертое место, но вскоре обогнал Aston Martin Лэнса Стролла, а затем оставил позади и Ferrari Карлоса Сайнса с новыми понтонами.
Другой пилот команды из Брэкли Джордж Расселл стартовал лишь 12-м, но ловко свернул в первой «эске» на объездную дорожку и поднялся в десятку, а затем постепенно добрался до третьей позиции и первого подиума в сезоне.
В концовке британца нагонял Серхио Перес, который также начинал борьбу с шестого ряда, но потерял время, застряв в трафике. Но в итоге мексиканец остался четвертым.
На первых кругах Карлос Сайнс и Лэнс Стролл преследовали лидера, но очень быстро оба выпали из первой тройки
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Стены не помогли
Сайнс завершил дистанцию лишь на пятом месте, другой кумир местных трибун Фернандо Алонсо и вовсе остался после неудачной квалификации только седьмым – это его худший результат в сезоне.
Испанский ветеран финишировал следом за своим партнером по Aston Martin Лэнсом Строллом – канадец после старта даже на какое-то время стал третьим, но не смог удержать эту позицию.
Эстебан Окон благодаря восьмому месту принес Alpine звание сильнейшей команды в средней группе, а вот у Юки Цуноды девятый результат отобрали судьи: японец довольно жестко боролся с Чжоу Гуаньюем в первом повороте и не оставил сопернику места.
Пять штрафных секунд отбросили представителя AlphaTauri на далекую 12-ю позицию, а оставшиеся очки заработали Чжоу с Пьером Гасли.
Оскар Пиастри, McLaren MCL60, пит-стоп
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
«Баранка» для Уокинга
Несмотря на то, что оба пилота McLaren начинали борьбу из первой десятки, ни один из них в итоге не заработал очков. Ландо Норрис очень обидно потерял все шансы в самом начале, когда воткнулся во втором повороте в чуть замедлившегося Хэмилтона и вынужден был менять носовой обтекатель.
Его молодой напарник Оскар Пиастри порадовал трибуны несколькими красивыми поединками с соперниками, но в итоге остался только 13-м.
Похожим образом сложилась гонка и для Нико Хюлькенберга – с восьмого места немец из Haas съехал на 15-е.
Шарль Леклер, Ferrari SF-23
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Особого упоминания заслуживает Шарль Леклер. Даже изменение настроек и замена части деталей, потребовавшие старта с пит-лейна, не вернули Ferrari и ее пилоту скорости. Монегаск натужно отыгрывал позиции, проехал на шинах Hard всего 16 кругов и в итоге финишировал только 11-м.
Возможно, ему бы могли помочь проблемы у соперников, но за все 66 кругов не было зафиксировано ни одного схода, также не было желтых флагов, а машина безопасности так и осталась стоять на пит-лейне.
Результаты Гран При Испании (66 кругов)
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|Пит-стопы
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|-
|2
|2
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|24.090
|24.090
|2
|3
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|32.389
|32.389
|2
|4
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|35.812
|35.812
|2
|5
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|45.698
|45.698
|2
|6
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|1'03.320
|1'03.320
|2
|7
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|Mercedes
|1'04.127
|1'04.127
|2
|8
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|1'09.242
|1'09.242
|2
|9
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'11.878
|1'11.878
|2
|10
|Пьер Гасли
|Alpine
|Renault
|1'13.530
|1'13.530
|2
|11
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|1'14.419
|1'14.419
|2
|12
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|1'15.416
|1'15.416
|2
|13
|Оскар Пиастри
|McLaren
|Mercedes
|1 lap
|2
|14
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|Red Bull
|1 lap
|2
|15
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|Ferrari
|1 lap
|3
|16
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|1 lap
|2
|17
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|1 lap
|3
|18
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|1 lap
|3
|19
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1 lap
|2
|20
|Логан Сарджент
|Williams
|Mercedes
|1 lap
|2
|Полные результаты
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