Ферстаппен завершил пятницу в Саудовской Аравии с лучшим временем
Действующий чемпион и прошлогодний победитель подтвердил статус главного фаворита Джидды, опередив Фернандо Алонсо и Серхио Переса
С наступлением темноты, когда условия стали близкими к квалификационным и гоночным, стало возможно чуть лучше понять расстановку сил на втором этапе сезона Ф1. Макс Ферстаппен сохранил лидерство, однако оно было уже не столь весомым, как в первой тренировке.
А среди главных соперников Red Bull и ее лидера оказались гонщики Aston Martin, Mercedes и даже Alpine – но только не пилоты Ferrari.
На этот раз Макс возглавил протокол с результатом 1:29.603, показанным на самой мягкой резине. Это лишь самую малость лучше, чем было у голландца в предыдущей сессии.
Фернандо Алонсо отстал на 0,208 секунды, однако по ходу заездов был момент, когда испанец преодолел два первых сектора с абсолютно рекордным временем, после чего ошибся в коварном 22-м повороте. Еще одну быструю попытку испанцу невольно испортил его соотечественник Карлос Сайнс.
Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Серхио Перес показал третье время дня (+0,299), а на четвертой строчке пятницу довольно неожиданно закончил Эстебан Окон из Alpine.
Француз открыл плотную группу из пяти пилотов, уложившихся в 0,15 секунды – туда также вошли его напарник Пьер Гасли, Джордж Расселл из Mercedes, Лэнс Стролл из Aston и, несколько неожиданно, Нико Хюлькенберг на Haas. Именно в Джидде немец во второй и последний раз подменял в прошлогоднем пелотоне Себастьяна Феттеля.
Лишь девятым и десятым, проиграв без малого секунду, тренировку закончили представители Ferrari.
Искры за машиной Карлоса Сайнса, Ferrari SF-23
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
Льюис Хэмилтон показал 11-ю скорость и стал последним из тех, кто уложился в секунду от лидера. Онопередил Ландо Норриса из McLaren, который в дневной сессии остался 20-м, и Юки Цуноду из AlphaTauri.
Алекс Элбон стал лучшим из пилотов Williams на 14-й строчке – и единственным, кто в этой тренировке показал свое лучшее время на более жестких шинах Medium.
Вновь, как и в первой тренировке, в самом конце протокола остались представители Alfa Romeo – но даже 20-е время Валттери Боттаса оказалось менее, чем в полутора секундах от первого результата Ферстаппена.
Результаты второй тренировки Гран При Бахрейна
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|29
|1'29.603
|2
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|Mercedes
|26
|1'29.811
|0.208
|3
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|26
|1'29.902
|0.299
|4
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|27
|1'30.039
|0.436
|5
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|27
|1'30.070
|0.467
|6
|Пьер Гасли
|Alpine
|Renault
|28
|1'30.100
|0.497
|7
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|27
|1'30.110
|0.507
|8
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|Ferrari
|27
|1'30.181
|0.578
|9
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|28
|1'30.341
|0.738
|10
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|29
|1'30.592
|0.989
|11
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|27
|1'30.599
|0.996
|12
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|27
|1'30.721
|1.118
|13
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|30
|1'30.776
|1.173
|14
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|27
|1'30.810
|1.207
|15
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|25
|1'30.820
|1.217
|16
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|27
|1'30.837
|1.234
|17
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|Red Bull
|29
|1'30.921
|1.318
|18
|Логан Сарджент
|Williams
|Mercedes
|30
|1'30.959
|1.356
|19
|Оскар Пиастри
|McLaren
|Mercedes
|26
|1'30.964
|1.361
|20
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|30
|1'31.052
|1.449
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