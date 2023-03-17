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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Отчет о тренировке

Ферстаппен завершил пятницу в Саудовской Аравии с лучшим временем

Действующий чемпион и прошлогодний победитель подтвердил статус главного фаворита Джидды, опередив Фернандо Алонсо и Серхио Переса

Александр Кабановский
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Ферстаппен завершил пятницу в Саудовской Аравии с лучшим временем
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С наступлением темноты, когда условия стали близкими к квалификационным и гоночным, стало возможно чуть лучше понять расстановку сил на втором этапе сезона Ф1. Макс Ферстаппен сохранил лидерство, однако оно было уже не столь весомым, как в первой тренировке.

А среди главных соперников Red Bull и ее лидера оказались гонщики Aston Martin, Mercedes и даже Alpine – но только не пилоты Ferrari.

На этот раз Макс возглавил протокол с результатом 1:29.603, показанным на самой мягкой резине. Это лишь самую малость лучше, чем было у голландца в предыдущей сессии. 

Фернандо Алонсо отстал на 0,208 секунды, однако по ходу заездов был момент, когда испанец преодолел два первых сектора с абсолютно рекордным временем, после чего ошибся в коварном 22-м повороте. Еще одну быструю попытку испанцу невольно испортил его соотечественник Карлос Сайнс. 

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Серхио Перес показал третье время дня (+0,299), а на четвертой строчке пятницу довольно неожиданно закончил Эстебан Окон из Alpine. 

Француз открыл плотную группу из пяти пилотов, уложившихся в 0,15 секунды – туда также вошли его напарник Пьер Гасли, Джордж Расселл из Mercedes, Лэнс Стролл из Aston и, несколько неожиданно, Нико Хюлькенберг на Haas. Именно в Джидде немец во второй и последний раз подменял в прошлогоднем пелотоне Себастьяна Феттеля. 

Лишь девятым и десятым, проиграв без малого секунду, тренировку закончили представители Ferrari.

Искры за машиной Карлоса Сайнса, Ferrari SF-23

Искры за машиной Карлоса Сайнса, Ferrari SF-23

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Льюис Хэмилтон показал 11-ю скорость и стал последним из тех, кто уложился в секунду от лидера. Онопередил Ландо Норриса из McLaren, который в дневной сессии остался 20-м, и Юки Цуноду из AlphaTauri. 

Алекс Элбон стал лучшим из пилотов Williams на 14-й строчке – и единственным, кто в этой тренировке показал свое лучшее время на более жестких шинах Medium.

Вновь, как и в первой тренировке, в самом конце протокола остались представители Alfa Romeo – но даже 20-е время Валттери Боттаса оказалось менее, чем в полутора секундах от первого результата Ферстаппена. 

Результаты второй тренировки Гран При Бахрейна

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 29 1'29.603  
2 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin Mercedes 26 1'29.811 0.208
3 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 26 1'29.902 0.299
4 France Эстебан Окон Alpine Renault 27 1'30.039 0.436
5 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 27 1'30.070 0.467
6 France Пьер Гасли Alpine Renault 28 1'30.100 0.497
7 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 27 1'30.110 0.507
8 Germany Нико Хюлькенберг Haas Ferrari 27 1'30.181 0.578
9 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 28 1'30.341 0.738
10 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 29 1'30.592 0.989
11 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 27 1'30.599 0.996
12 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 27 1'30.721 1.118
13 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 30 1'30.776 1.173
14 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 27 1'30.810 1.207
15 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 25 1'30.820 1.217
16 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 27 1'30.837 1.234
17 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri Red Bull 29 1'30.921 1.318
18 United States Логан Сарджент Williams Mercedes 30 1'30.959 1.356
19 Australia Оскар Пиастри McLaren Mercedes 26 1'30.964 1.361
20 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 30 1'31.052 1.449
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