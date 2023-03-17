Ферстаппен завершил пятницу в Саудовской Аравии с лучшим временем

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

С наступлением темноты, когда условия стали близкими к квалификационным и гоночным, стало возможно чуть лучше понять расстановку сил на втором этапе сезона Ф1. Макс Ферстаппен сохранил лидерство, однако оно было уже не столь весомым, как в первой тренировке.

А среди главных соперников Red Bull и ее лидера оказались гонщики Aston Martin, Mercedes и даже Alpine – но только не пилоты Ferrari.

На этот раз Макс возглавил протокол с результатом 1:29.603, показанным на самой мягкой резине. Это лишь самую малость лучше, чем было у голландца в предыдущей сессии.

Фернандо Алонсо отстал на 0,208 секунды, однако по ходу заездов был момент, когда испанец преодолел два первых сектора с абсолютно рекордным временем, после чего ошибся в коварном 22-м повороте. Еще одну быструю попытку испанцу невольно испортил его соотечественник Карлос Сайнс.

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Серхио Перес показал третье время дня (+0,299), а на четвертой строчке пятницу довольно неожиданно закончил Эстебан Окон из Alpine.

Француз открыл плотную группу из пяти пилотов, уложившихся в 0,15 секунды – туда также вошли его напарник Пьер Гасли, Джордж Расселл из Mercedes, Лэнс Стролл из Aston и, несколько неожиданно, Нико Хюлькенберг на Haas. Именно в Джидде немец во второй и последний раз подменял в прошлогоднем пелотоне Себастьяна Феттеля.

Лишь девятым и десятым, проиграв без малого секунду, тренировку закончили представители Ferrari.

Искры за машиной Карлоса Сайнса, Ferrari SF-23 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Льюис Хэмилтон показал 11-ю скорость и стал последним из тех, кто уложился в секунду от лидера. Онопередил Ландо Норриса из McLaren, который в дневной сессии остался 20-м, и Юки Цуноду из AlphaTauri.

Алекс Элбон стал лучшим из пилотов Williams на 14-й строчке – и единственным, кто в этой тренировке показал свое лучшее время на более жестких шинах Medium.

Вновь, как и в первой тренировке, в самом конце протокола остались представители Alfa Romeo – но даже 20-е время Валттери Боттаса оказалось менее, чем в полутора секундах от первого результата Ферстаппена.

Результаты второй тренировки Гран При Бахрейна