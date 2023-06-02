Ферстаппен завершил пятницу в Барселоне на 0,1 секунды быстрее Алонсо
Утреннее преимущество Макса над преследователями испарилось, но пилот Red Bull удержался на первой строчке
После первой пятничной сессии многим показалось, что борьбу за победу на Гран При Испании можно считать завершенной – столь значительным было преимущество Макса Ферстаппена. Однако вторая тренировка показала, что не все так очевидно.
Макс показал на самых мягких шинах С3 время 1:13.907 и остался первым, однако Фернандо Алонсо уступил лидеру Red Bull всего 0,170 секунды. Но главным сюрпризом стала, пожалуй, третья скорость Нико Хюлькенберга – пилот Haas отстал от пары двукратных чемпионов всего на десятую, да еще и опередил Макса по темпу на первом секторе.
При этом Ферстаппен второй раз за день опередил всех остальных не только по скорости, но и по пройденной дистанции – 34 круга.
Нико Хюлькенберг, Haas VF-23
Фото: Джейк Грант / Motorsport Images
Последующие результаты тоже оказались невероятно плотными – в секунду от лидера уложились результаты 17 пилотов из 20. При этом результаты Ferrari и Mercedes вновь оказались не самыми впечатляющими – сильнейшим представителем Скудерии стал Шарль Леклер на шестом месте, тогда как Джордж Расселл на машине с трехлучевой звездой показал восьмую скорость.
Важно отметить, что обе алых SF-23 на этот раз выезжали на трассу в конфигурации с обновленными понтонами – с утра такие были только у Карлоса Сайнса, но в команде после сравнений данных, похоже, приняли окончательное решение использовать новинки.
Шарль Леклер, Ferrari SF-23
Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Ferrari и Mercedes уступили по итогам часа не только Серхио Пересу из Red Bull, но и Эстебану Окону из Alpine. Второй гонщик французской команды Пьер Гасли замкнул десятку, отстав на 0,009 секунды от Валттери Боттаса на Alfa Romeo.
Расселлу пришлось выехать в гравий в десятом повороте, чтобы избежать столкновения с медленной машиной Оскара Пиастри из McLaren, в остальном тренировка обошлась без неприятностей.
Стоит добавить, что предсказатели погоды внезапно изменили свои прогнозы – теперь ожидается, что суббота и воскресенье на «Каталунье» пройдут под аккомпанемент дождя.
Результаты второй тренировки Гран При Испании
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|34
|1'13.907
|2
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|Mercedes
|30
|1'14.077
|0.170
|3
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|Ferrari
|31
|1'14.177
|0.270
|4
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|30
|1'14.219
|0.312
|5
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|30
|1'14.242
|0.335
|6
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|32
|1'14.246
|0.339
|7
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|32
|1'14.274
|0.367
|8
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|31
|1'14.392
|0.485
|9
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|32
|1'14.448
|0.541
|10
|Пьер Гасли
|Alpine
|Renault
|29
|1'14.457
|0.550
|11
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|31
|1'14.549
|0.642
|12
|Оскар Пиастри
|McLaren
|Mercedes
|30
|1'14.583
|0.676
|13
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|29
|1'14.585
|0.678
|14
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|30
|1'14.694
|0.787
|15
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|24
|1'14.713
|0.806
|16
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|Red Bull
|33
|1'14.785
|0.878
|17
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|34
|1'14.840
|0.933
|18
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|31
|1'15.010
|1.103
|19
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|32
|1'15.056
|1.149
|20
|Логан Сарджент
|Williams
|Mercedes
|33
|1'15.415
|1.508
|Полные результаты
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