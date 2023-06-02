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Формула 1 / Гран При Испании Отчет о тренировке

Ферстаппен завершил пятницу в Барселоне на 0,1 секунды быстрее Алонсо

Утреннее преимущество Макса над преследователями испарилось, но пилот Red Bull удержался на первой строчке

Александр Кабановский
Автор:
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

После первой пятничной сессии многим показалось, что борьбу за победу на Гран При Испании можно считать завершенной – столь значительным было преимущество Макса Ферстаппена. Однако вторая тренировка показала, что не все так очевидно. 

Макс показал на самых мягких шинах С3 время 1:13.907 и остался первым, однако Фернандо Алонсо уступил лидеру Red Bull всего 0,170 секунды. Но главным сюрпризом стала, пожалуй, третья скорость Нико Хюлькенберга – пилот Haas отстал от пары двукратных чемпионов всего на десятую, да еще и опередил Макса по темпу на первом секторе.

При этом Ферстаппен второй раз за день опередил всех остальных не только по скорости, но и по пройденной дистанции – 34 круга. 

Нико Хюлькенберг, Haas VF-23

Нико Хюлькенберг, Haas VF-23

Фото: Джейк Грант / Motorsport Images

Последующие результаты тоже оказались невероятно плотными – в секунду от лидера уложились результаты 17 пилотов из 20. При этом результаты Ferrari и Mercedes вновь оказались не самыми впечатляющими – сильнейшим представителем Скудерии стал Шарль Леклер на шестом месте, тогда как Джордж Расселл на машине с трехлучевой звездой показал восьмую скорость. 

Важно отметить, что обе алых SF-23 на этот раз выезжали на трассу в конфигурации с обновленными понтонами – с утра такие были только у Карлоса Сайнса, но в команде после сравнений данных, похоже, приняли окончательное решение использовать новинки. 

Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Ferrari и Mercedes уступили по итогам часа не только Серхио Пересу из Red Bull, но и Эстебану Окону из Alpine. Второй гонщик французской команды Пьер Гасли замкнул десятку, отстав на 0,009 секунды от Валттери Боттаса на Alfa Romeo. 

Расселлу пришлось выехать в гравий в десятом повороте, чтобы избежать столкновения с медленной машиной Оскара Пиастри из McLaren, в остальном тренировка обошлась без неприятностей. 

Стоит добавить, что предсказатели погоды внезапно изменили свои прогнозы – теперь ожидается, что суббота и воскресенье на «Каталунье» пройдут под аккомпанемент дождя. 

Результаты второй тренировки Гран При Испании

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 34 1'13.907  
2 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin Mercedes 30 1'14.077 0.170
3 Germany Нико Хюлькенберг Haas Ferrari 31 1'14.177 0.270
4 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 30 1'14.219 0.312
5 France Эстебан Окон Alpine Renault 30 1'14.242 0.335
6 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 32 1'14.246 0.339
7 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 32 1'14.274 0.367
8 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 31 1'14.392 0.485
9 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 32 1'14.448 0.541
10 France Пьер Гасли Alpine Renault 29 1'14.457 0.550
11 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 31 1'14.549 0.642
12 Australia Оскар Пиастри McLaren Mercedes 30 1'14.583 0.676
13 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 29 1'14.585 0.678
14 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 30 1'14.694 0.787
15 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 24 1'14.713 0.806
16 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri Red Bull 33 1'14.785 0.878
17 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 34 1'14.840 0.933
18 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 31 1'15.010 1.103
19 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 32 1'15.056 1.149
20 United States Логан Сарджент Williams Mercedes 33 1'15.415 1.508
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