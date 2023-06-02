Ферстаппен завершил пятницу в Барселоне на 0,1 секунды быстрее Алонсо

После первой пятничной сессии многим показалось, что борьбу за победу на Гран При Испании можно считать завершенной – столь значительным было преимущество Макса Ферстаппена. Однако вторая тренировка показала, что не все так очевидно.

Макс показал на самых мягких шинах С3 время 1:13.907 и остался первым, однако Фернандо Алонсо уступил лидеру Red Bull всего 0,170 секунды. Но главным сюрпризом стала, пожалуй, третья скорость Нико Хюлькенберга – пилот Haas отстал от пары двукратных чемпионов всего на десятую, да еще и опередил Макса по темпу на первом секторе.

При этом Ферстаппен второй раз за день опередил всех остальных не только по скорости, но и по пройденной дистанции – 34 круга.

Нико Хюлькенберг, Haas VF-23 Фото: Джейк Грант / Motorsport Images

Последующие результаты тоже оказались невероятно плотными – в секунду от лидера уложились результаты 17 пилотов из 20. При этом результаты Ferrari и Mercedes вновь оказались не самыми впечатляющими – сильнейшим представителем Скудерии стал Шарль Леклер на шестом месте, тогда как Джордж Расселл на машине с трехлучевой звездой показал восьмую скорость.

Важно отметить, что обе алых SF-23 на этот раз выезжали на трассу в конфигурации с обновленными понтонами – с утра такие были только у Карлоса Сайнса, но в команде после сравнений данных, похоже, приняли окончательное решение использовать новинки.

Шарль Леклер, Ferrari SF-23 Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Ferrari и Mercedes уступили по итогам часа не только Серхио Пересу из Red Bull, но и Эстебану Окону из Alpine. Второй гонщик французской команды Пьер Гасли замкнул десятку, отстав на 0,009 секунды от Валттери Боттаса на Alfa Romeo.

Расселлу пришлось выехать в гравий в десятом повороте, чтобы избежать столкновения с медленной машиной Оскара Пиастри из McLaren, в остальном тренировка обошлась без неприятностей.

Стоит добавить, что предсказатели погоды внезапно изменили свои прогнозы – теперь ожидается, что суббота и воскресенье на «Каталунье» пройдут под аккомпанемент дождя.

Результаты второй тренировки Гран При Испании