Ферстаппен завершил лидером пятницу во Флориде, Леклер улетел в барьер

После того, как первая сессия Гран При Майами осталась за Mercedes, во второй картина куда больше напоминала привычную расстановку сил. По итогам часа протокол возглавил Макс Ферстаппен, проехавший лучший из своих кругов за 1:27.930 на шинах Soft.

Преимущество пилота Red Bull над соперниками оказалось весьма ощутимым – второй результат показал Карлос Сайнс из Ferrari, уступивший 0,385 секунды. В одной десятой за испанцем расположились его партнер по Скудерии Шарль Леклер и триумфатор прошлого этапа Серхио Перес. Однако для Скудерии окончание дня вышло не самым позитивным.

За десять минут до конца тренировки машину Леклера сдернуло с траектории в быстром седьмом повороте. Монегаск попытался скорректировать ее движением руля, но алая SF-23 пересекла небольшую зону безопасности и воткнулась в барьер TecPro.

Повреждения Ferrari визуально ограничились передним крылом, но чтобы эвакуировать машину, судьи на семь минут вывесили красные флаги.

Машина Шарля Леклера, Ferrari SF-23, после аварии Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Пилоты успели вернуться на трассу, но за оставшееся небольшое время результаты уже не изменились.

Фернандо Алонсо стал лучшим из остальных с пятым результатом. Пилот Aston Martin опередил Ландо Норриса (McLaren) и Льюиса Хэмилтона (Mercedes).

Лэнс Стролл завершил день восьмым, уступив лучшему результату ровно одну секунду и в свою очередь превзойдя на 0,007 Эстебан Окона из Alpine. Алекс Элбон подтвердил хорошую форму Williams десятым результатом.

Джордж Расселл, который несколькими часами ранее стал лучшим в первой сессии, на этот раз показал только 15-ю скорость.

На этот раз никто из гонщиков, не считая Леклера, не потерял время из-за поломок или гоночных происшествий – хотя ошибок, заблокированных колес и выездов с трассы по-прежнему было немало.

Результаты второй тренировки Гран При Майами