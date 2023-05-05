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Ферстаппен завершил лидером пятницу во Флориде, Леклер улетел в барьер

Лидер сезона стал быстрейшим во второй тренировке, опередив пару гонщиков Ferrari – одному из них пришлось прекратить работу на трассе досрочно

Александр Кабановский
Автор:
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

После того, как первая сессия Гран При Майами осталась за Mercedes, во второй картина куда больше напоминала привычную расстановку сил. По итогам часа протокол возглавил Макс Ферстаппен, проехавший лучший из своих кругов за 1:27.930 на шинах Soft.

Преимущество пилота Red Bull над соперниками оказалось весьма ощутимым – второй результат показал Карлос Сайнс из Ferrari, уступивший 0,385 секунды. В одной десятой за испанцем расположились его партнер по Скудерии Шарль Леклер и триумфатор прошлого этапа Серхио Перес. Однако для Скудерии окончание дня вышло не самым позитивным.

За десять минут до конца тренировки машину Леклера сдернуло с траектории в быстром седьмом повороте. Монегаск попытался скорректировать ее движением руля, но алая SF-23 пересекла небольшую зону безопасности и воткнулась в барьер TecPro.

Повреждения Ferrari визуально ограничились передним крылом, но чтобы эвакуировать машину, судьи на семь минут вывесили красные флаги. 

Машина Шарля Леклера, Ferrari SF-23, после аварии

Машина Шарля Леклера, Ferrari SF-23, после аварии

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Пилоты успели вернуться на трассу, но за оставшееся небольшое время результаты уже не изменились. 

Фернандо Алонсо стал лучшим из остальных с пятым результатом. Пилот Aston Martin опередил Ландо Норриса (McLaren) и Льюиса Хэмилтона (Mercedes).

Лэнс Стролл завершил день восьмым, уступив лучшему результату ровно одну секунду и в свою очередь превзойдя на 0,007 Эстебан Окона из Alpine. Алекс Элбон подтвердил хорошую форму Williams десятым результатом. 

Джордж Расселл, который несколькими часами ранее стал лучшим в первой сессии, на этот раз показал только 15-ю скорость. 

На этот раз никто из гонщиков, не считая Леклера, не потерял время из-за поломок или гоночных происшествий – хотя ошибок, заблокированных колес и выездов с трассы по-прежнему было немало. 

Результаты второй тренировки Гран При Майами

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 23 1'27.930  
2 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 26 1'28.315 0.385
3 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 20 1'28.398 0.468
4 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 24 1'28.419 0.489
5 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin Mercedes 25 1'28.660 0.730
6 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 24 1'28.741 0.811
7 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 23 1'28.858 0.928
8 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 23 1'28.930 1.000
9 France Эстебан Окон Alpine Renault 25 1'28.937 1.007
10 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 26 1'29.046 1.116
11 France Пьер Гасли Alpine Renault 22 1'29.098 1.168
12 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 22 1'29.171 1.241
13 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 27 1'29.181 1.251
14 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 26 1'29.189 1.259
15 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 21 1'29.216 1.286
16 Australia Оскар Пиастри McLaren Mercedes 24 1'29.339 1.409
17 Germany Нико Хюлькенберг Haas Ferrari 22 1'29.393 1.463
18 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 25 1'29.613 1.683
19 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri Red Bull 25 1'29.928 1.998
20 United States Логан Сарджент Williams Mercedes 27 1'30.038 2.108
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Пилоты Mercedes возглавили протокол первой тренировки в Майами
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