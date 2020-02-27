Ферстаппен застрял в гравии и спровоцировал остановку тестов
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Макс Ферстаппен вылетел с трассы и остановился на обочине. Болид Red Bull зарылся в гравий и не смог своим ходом выбраться на дорогу. В результате гонщик покинул автомобиль, а предсезонные тесты Формулы 1 остановили на неопределенный срок
Пилот команды Red Bull Racing устроил вторую паузу на тестах Формулы 1 в Барселоне. Макс Ферстаппен неаккуратно заехал на поребрик, развернулся и вылетел в гравий. Там болид застрял. Голландец несколько минут пытался продолжить заезд, но безуспешно: машина осталась на обочине, а тесты прервали красным флагом.
Это уже не первый вылет Ферстаппена по ходу испытательных заездов в Барселоне. Посмотрите, как Макса развернуло ранее:
До Ферстаппена в похожей ситуации ошибся Боттас, но Валттери смог вернуться на трассу. Еще раньше тесты прерывали красным флагом из-за аварии Антонио Джовинацци. Motorsport.com ведет текстовую онлайн-трансляцию тестов в Барселоне.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Февральские тесты в Барселоне II
|Сессия
|Четверг
|Местонахождение
|Каталунья
|Пилоты
|Макс Ферстаппен В Магазин
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Петер Дьэмант
Ферстаппен застрял в гравии и спровоцировал остановку тестов
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