Ферстаппен застрял в гравии и спровоцировал остановку тестов

Пилот команды Red Bull Racing устроил вторую паузу на тестах Формулы 1 в Барселоне. Макс Ферстаппен неаккуратно заехал на поребрик, развернулся и вылетел в гравий. Там болид застрял. Голландец несколько минут пытался продолжить заезд, но безуспешно: машина осталась на обочине, а тесты прервали красным флагом.

Это уже не первый вылет Ферстаппена по ходу испытательных заездов в Барселоне. Посмотрите, как Макса развернуло ранее:

До Ферстаппена в похожей ситуации ошибся Боттас, но Валттери смог вернуться на трассу. Еще раньше тесты прерывали красным флагом из-за аварии Антонио Джовинацци. Motorsport.com ведет текстовую онлайн-трансляцию тестов в Барселоне.