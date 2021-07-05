Ферстаппен заставил Хэмилтона сломать машину? Марко уверен в этом

Льюис Хэмилтон занимал второе место на Гран При Австрии, пока не повредил болид и не откатился на четвертую позицию. Советник Red Bull Хельмут Марко уверен, что к ошибке Хэмилтона привело его отставание от Макса Ферстаппена, которое вынудило британца ошибиться.

«На Хэмилтон долгое время не было никакого давления, – цитирует Марко Telegraaf. – А сейчас мы начали давить. Думаю, Льюис повредил машину, допустив ошибку и наехав на бордюр. Мы-то от них держались подальше».

По мнению Марко, сейчас Ферстаппен вносит решающий вклад в борьбу Red Bull и Mercedes:

«Это первый год, когда наши моторы равны. Теперь все решают шасси и пилоты. Не забывайте, что в прошлом Максу приходилось больше рисковать. Mercedes еще вернется в борьбу, но мы доказали, что боеспособны на всех трассах.

Макс в отличной форме и он быстрейший пилот прямо сейчас. И всегда пытается выступить идеально».