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Формула 1 / Гран При Австрии Новости

Ферстаппен заставил Хэмилтона сломать машину? Марко уверен в этом

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Советник Red Bull считает, что на Льюиса влияет давление

Ферстаппен заставил Хэмилтона сломать машину? Марко уверен в этом

Льюис Хэмилтон занимал второе место на Гран При Австрии, пока не повредил болид и не откатился на четвертую позицию. Советник Red Bull Хельмут Марко уверен, что к ошибке Хэмилтона привело его отставание от Макса Ферстаппена, которое вынудило британца ошибиться.

«На Хэмилтон долгое время не было никакого давления, – цитирует Марко Telegraaf. – А сейчас мы начали давить. Думаю, Льюис повредил машину, допустив ошибку и наехав на бордюр. Мы-то от них держались подальше».

По мнению Марко, сейчас Ферстаппен вносит решающий вклад в борьбу Red Bull и Mercedes:

«Это первый год, когда наши моторы равны. Теперь все решают шасси и пилоты. Не забывайте, что в прошлом Максу приходилось больше рисковать. Mercedes еще вернется в борьбу, но мы доказали, что боеспособны на всех трассах.

Макс в отличной форме и он быстрейший пилот прямо сейчас. И всегда пытается выступить идеально».

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