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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новость

Ферстаппен: Заранее понятно, что нам скажут в Pirelli

Макс рассказал, что внимательно контролировал состояние своей резины – но это не спасло его от досадного схода в Баку

Ферстаппен: Заранее понятно, что нам скажут в Pirelli

Пилот Red Bull уверенно лидировал в Гран При Азербайджана, когда за четыре круга до финише у него не выдержала левая задняя шина. Потеряв контроль над автомобилем, голландец не смог избежать контакта с барьером и выбыл из гонки. 

«Разумеется, я очень зол из-за того, что случилось, – рассказал он в интервью телеканалу Ziggo Sport. – Гонка складывалась для меня просто. Я контролировал свой темп по ходу длинного отрезка, следил за теми, кто был позади, и был готов прибавить, если они станут приближаться. 

Я не стремился слишком нагружать свою резину. Но порой наш спорт бывает очень жестоким. и в сем случаются подобные вещи». 

Репортеры спросили, не привело ли к аварии стремление Макса стать автором лучшего круга – он как раз превзошел время Льюиса Хэмилтона незадолго до аварии. 

«Не думаю, – ответил пилот. – Я не перегружал шины и не ощущал ни малейших вибраций. Все было под контролем».

Дальше диалог складывался следующим образом:

Это гонки, они непредсказуемы…

Просто дерьмо. 

Планируете поговорить с Pirelli?

Да, несомненно. Но мы уже знаем, чем закончится этот разговор. И принять такое сложно.

И что же это за результат?

Они, конечно же, скажут о посторонних фрагментах на трассе. Иначе не бывает. Уверен, что в Pirelli тоже не в восторге от того. что произошло. Но это уже никак не повлияет на результаты гонки.

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Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Макс отметил, что не верит в вариант с повреждением шины посторонним объектом – хотя его проблемы действительно начались именно там, где за 15 кругов до этого разбил машину Лэнс Стролл. 

«Дело в том, что мы все проезжаем круг за кругом по одной и той же траектории – просто потому, что каждый хочет оказаться в слип-стриме, – объяснил он. – То, что произошло со мной, очень странно. К тому же, трассу очистили [после аварии Стролла]. Хотя в Pirelli, конечно же, будут говорить про карбоновые обломки. 

В Имоле было именно так, об этом всегда можно сказать. Но факт в том, что шина взорвалась не только у меня, но и у Стролла. Хорошо хоть, что я остался лидером чемпионата – хотя отрыв мог бы быть уже больше. а это важно».  

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Дополнительная информация: Марк Бремер

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Сессия Гонка

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