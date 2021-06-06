Ферстаппен: Заранее понятно, что нам скажут в Pirelli
Макс рассказал, что внимательно контролировал состояние своей резины – но это не спасло его от досадного схода в Баку
Пилот Red Bull уверенно лидировал в Гран При Азербайджана, когда за четыре круга до финише у него не выдержала левая задняя шина. Потеряв контроль над автомобилем, голландец не смог избежать контакта с барьером и выбыл из гонки.
«Разумеется, я очень зол из-за того, что случилось, – рассказал он в интервью телеканалу Ziggo Sport. – Гонка складывалась для меня просто. Я контролировал свой темп по ходу длинного отрезка, следил за теми, кто был позади, и был готов прибавить, если они станут приближаться.
Я не стремился слишком нагружать свою резину. Но порой наш спорт бывает очень жестоким. и в сем случаются подобные вещи».
Репортеры спросили, не привело ли к аварии стремление Макса стать автором лучшего круга – он как раз превзошел время Льюиса Хэмилтона незадолго до аварии.
«Не думаю, – ответил пилот. – Я не перегружал шины и не ощущал ни малейших вибраций. Все было под контролем».
Дальше диалог складывался следующим образом:
Это гонки, они непредсказуемы…
Просто дерьмо.
Планируете поговорить с Pirelli?
Да, несомненно. Но мы уже знаем, чем закончится этот разговор. И принять такое сложно.
И что же это за результат?
Они, конечно же, скажут о посторонних фрагментах на трассе. Иначе не бывает. Уверен, что в Pirelli тоже не в восторге от того. что произошло. Но это уже никак не повлияет на результаты гонки.
Читайте также:
Шина автомобиля Макса Ферстаппена, Red Bull Racing RB16B, ставшая причиной аварии
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Макс отметил, что не верит в вариант с повреждением шины посторонним объектом – хотя его проблемы действительно начались именно там, где за 15 кругов до этого разбил машину Лэнс Стролл.
«Дело в том, что мы все проезжаем круг за кругом по одной и той же траектории – просто потому, что каждый хочет оказаться в слип-стриме, – объяснил он. – То, что произошло со мной, очень странно. К тому же, трассу очистили [после аварии Стролла]. Хотя в Pirelli, конечно же, будут говорить про карбоновые обломки.
В Имоле было именно так, об этом всегда можно сказать. Но факт в том, что шина взорвалась не только у меня, но и у Стролла. Хорошо хоть, что я остался лидером чемпионата – хотя отрыв мог бы быть уже больше. а это важно».
Читайте также:
Дополнительная информация: Марк Бремер
Предыдущая новость
«Он убить нас хочет?!» Мазепин разозлил Шумахера
Следующая новость
Перес почти сошел из-за гидравлики. У Ферстаппена не было износа
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Азербайджана
|Сессия
|Гонка