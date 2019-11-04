Ферстаппен заподозрил Ferrari в жульничестве. Это возмутило Леклера

В интервью голландскому Ziggo Sport после финиша Гран При США Макс Ферстаппен сказал, что слабое выступление Ferrari в Остине можно объяснить появлением новой технической директивы, которая содержала уточнения относительно вопросов расхода топлива.

На вопрос о том, что случилось с Ferrari, Макс ответил: «Вот что происходит, когда перестаешь обманывать. Теперь за этим внимательно следят».

Впервые после летнего перерыва пилоты Скудерии стартовали не с поула, а Шарль Леклер не смог побороться даже за места в топ-3. Ферстаппен добавил: «Нисколько этому не удивляюсь. Особенно после всего, что произошло. Это всё объясняет».

Комментарии Ферстаппена были подвергнуты критике со стороны Леклера и Ferrari. В команде заявили, что не вносили никаких изменений после появления технической директивы.

«Если честно, думаю, это просто шутка. Он понятия не имеет. Он не из нашей команды. Мы точно знаем, что делаем. Я не знаю, почему он это говорит. Он ничего о нас не знает», – сказал Леклер.

Дополнительная информация: Скотт Митчелл