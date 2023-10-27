Ферстаппен закончил пятницу в Мехико с лучшим временем
Действующий чемпион Ф1 подтвердил преимущество Red Bull на трассе братьев Родригес. Ландо Норрис с Шарлем Леклером стали его ближайшими преследователями
Главной неожиданностью по ходу второй пятничной тренировки стал внезапно заморосивший дождик – его вероятность синоптики утром оценивали в 3%. Впрочем, интенсивность осадков была столь низкой, что команды продолжили работу, не отвлекаясь на такие мелочи.
С точки зрения результатов никаких серьезных сюрпризов не произошло: к середине часовой сессии, когда команды перешли к работе на длинных сериях с полными бакам, и темп сразу упал, первую строчку вновь занимал Макс Ферстаппен с результатом 1:18.686, показанным на шинах Soft (C5).
Алекс Элбон, который с утра был вторым, в этот раз остался в середине второго десятка, да еще и повредил на финальных минутах днище своей Williams.
Ближайшими преследователями лидера во второй тренировке стали Ландо Норрис (+0,119) и Шарль Леклер (+0,266). Чуть более неожиданным оказалась имя на четвертой строчке – уступив гонщику Ferrari всего три тысячных, ее занял Валтери Боттас из Alfa Romeo.
Финн пропускал первую тренировку, а заменявший его Тео Пуршер не смог толком поездить из-за технических проблем, но в перерыве команда исправила машину.
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Валттери Боттас, Alfa Romeo C43
Результаты вообще получились очень плотными: в секунду от лучшего времени уместились еще 15 гонщиков.
При этом результаты Mercedes оказались чуть лучше, чем утром, но Льюис Хэмилтон с Джорджем Расселлом все равно остались только седьмым и десятым – оба уступили не только кумиру трибун Серхио Пересу, но даже Даниэлю Риккардо из AlphaTauri.
Впрочем, сложности команды из Брэкли не идут ни в какой сравнение с проблемами Aston Martin: Фернандо Алонсо закрутился в девятом повороте во время быстрой попытки, а на машине Лэнса Стролла заклинило одну из колесных гаек.
С другой стороны, упоминания заслуживает абсолютно лучшее время первого сектора, которое за рулем Haas показал Нико Хюлькенберг.
На последних минутах стихший было дождь пошел с новой силой, но клетчатый фаг не позволил командам поездить на промежуточной резине.
Результаты второй тренировки Гран При Мексики
Самое важное:
Ферстаппен назвал причину поражения от Ferrari в квалификации
Ферстаппен назвал причину поражения от Ferrari в квалификации Ферстаппен назвал причину поражения от Ferrari в квалификации
«Люди перестанут нам верить». Взяв поул, Леклер посмеялся над своими прогнозами
«Люди перестанут нам верить». Взяв поул, Леклер посмеялся над своими прогнозами «Люди перестанут нам верить». Взяв поул, Леклер посмеялся над своими прогнозами
Стартовая решетка Гран При Мексики
Стартовая решетка Гран При Мексики Стартовая решетка Гран При Мексики
Леклер и Сайнс принесли Ferrari первый стартовый ряд в Мексике
Леклер и Сайнс принесли Ferrari первый стартовый ряд в Мексике Леклер и Сайнс принесли Ferrari первый стартовый ряд в Мексике
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.