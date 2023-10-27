Формула 1 Гран При Мексики
Отчет о тренировке

Ферстаппен закончил пятницу в Мехико с лучшим временем

Действующий чемпион Ф1 подтвердил преимущество Red Bull на трассе братьев Родригес. Ландо Норрис с Шарлем Леклером стали его ближайшими преследователями

Александр Кабановский
Автор Александр Кабановский
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Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Главной неожиданностью по ходу второй пятничной тренировки стал внезапно заморосивший дождик – его вероятность синоптики утром оценивали в 3%. Впрочем, интенсивность осадков была столь низкой, что команды продолжили работу, не отвлекаясь на такие мелочи. 

С точки зрения результатов никаких серьезных сюрпризов не произошло: к середине часовой сессии, когда команды перешли к работе на длинных сериях с полными бакам, и темп сразу упал, первую строчку вновь занимал Макс Ферстаппен с результатом 1:18.686, показанным на шинах Soft (C5).

Алекс Элбон, который с утра был вторым, в этот раз остался в середине второго десятка, да еще и повредил на финальных минутах днище своей Williams.

Ближайшими преследователями лидера во второй тренировке стали Ландо Норрис (+0,119) и Шарль Леклер (+0,266). Чуть более неожиданным оказалась имя на четвертой строчке – уступив гонщику Ferrari всего три тысячных, ее занял Валтери Боттас из Alfa Romeo.

Финн пропускал первую тренировку, а заменявший его Тео Пуршер не смог толком поездить из-за технических проблем, но в перерыве команда исправила машину.

Валттери Боттас, Alfa Romeo C43

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Валттери Боттас, Alfa Romeo C43

Результаты вообще получились очень плотными: в секунду от лучшего времени уместились еще 15 гонщиков. 

При этом результаты Mercedes оказались чуть лучше, чем утром, но Льюис Хэмилтон с Джорджем Расселлом все равно остались только седьмым и десятым – оба уступили не только кумиру трибун Серхио Пересу, но даже Даниэлю Риккардо из AlphaTauri.

Впрочем, сложности команды из Брэкли не идут ни в какой сравнение с проблемами Aston Martin: Фернандо Алонсо закрутился в девятом повороте во время быстрой попытки, а на машине Лэнса Стролла заклинило одну из колесных гаек. 

С другой стороны, упоминания заслуживает абсолютно лучшее время первого сектора, которое за рулем Haas показал Нико Хюлькенберг.

На последних минутах стихший было дождь пошел с новой силой, но клетчатый фаг не позволил командам поездить на промежуточной резине. 

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Результаты второй тренировки Гран При Мексики

Поз. Гонщик / Команда Круги Время / Отст.
1 Netherlands Макс ФерстаппенRed Bull Racing 26

1'18.686
2 United Kingdom Ландо НоррисMcLaren 31

+0.119

1'18.805
3 Monaco Шарль ЛеклерFerrari 33

+0.266

1'18.952
4 Finland Валттери БоттасAlfa Romeo 33

+0.269

1'18.955
5 Mexico Серхио ПересRed Bull Racing 29

+0.302

1'18.988
6 Australia Даниэль РиккардоAlphaTauri 31

+0.316

1'19.002
7 United Kingdom Льюис ХэмилтонMercedes 30

+0.338

1'19.024
8 France Эстебан ОконAlpine 29

+0.391

1'19.077
9 Australia Оскар ПиастриMcLaren 31

+0.477

1'19.163
10 United Kingdom Джордж РасселлMercedes 31

+0.541

1'19.227
11 Spain Карлос СайнсFerrari 34

+0.571

1'19.257
12 Japan Юки ЦунодаAlphaTauri 34

+0.604

1'19.290
13 China Чжоу ГуаньюйAlfa Romeo 27

+0.729

1'19.415
14 Thailand Алекс ЭлбонWilliams 23

+0.760

1'19.446
15 Germany Нико ХюлькенбергHaas F1 Team 29

+0.849

1'19.535
16 France Пьер ГаслиAlpine 29

+0.956

1'19.642
17 United States Логан СарджентWilliams 26

+1.214

1'19.900
18 Canada Лэнс СтроллAston Martin Racing 17

+1.389

1'20.075
19 Denmark Кевин МагнуссенHaas F1 Team 30

+1.426

1'20.112
20 Spain Фернандо АлонсоAston Martin Racing 30

+1.740

1'20.426
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