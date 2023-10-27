Ферстаппен закончил пятницу в Мехико с лучшим временем

Главной неожиданностью по ходу второй пятничной тренировки стал внезапно заморосивший дождик – его вероятность синоптики утром оценивали в 3%. Впрочем, интенсивность осадков была столь низкой, что команды продолжили работу, не отвлекаясь на такие мелочи.

С точки зрения результатов никаких серьезных сюрпризов не произошло: к середине часовой сессии, когда команды перешли к работе на длинных сериях с полными бакам, и темп сразу упал, первую строчку вновь занимал Макс Ферстаппен с результатом 1:18.686, показанным на шинах Soft (C5).

Алекс Элбон, который с утра был вторым, в этот раз остался в середине второго десятка, да еще и повредил на финальных минутах днище своей Williams.

Ближайшими преследователями лидера во второй тренировке стали Ландо Норрис (+0,119) и Шарль Леклер (+0,266). Чуть более неожиданным оказалась имя на четвертой строчке – уступив гонщику Ferrari всего три тысячных, ее занял Валтери Боттас из Alfa Romeo.

Финн пропускал первую тренировку, а заменявший его Тео Пуршер не смог толком поездить из-за технических проблем, но в перерыве команда исправила машину.

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images Валттери Боттас, Alfa Romeo C43

Результаты вообще получились очень плотными: в секунду от лучшего времени уместились еще 15 гонщиков.

При этом результаты Mercedes оказались чуть лучше, чем утром, но Льюис Хэмилтон с Джорджем Расселлом все равно остались только седьмым и десятым – оба уступили не только кумиру трибун Серхио Пересу, но даже Даниэлю Риккардо из AlphaTauri.

Впрочем, сложности команды из Брэкли не идут ни в какой сравнение с проблемами Aston Martin: Фернандо Алонсо закрутился в девятом повороте во время быстрой попытки, а на машине Лэнса Стролла заклинило одну из колесных гаек.

С другой стороны, упоминания заслуживает абсолютно лучшее время первого сектора, которое за рулем Haas показал Нико Хюлькенберг.

На последних минутах стихший было дождь пошел с новой силой, но клетчатый фаг не позволил командам поездить на промежуточной резине.

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Результаты второй тренировки Гран При Мексики

Поз. Гонщик / Команда Машина Круги Время / Отст. 1 Макс Ферстаппен Red Bull Racing 26 1'18.686 2 Ландо Норрис McLaren 31 +0.119 1'18.805 3 Шарль Леклер Ferrari 33 +0.266 1'18.952 4 Валттери Боттас Alfa Romeo 33 +0.269 1'18.955 5 Серхио Перес Red Bull Racing 29 +0.302 1'18.988 6 Даниэль Риккардо AlphaTauri 31 +0.316 1'19.002 7 Льюис Хэмилтон Mercedes 30 +0.338 1'19.024 8 Эстебан Окон Alpine 29 +0.391 1'19.077 9 Оскар Пиастри McLaren 31 +0.477 1'19.163 10 Джордж Расселл Mercedes 31 +0.541 1'19.227 11 Карлос Сайнс Ferrari 34 +0.571 1'19.257 12 Юки Цунода AlphaTauri 34 +0.604 1'19.290 13 Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 27 +0.729 1'19.415 14 Алекс Элбон Williams 23 +0.760 1'19.446 15 Нико Хюлькенберг Haas F1 Team 29 +0.849 1'19.535 16 Пьер Гасли Alpine 29 +0.956 1'19.642 17 Логан Сарджент Williams 26 +1.214 1'19.900 18 Лэнс Стролл Aston Martin Racing 17 +1.389 1'20.075 19 Кевин Магнуссен Haas F1 Team 30 +1.426 1'20.112 20 Фернандо Алонсо Aston Martin Racing 30 +1.740 1'20.426