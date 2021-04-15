Ферстаппен захотел от FIA разъяснений о границах трассы
События на первом этапе сезона в Бахрейне совсем не понравились гонщику Red Bull
На первом этапе сезона Льюис Хэмилтон 29 раз выезжал за белую линию – но как только это же единожды сделал Макс Ферстаппен, обогнав британского соперника, судьи тотчас попросили его вернуть позицию.
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После финиша многие задавали вопрос, почему неоднократные нарушения Льюиса были пресечены только после обращения команды Red Bull, тогда как в указаниях руководителя гонки Майкла Маси было в явном виде прописано, что в воскресенье пересечение белой линии всеми четырьмя колесами будет основанием для санкций.
По оценке экспертов, каждый выезд в четвертом повороте трассы в Бахрейне приносит около 0,3 секунды преимущества, то есть всего Льюис получил таким образом почти 9 секунд – при этом на финише он выиграл у Ферстаппена лишь 0,7 секунды.
Макс рассказал, что хотел бы обсудить случившееся с судьями Ф1.
«Конечно, проще всего было бы поставить в том месте стенку или насыпать гравий, – сказал он в четверг накануне Гран При Эмилии-Романьи. – Но в квалификации нам было сказано не заезжать за поребрик, потому и в гонке я действовал аналогично.
А затем услышал, что Льюис выезжает там широко – и тоже дважды поступил так. Но затем мне сказали, что дальше делать это нельзя из-за запрета.
Мне не кажется, что такие вещи можно менять по ходу гонки. Или можно ехать по широкой траектории, или нельзя. При этом я могу понять, почему мой обгон за белой линией не засчитали, тут вопросов нет.
Но если ты не вправе выезжать широко и получать преимущество при обгоне, тогда почему дозволительно делать это, когда ты один на трассе? Как по мне, это неверно».
По словам гонщика, он намерен обсудить этот вопрос с Маси на пятничном брифинге.
«Мы поговорим на эту тему с остальными пилотами и с Майклом, – заметил голландец. – Поглядим, что из этого выйдет. Понятно, что по ходу гонки возникла определенная неразбериха. До этого все было предельно строго – и я думаю, что это правильно.
Но первые 30 кругов или около этого Льюис выезжал широко, выигрывая время. Я успел всего дважды, и все это не очень здорово.
Но повторю еще раз, в том, что касается ситуации с обгоном, у меня вопросов нет».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Макс Ферстаппен
|Автор
|Люк Смит