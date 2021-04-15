Ферстаппен захотел от FIA разъяснений о границах трассы

На первом этапе сезона Льюис Хэмилтон 29 раз выезжал за белую линию – но как только это же единожды сделал Макс Ферстаппен, обогнав британского соперника, судьи тотчас попросили его вернуть позицию.

После финиша многие задавали вопрос, почему неоднократные нарушения Льюиса были пресечены только после обращения команды Red Bull, тогда как в указаниях руководителя гонки Майкла Маси было в явном виде прописано, что в воскресенье пересечение белой линии всеми четырьмя колесами будет основанием для санкций.

По оценке экспертов, каждый выезд в четвертом повороте трассы в Бахрейне приносит около 0,3 секунды преимущества, то есть всего Льюис получил таким образом почти 9 секунд – при этом на финише он выиграл у Ферстаппена лишь 0,7 секунды.

Макс рассказал, что хотел бы обсудить случившееся с судьями Ф1.

«Конечно, проще всего было бы поставить в том месте стенку или насыпать гравий, – сказал он в четверг накануне Гран При Эмилии-Романьи. – Но в квалификации нам было сказано не заезжать за поребрик, потому и в гонке я действовал аналогично.

А затем услышал, что Льюис выезжает там широко – и тоже дважды поступил так. Но затем мне сказали, что дальше делать это нельзя из-за запрета.

Мне не кажется, что такие вещи можно менять по ходу гонки. Или можно ехать по широкой траектории, или нельзя. При этом я могу понять, почему мой обгон за белой линией не засчитали, тут вопросов нет.

Но если ты не вправе выезжать широко и получать преимущество при обгоне, тогда почему дозволительно делать это, когда ты один на трассе? Как по мне, это неверно».

По словам гонщика, он намерен обсудить этот вопрос с Маси на пятничном брифинге.

«Мы поговорим на эту тему с остальными пилотами и с Майклом, – заметил голландец. – Поглядим, что из этого выйдет. Понятно, что по ходу гонки возникла определенная неразбериха. До этого все было предельно строго – и я думаю, что это правильно.

Но первые 30 кругов или около этого Льюис выезжал широко, выигрывая время. Я успел всего дважды, и все это не очень здорово.

Но повторю еще раз, в том, что касается ситуации с обгоном, у меня вопросов нет».