Ферстаппен: Я знал, что легко обгоню Хэма

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Макс Ферстаппен лидировал почти всю гонку Формулы 1 в Зандфорте, но незадолго до финиша был момент, когда казалось, что свою первую победу в сезоне может одержать кто-то из пилотов Mercedes.

Льюис Хэмилтон шел вторым, а Джордж Расселл – третьим, когда из-за поломки Валттери Боттаса на трассу выехал автомобиль безопасности. Ферстаппен тут же сменил шины на Soft и после пит-стопа оказался третьим. Правда, на следующем круге резину сменили и Расселлу, что сделало Ферстаппена вторым на рестарте.

Сразу после ухода автомобиля безопасности Ферстаппен пошел на обгон и в первом повороте был уже впереди Хэмилтона.

«Сегодня команда вновь не допустила ни одной ошибки, – сказал голландец сразу после финиша. – Болид был отлично настроен и все тактические решения по ходу гонки оказались верными.

Да, в самом конце, когда под автомобилем безопасности я сменил шины на Soft, я оказался позади двух Mercedes. Но это было верным решением, так как на Hard мы сегодня были не так быстры, к тому же это уже были не новые шины и я не уверен, что сдержал бы после рестарта соперников на свежей резине.

А на Soft моя машина просто летела. Джордж Расселл также сменил резину, так что впереди у меня был только Льюис. Уже на выходе из бэнкинга, когда впереди еще был автомобиль безопасности, я почувствовал, что у меня отличное сцепление с трассой. И как только пейс-кар ушел, я тут же смог успешно атаковать и потом оторваться».

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