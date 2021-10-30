Ферстаппен: Я в гонках не из-за отца, он вообще был против

Карьеру Макса Ферстаппена, особенно на первых этапах традиционно связывают со стараниями его отца, бывшего пилота Формулы 1 Йоса Ферстаппена. Однако в недавнем интервью глянцевому изданию The Gentleman’s Journal младший Ферстаппен рассказал, что заняться автоспортом было его идеей и отец тут ни при чем.

Более того, по словам Макса, Йос Ферстаппен вообще поначалу был против занятия сына гонками, по крайней мере в раннем возрасте.

«Это было лично моим решением, – заявил Макс Ферстаппен. – Я впервые побывал на картинге вообще без отца, увидел, как другие дети там гоняются. И после этого уже позвонил папе в Канаду, где он участвовал в Гран При Формулы 1, и сказал, что также хочу заниматься автоспортом.

Сначала он сказал «нет». Он хотел, чтобы я подождал еще пару лет, но я настоял и начал заниматься уже через полгода в возрасте четырех с половиной лет. Я тогда не думал о своем возрасте. Я всегда выступал в классах, где я был самым юным. Сражался против парней на два-три года старше меня. В 16 я соревновался с 20-летними и даже с теми, кому было 35.

Так что когда я совсем молодым попал в Формулу 1, я не почувствовал себя в чужой тарелке. Я привык к такому положению дел».