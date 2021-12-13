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Формула 1 Новости

Ферстаппен: Я уже добился в Ф1 всего, чего хотел

Автор:
, редактор Ф1

По словам гонщика, он не собирается отказываться от борьбы за новые титулы, но они станут лишь приятным бонусом в списке его достижений

Ферстаппен: Я уже добился в Ф1 всего, чего хотел

Драматичный финал  сезона Формулы 1 в Абу-Даби завершился в пользу Макса Ферстаппена. Обогнав на последнем круге Льюиса Хэмилтона, пилот Red Bull стал 34-м чемпионом мира и первым представителем Нидерландов, который сумел добиться такого результата. 

При этом в списке самых молодых чемпионов Макс оказался только четвертым – Себастьяну Феттель, Льюису Хэмилтону и Фернандо Алонсо удалось выиграть титул в более юном возрасте.

На традиционной «чемпионской» пресс-конференции, которая прошла в воскресенье вечером, Ферстаппен рассказал, как знаковый успех отразится на нем.  

«Конечно же, я очень счастлив, но моя жизнь останется такой же, как прежде, – отметил Макс. – Это финальное достижение, к которому я стремился в Формуле 1. Все, что будет дальше – просто бонусы».

Он добавил: «Разумеется, я продолжу выступления, но если говорить именно о достижениях, то я добился в Формуле 1 всего, чего хотел». 

Всю карьеру рядом с пилотом оставался его отец Йос, который тоже провел в Ф1 немало гонок, но всего дважды становился призером Гран При. Завершив собственную карьеру, экс-пилот направил все усилия на помощь сыну, который уже в 17 лет дебютировал в Ф1, а в 18 стал победителем гонки.

«Сейчас у меня в голове мелькают все эти моменты, – признался Макс. – Как мы с отцом ездили по всей Европе [во времена выступлений в картинге], как шли к одной главной цели. 

Сначала нужно было попасть в Формулу 1, потом я очень рассчитывал одержать победу и услышать национальный гимн. После этого целью стал титул чемпиона, но добиться этого было невероятно сложно. 

И вот это случилось. Это невероятно. Здесь на гонке мои родные, друзья, отец, менеджер [Раймонд Вермюлен], подружка [Келли Пике] – это делает ситуацию совершенно особенной». 

Макс также рассказал, что перед рестартом на последний круг гонки его ногу свела судорога.

«Это стало отражением сезона, – сказал голландец. – Весь этот чемпионат был совершенно безумным и непредсказуемым».

Несмотря на победу Ферстаппена в личном зачете, Кубок конструкторов достался Mercedes. Подобное случилось в Ф1 впервые с 2008 года.

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Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

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