Ферстаппен: Я не верил, что смогу увеличить отрыв от Леклера

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Городская трасса в Монако славится как самая трудная для обгонов, а потому про нее говорят, что гонка здесь выигрывается уже в квалификации. В этом плане Максу Ферстаппену в субботу не повезло показать четвертое время.

Однако в гонке, которая началась на мокрой из-за дождя трассе, он раньше гонщиков Ferrari сменил дождевые шины на промежуточные и смог финишировать третьим, а главное впереди своего главного соперника в чемпионате Шарля Леклера.

«С учетом не самого лучшего выступления в квалификации я добился максимума, – заявил Ферстаппен после финиша. – К счастью наша команда проделала идеальную работу в плане стратегии пит-стопов, что и позволило опередить гонщиков Ferrari. Так что нам есть чем гордится сегодня, мы справились со всей этой ерундой вроде дождя и прочего, а мое лидерство в чемпионате только укрепилось. Еще вчера я этого не ожидал.

Было не просто, так как у меня не было опыта выступления здесь на мокрой трассе, а шины прилично скользили. Я старался быть предельно осторожным, не допустить малейшей ошибки, а сделать это здесь очень просто. Хочу поздравить Чеко Переса с прекрасной победой и порадоваться, что с Миком Шумахером в той аварии ничего страшного не случилось».