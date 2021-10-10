Ферстаппен: Я мог ехать быстрее

Макс Ферстаппен вернул себе лидерство в чемпионате Формулы 1. финишировав вторым в Гран При Турции. Благодаря финишу его главного соперника Льюиса Хэмилтона, Ферстаппен теперь опережает гонщика Mercedes на шесть очков.

После финиша Ферстаппен признался, что не ехал в полную силу, так как считал, что важнее беречь шины и заработать очки, нежели поспешить и совершить ошибку или убить резину. При этом сам пилот Red Bull предсказал, что в Mercedes еще смогут отыграться, так что досрочная победа в чемпионате маловероятна.

«Это была сложная гонка, я рад быть вторым, так как в таких условиях очень просто допустить ошибку, – сказал голландский пилот. – Я мог бы ехать быстрее, но старался сберечь шины, так как понимал, что это может стоить мне много. Думаю, Боттас был немного быстрее меня, но кажется я лучше контролировал шины. Именно поэтому я ни разу не ехал в полную силу.

Сейчас я вновь лидирую в чемпионате, но думаю, что ничего еще не решено. Собственно, весь год мы идем рядом, впереди еще много гонок и много борьбы с Mercedes. Что же, будем готовиться к следующему этапу в Остине, постараемся быть там на высоте».