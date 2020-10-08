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Ферстаппен: Я предчувствовал уход Honda

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Ферстаппен: Я предчувствовал уход Honda
Автор:
, редактор Ф1 (Global)

По словам голландского пилота Red Bull, для него решение производителя покинуть Ф1 не стало сюрпризом, так как подобное можно было предположить, видя ситуацию изнутри

Решение Honda свернуть программу в Ф1 оставило Red Bull без двигателей. И хотя объявление японцев удивило многих, Макс Ферстаппен признался, что внутренне был готов к такому развитию событий. 

«Знаете, можно было почувствовать, как это назревает, – сказал он репортером в четверг перед Айфельским Гран При. – Конечно, ты не показываешь вида, но я узнал обо всем чуть раньше официального объявления. Досадно, что так вышло, но я их понимаю».

Ферстаппен, чей контракт с Red Bull недавно был продлен до 2023 года, признался, что принимал собственное решение, еще не зная о планах Honda.

«Все это началось уже после того, как я подписал свой контракт, – объяснил он. – Но они никогда не говорили, что останутся надолго, потому чего-то подобного можно был ожидать.  

Ты никогда не можешь быть полностью уверен, и команд это касается в том числе. Когда ты договариваешься с ними, то никогда не можешь знать, что произойдет через пять лет.  

Честно говоря, повторюсь, я что-то предчувствовал. И догадывался, что глобальная ситуация тоже не помогает нам». 

По словам Макса, до конца 2021 года, пока Honda останется поставщиком моторов, цели Red Bull остаются неизменными. 

«Жаль, что они так решили, но я понимаю их причины, – отметил голландский гонщик. – Да, они уходят, но при этом они не бросают работу. У нас хорошие отношения, и мы продолжаем трудиться сообща. Мне очень нравится работать с этими ребятами. 

Мы продолжим до конца этого сезона и получим новый мотор в следующем. Я очень жду его, чтобы завершить этот отрезок на высокой ноте и атаковать до самого конца».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Макс Ферстаппен
Команды Red Bull Racing
Автор Джонатан Нобл

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