Ферстаппен: Я предчувствовал уход Honda

Решение Honda свернуть программу в Ф1 оставило Red Bull без двигателей. И хотя объявление японцев удивило многих, Макс Ферстаппен признался, что внутренне был готов к такому развитию событий.

«Знаете, можно было почувствовать, как это назревает, – сказал он репортером в четверг перед Айфельским Гран При. – Конечно, ты не показываешь вида, но я узнал обо всем чуть раньше официального объявления. Досадно, что так вышло, но я их понимаю».

Ферстаппен, чей контракт с Red Bull недавно был продлен до 2023 года, признался, что принимал собственное решение, еще не зная о планах Honda.

«Все это началось уже после того, как я подписал свой контракт, – объяснил он. – Но они никогда не говорили, что останутся надолго, потому чего-то подобного можно был ожидать.

Ты никогда не можешь быть полностью уверен, и команд это касается в том числе. Когда ты договариваешься с ними, то никогда не можешь знать, что произойдет через пять лет.

Честно говоря, повторюсь, я что-то предчувствовал. И догадывался, что глобальная ситуация тоже не помогает нам».

По словам Макса, до конца 2021 года, пока Honda останется поставщиком моторов, цели Red Bull остаются неизменными.

«Жаль, что они так решили, но я понимаю их причины, – отметил голландский гонщик. – Да, они уходят, но при этом они не бросают работу. У нас хорошие отношения, и мы продолжаем трудиться сообща. Мне очень нравится работать с этими ребятами.

Мы продолжим до конца этого сезона и получим новый мотор в следующем. Я очень жду его, чтобы завершить этот отрезок на высокой ноте и атаковать до самого конца».