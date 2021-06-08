Ферстаппен: Я быстрее Хэмилтона даже на его машине

Макс Ферстаппен имел явное преимущество перед Льюисом Хэмилтоном на Гран При Азербайджана и шел к победе, пока не попал в аварию. Британец после заявил, что разница была вызвана превосходством Red Bull над Mercedes. Ферстаппен с этим не согласен.

«Я бы тоже так говорил на его месте, – сказал Ферстаппен. – Думаю, на его машине я все равно был бы на две десятых быстрее него. И мне все равно, что он говорит».

Макс также посетовал, что из-за аварии не смог увеличить свой отрыв от Хэмилтона в турнирной таблице:

«Кажется, на городских трассах у нас преимущество перед Mercedes. Поэтому я хотел бы набрать побольше очков [в Баку]. Конечно, свою роль сыграло то, что Хэмилтон очков не набрал. Но я предпочел бы выиграть.

Уверен, на нормальных трассах так проводить гонки будет тяжелее. Там я жду более сильной Mercedes. Очень жаль, что я упустил возможность оторваться в таблице. На нормальных трассах этих очков нам будет не хватать».