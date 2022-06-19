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Формула 1 / Гран При Канады Новости

Ферстаппен: Я бы предпочел атаковать, но рад, что отбился

Победитель Гран При Канады признал, что победа далась ему не просто

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Ферстаппен: Я бы предпочел атаковать, но рад, что отбился
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Макс Ферстаппен выиграл поул в Гран При Канады и сумел победить в гонке, однако в на последних кругах он был вынужден отбиваться от атак Карлоса Сайнса. Испанец на более свежих шинах стабильно держался менее чем в секунде от лидера, но полноценную и удачную атаку организовать так и не смог.

Сразу после гонки победитель в очередной раз напомнил о том, что вся предыдущая его карьера в Ф1 учила его атаковать, а теперь он должен обороняться, что не так уж и легко.

«Это была непростая для меня гонка, – признал Ферстаппен сразу после финиша. – Я рано совершил первый пит-стоп, воспользовавшись виртуальным автомобилем безопасности, а после был вынужден беречь шины и избегать контактов с отбойниками и поребриками.

Гонка стала складываться как игра, где мне приходилось угадывать моменты, в которых следовало запасать энергию и и в которых, напротив, атаковать. На последнем участке я оборонялся, и скажу честно, я бы предпочел атаковать, а не обороняться, но гонка сложилась так, как сложилась, и в итоге я впереди.

Я атаковал в полную силу, но и Карлос делал то же самое и был очень быстр. В целом, мы неплохо повесилились».

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