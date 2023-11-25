Ферстаппен взял верх в квалификации финального этапа сезона Ф1

Макс Ферстаппен убедительно доказал, что в нынешней Формуле 1 ему нет равных, и завоевал свой 12-й поул в нынешнем сезоне.

После первых попыток в финале голландец с результатом 1:23.445 опережал пару пилотов McLaren – отставание Ландо Норриса составляло 0,371. Джордж Расселл занимал четвертую строчку, тогда как сильнейший гонщик Ferrari Шарль Леклер – только девятую.

Стоит отметить, что только действующий чемпион проехал свой круг на свежем комплекте шин – у его соперников были уже прикатанные.

Но на решающие круги все выехали на свежих сликах, что резко поменяло расстановку сил. Ферстаппен не смог улучшить свое время, но остался первым, а вот Норрису ошибка в 13-м повороте, где задок McLaren сорвало в занос на поребрике, обошлась минимум в четыре десятых.

За счет этого Ландо смогли опередить Леклер (+0,139), собственный напарник Оскар Пиастри и Расселл – причем британцу из Mercedes не хватило до соперника всего шести тысячных.

Серхио Перес проехал под клетчатым флагом с шестым временем, но мексиканцу не засчитали его за нарушение пределов трассы, и на решетке он будет только десятым.

Третий ряд с Норрисом поделит раскатившийся Юки Цунода, четвертый займут Фернандо Алонсо с Нико Хюлькенбергом – и это при том, что за всю пятницу немец из Haas смог проехать по трассе только один круг.

Десятку замкнул Пьер Гасли.

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

И ты, Джордж?

Результаты второго сегмента оказались невероятно плотными – времена всех 15 пилотов уложились в 0,7 секунды. Под клетчатым флагом, когда отпущенное время уже истекло, позже всех свою попытку завершал Джордж Расселл.

Британец занимал на тот момент самое последнее место, но смог серьезно улучшить и пройти дальше, поднявшись на четвертое. Вот только из-за этого за бортом квалификации оказался рекордсмен «Яс-Марины» по количеству поулов и напарник Джорджа по Mercedes. С Льюисом Хэмилтоном такое случилось впервые за карьеру: прежде он никогда не стартовал в Абу-Даби ниже пятого места, а пять раз занимал здесь на решетке самую первую позицию.

Также дальше не прошли гонщики еще четырех разных команд: Эстебан Окон (Alpine), Лэнс Стролл (Aston Martin), Алекс Элбон (Williams) и Даниэль Риккардо (AlphaTauri).

Фото: Джеймс Саттон / Motorsport Images Логан Сарджент, Williams FW45

Всухую

Рассказ о третьем сегменте стоило бы начать с осечки Карлоса Сайнса. Или с того, что на этой стадии вылетели четыре пилота, которые неделей ранее в Лас-Вегасе вышли в финал. Но все же, выделим на этот раз Логана Сарджента.

Американец проехал два действительно быстрых круга. Каждый из них позволял спокойно пройти дальше, а на втором американец и вовсе установил абсолютный рекорд первого сектора. Но а обоих случаях он выезжал за белую линию – и судьи не засчитывали попытку. Так Логан упустил свой последний шанс опередить Алекса Элбона на одинаковых машинах.

В итоге он остался вообще без зачетного результата и будет стартовать самым последним. Также дальше не прошли оба пилота Alfa Romeo, Кевин Магнуссен из Haas и – ко всеобщему удивлению – Карлос Сайнс на Ferrari.

По словам испанца, ему пришлось задержаться на пит-лейне, чтобы скорректировать настройки переднего крыла, из-за чего он оказался на трассе в группе других машин и не смог как следует подготовить резину.

Дуэли в квалификациях готовятся

Результаты квалификации Гран При Абу-Даби