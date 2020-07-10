Ферстаппен выступил против перехода Феттеля в Red Bull
Макс выступает за сохранение в команде Элбона
Накануне в Германии появилась информация о том, что владелец Red Bull Дитрих Матешиц дал команде указание нанять Себастьяна Феттеля. Сам гонщик признал, что был бы рад вернуться в Милтон-Кинс. Однако, подобные слухи опроверг глава Red Bull Кристиан Хорнер.
Нынешний лидер команды Макс Ферстаппен также заявил, что не видит причин возвращать Феттеля взамен Алекса Элбона.
«Я был на ТВ-шоу в понедельник, сидел рядом с Себом и меня об этом спросили, – рассказал Ферстаппен Racer. – Я сказал, что могу такое представить, просто из вежливости. Мне кажется, сейчас наша команда довольна обоими пилотами, а я очень рад выступать вместе с Алексом. Он очень приятный парень, и это хорошо для всей команды.
Он хорошо работает с настройками, так что мы оба даем полезный фидбек. А еще он быстр, так что нет никаких причин его менять. Думаю, Хорнер и Марко могут подтвердить мои слова. Добавлю, что в конечном итоге подобные решения не от меня зависят».
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|Формула 1
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|Автор
|Иван Матушкин