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Формула 1 / Гран При Австрии Новости

Ферстаппен: Вылеты Mercedes мне помешали

Обладатель поула Гран При Австрии признал, что красные флаги не способствовали его победе в квалификации

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Ферстаппен: Вылеты Mercedes мне помешали
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Макс Ферстаппен выиграл финал квалификации накануне спринтерской гонки в Гран При Австрии, опередив своего напарника Серхио Переса и обоих пилотов Ferrari.

При этом финал квалификации дважды прерывался красными флагами из-за вылетов обеих пилотов Mercedes. После завершения заездов Ферстаппен признал, что это не облегчило ему жизнь.

«Конечно, я рад подиуму, – признал голландец, когда вылез из болида. – Эта трасса, на которой очень сложно собрать быстрый круг. Вылет пилотов Mercedes и красные флаги этому не способствовали.

К счастью для меня, у нас здесь действительно быстрая машина. Завтра будет не просто, но я постараюсь выиграть старт. Хочу поблагодарить всех тех болельщиков, которые приехали сюда из Нидерландов, чтобы меня поддержать».

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