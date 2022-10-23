Ферстаппен выиграл яркую дуэль с Хэмилтоном за победу в Остине

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Казалось, что ход американской гонки под контролем у Макса Ферстаппена – двукратный чемпион не мог оторваться от преследователей из-за нескольких выездов машины безопасности, но поддерживал отрыв в пару секунд от занимающего второе место.

На 35-м круге пилот Mercedes отправился на второй и финальный пит-стоп, получив свежий комплект сликов Hard. В Red Bull отреагировали на действия соперников и тотчас скомандовали своему гонщику тоже ехать на пит-лейн.

Но из-за сложностей с установкой переднего левого колеса (механикам пришлось заменить гайковерт) Макс стоял у гаража 11,1 секунды. Он уступил не только Хэмилтону, но и Шарлю Леклеру из Ferrari, который тоже проводил пит-стоп на 36-м круге.

Ферстаппен оставался позади соперника на алой машине два круга, после чего пошел в атаку. Правда, выпад в первом повороте Леклер отразил, но на длинной прямой между 11-м и 12-м поворотами ничего не смог противопоставить DRS на Red Bull голландца.

После этого Макс погнался за Льюисом. Шины Medium позволяли ему нагонять лидера гонки, но постепенно перевес в скорости стал сокращаться. За восемь кругов до финиша Ферстаппен получил возможность использовать DRS, а спустя еще три бросил машину внутрь на торможении перед первым поворотом – и вернул себе лидерство.

13-я победа в сезоне позволила гонщику Red Bull повторить абсолютный рекорд Себастьяна Феттеля и Михаэля Шумахера за три Гран При до финиша сезона. Кроме того, Red Bull гарантировала себе Кубок конструкторов, первый после успехов того же Феттеля в догибридную эру. На круге почета Макс посвятил выигранную гонку памяти ушедшего днем ранее из жизни основателя и владельца RBR Дитриха Матешица.

Хэмилтон остался вторым, хотя в этот раз был как никогда близок к тому, чтобы продлить свою уникальную серию побед в каждом сезоне.

Леклер дополнил подиум, отстав на шесть секунд. Шарлю, который стартовал лишь 12-м из-за установки нового мотора, очень помог выезд машины безопасности после аварии Валттери Боттаса на 18-м круге. Финн улетел с трассы в 19-м повороте, а Шарль смог провести первый пит-стоп с меньшей потерей времени, чем у соперников, которые сменили колеса чуть раньше в гоночном режиме.

После этого Леклер на трассе прошел Серхио Переса и оказался в тройке лидеров, что и позволило ему пополнить коллекцию призовых кубков.

Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, после разворота в первом повороте гонки Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Подробности

Гонка началась с неприятностей для обладателя поула Карлоса Сайнса. Тот проиграл Ферстаппену разгон к первому повороту, а затем получил удар в борт от Джорджа Расселла. Пилоту Ferrari удалось продолжить движение, но телеметрия показала утечку воды из системы охлаждения, и команда попросила испанца сойти.

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Расселл получил от судей пять секунд штрафа, которые отбыл во время первой волны пит-стопов. Хотя се лидеры и стартовали на шинах Hard, менять их пришлось уже спустя десять с небольшим кругов.

Ферстаппен к тому времени лидировал с перевесом в семь секунд, Хэмилтон был вторым, а Расселл шел третьим, опередив проскочившего было вперед Лэнса Стролла из Aston Martin.

Льюис первым перешел на Hard на 13-м круге, Макс и Джордж провели пит-стопы на 14-м. После этого Расселл откатился на девятое место и больше не претендовал на подиум.

Временно гонку возглавил Серхио Перес, который быстро отыграл позиции после старта с девятого места.

Ситуация казалась понятной, но тут размеренный ход гонки нарушила авария Валттери Ботаса. Финн ошибся в 19-к повороте, и для эвакуации его Alfa Romeo потребовался выезд автомобиля безопасности. Это сыграло на руку тем пилотам, кто продлил первый отрезок – Леклеру, Себастьяну Феттелю, а также представителям Alpine и Haas, которые вообще стартовали на шинах Hard.

Однако возобновить гонку удалось не с первой попытки. После рестарта на 21-м круге произошла самая серьезная авария дня. На длинной прямой Фернандо Алонсо пошел в атаку на Стролла, но тот в последний момент изменил траекторию, что привело к столкновению.

Авария Лэнса Стролла, Aston Martin AMR22, и Фернандо Алонсо, Alpine A522

Alpine проехала добрую сотню метров на задних колесах, а Aston Martin закрутило на высокой скорости и отбросило в барьер. Удивительно, но после такого Алонсо смог продолжить гонку.

А вот тем, кто ехал следом, в лицо полетели многочисленные обломки – от них в частности, пострадала машина Ландо Норриса. Но, к счастью, обошлось без проколов и других серьезных неприятностей.

Машина безопасности вернулась на трассу еще на четыре круга.

Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

После нового рестарта оказалось, что Ферстаппен уже не может в прежнем темпе уезжать от Хэмилтона. Максу посоветовали использовать режим Strat2, но тот несколько раз пожаловался по радио, что явно теряет время. Льюис оставался на расстоянии двух секунд – после чего и пришло время вторых пит-стопов, в которых начался этот рассказ.

Все остальные

Яркой получилась и гонка Серхио Переса. В послестартовой толчее мексиканец повредил переднее крыло, которое осталось без одной из торцевых пластин. Менять его не стали – и на середине дистанции казалось, что Перес не сможет побороться за подиум.

Но отличный финальный отрезок позволил ему отыграть у Леклера Семь секунд и настичь Ferrari – кто знает, чем бы все закончилось, будь гонка чуть длиннее.

Еще дол этого Перес выиграл красивый поединок у Джорджа Расселла – выехав с пит-стопа, пилот Red Bull оказался бок о бок с соперником, после чего они преодолели несколько поворотов параллельными курсами.

Расселл тоже ехал в поврежденным [о Ferrari Сайнса] передним крылом и остался пятым, получив на самом последнем круге бонус за лучшее время после «бесплатной» смены шин.

Сильнейшим гонщиком в середине пелотона в этот день должен был стать Себастьян Феттель. Из-за позднего второго пит-стопа немец даже успел на несколько кругов выйти в лидеры. Но четырехкратный чемпион – как и Ферстаппен – пострадал от собственных механиков.

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22, после пит-стопа Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Пит-стоп немца продолжался 16,8 секунды, после чего Себ совершил невероятный прорыв из середины второго десятка. Он обгонял соперника за соперником, а Кевина Магнуссена и вовсе опередил за два поворота до клетчатого флага. Четырехкратный чемпион стал восьмым – все же уступив Ландо Норрису и невероятному Алонсо, который после своего полета финишировал на седьмой позиции.

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Но именно Феттеля болельщики признали в Остине гонщиком дня.

Пьер Гасли упустил верный шанс заработать очки, слишком далеко отпустив соперников позади машины безопасности – как Перес в Остине. Французу дали пять секунд штрафа, а команда неверно отсчитала их на пит-лейне, и судьи повторили наказание.

В итоге Гасли остался 14-м, однако AlphaTauri все же не осталась без очков благодаря десятой позиции Юки Цуноды.

Дополнение: после гонки Алекс Элбон, Мик Шумахер и Николя Латифи, которые и так финишировали за пределами десятки, получили небольшие штрафы за нарушение границ трассы и вытеснение соперников.

Победа на американском этапе стала для Макса Ферстаппена 33-й в карьере – как известно, голландец выступает под №33 (не считая нынешнего сезона с чемпионской «единичкой»). Теперь у него есть еще три этапа, чтобы стать абсолютным рекордсменом Ф1 по числу выигранных за сезон Гран При.

Первую возможность двукратный чемпион получит уже через неделю в Мехико.

Результаты Гран При США