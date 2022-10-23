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Формула 1 / Гран При США Отчет о гонке

Ферстаппен выиграл яркую дуэль с Хэмилтоном за победу в Остине

Заминка в боксах отбросила Макса назад – но он пробился к победе и гарантировал Red Bull первый Кубок конструкторов с 2013 года

Александр Кабановский
Автор:
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Ферстаппен выиграл яркую дуэль с Хэмилтоном за победу в Остине
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Казалось, что ход американской гонки под контролем у Макса Ферстаппена – двукратный чемпион не мог оторваться от преследователей из-за нескольких выездов машины безопасности, но поддерживал отрыв в пару секунд от занимающего второе место. 

На 35-м круге пилот Mercedes отправился на второй и финальный пит-стоп, получив свежий комплект сликов Hard. В Red Bull отреагировали на действия соперников и тотчас скомандовали своему гонщику тоже ехать на пит-лейн. 

Но из-за сложностей с установкой переднего левого колеса (механикам пришлось заменить гайковерт) Макс стоял у гаража 11,1 секунды. Он уступил не только Хэмилтону, но и Шарлю Леклеру из Ferrari, который тоже проводил пит-стоп на 36-м круге. 

Ферстаппен оставался позади соперника на алой машине два круга, после чего пошел в атаку. Правда, выпад в первом повороте Леклер отразил, но на длинной прямой между 11-м и 12-м поворотами ничего не смог противопоставить DRS на Red Bull голландца. 

После этого Макс погнался за Льюисом. Шины Medium позволяли ему нагонять лидера гонки, но постепенно перевес в скорости стал сокращаться. За восемь кругов до финиша Ферстаппен получил возможность использовать DRS, а спустя еще три бросил машину внутрь на торможении перед первым поворотом – и вернул себе лидерство. 

13-я победа в сезоне позволила гонщику Red Bull повторить абсолютный рекорд Себастьяна Феттеля и Михаэля Шумахера за три Гран При до финиша сезона. Кроме того, Red Bull гарантировала себе Кубок конструкторов, первый после успехов того же Феттеля в догибридную эру. На круге почета Макс посвятил выигранную гонку памяти ушедшего днем ранее из жизни основателя и владельца RBR Дитриха Матешица.

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Хэмилтон остался вторым, хотя в этот раз был как никогда близок к тому, чтобы продлить свою уникальную серию побед в каждом сезоне. 

Леклер дополнил подиум, отстав на шесть секунд. Шарлю, который стартовал лишь 12-м из-за установки нового мотора, очень помог выезд машины безопасности после аварии Валттери Боттаса на 18-м круге. Финн улетел с трассы в 19-м повороте, а Шарль смог провести первый пит-стоп с меньшей потерей времени, чем у соперников, которые сменили колеса чуть раньше в гоночном режиме.

После этого Леклер на трассе прошел Серхио Переса и оказался в тройке лидеров, что и позволило ему пополнить коллекцию призовых кубков. 

Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, после разворота в первом повороте гонки

Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, после разворота в первом повороте гонки

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Подробности

Гонка началась с неприятностей для обладателя поула Карлоса Сайнса. Тот проиграл Ферстаппену разгон к первому повороту, а затем получил удар в борт от Джорджа Расселла. Пилоту Ferrari удалось продолжить движение, но телеметрия показала утечку воды из системы охлаждения, и команда попросила испанца сойти. 

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Расселл получил от судей пять секунд штрафа, которые отбыл во время первой волны пит-стопов. Хотя се лидеры и стартовали на шинах Hard, менять их пришлось уже спустя десять с небольшим кругов. 

Ферстаппен к тому времени лидировал с перевесом в семь секунд, Хэмилтон был вторым, а Расселл шел третьим, опередив проскочившего было вперед Лэнса Стролла из Aston Martin.

Льюис первым перешел на Hard на 13-м круге, Макс и Джордж провели пит-стопы на 14-м. После этого Расселл откатился на девятое место и больше не претендовал на подиум. 

Временно гонку возглавил Серхио Перес, который быстро отыграл позиции после старта с девятого места.  

Ситуация казалась понятной, но тут размеренный ход гонки нарушила авария Валттери Ботаса. Финн ошибся в 19-к повороте, и для эвакуации его Alfa Romeo потребовался выезд автомобиля безопасности. Это сыграло на руку тем пилотам, кто продлил первый отрезок – Леклеру, Себастьяну Феттелю, а также представителям Alpine и Haas, которые вообще стартовали на шинах Hard. 

Однако возобновить гонку удалось не с первой попытки. После рестарта на 21-м круге произошла самая серьезная авария дня. На длинной прямой Фернандо Алонсо пошел в атаку на Стролла, но тот в последний момент изменил траекторию, что привело к столкновению.

Авария Лэнса Стролла, Aston Martin AMR22, и Фернандо Алонсо, Alpine A522

Авария Лэнса Стролла, Aston Martin AMR22, и Фернандо Алонсо, Alpine A522

Alpine проехала добрую сотню метров на задних колесах, а Aston Martin закрутило на высокой скорости и отбросило в барьер. Удивительно, но после такого Алонсо смог продолжить гонку. 

А вот тем, кто ехал следом, в лицо полетели многочисленные обломки – от них в частности, пострадала машина Ландо Норриса. Но, к счастью, обошлось без проколов и других серьезных неприятностей. 

Машина безопасности вернулась на трассу еще на четыре круга.

Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13

Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

После нового рестарта оказалось, что Ферстаппен уже не может в прежнем темпе уезжать от Хэмилтона. Максу посоветовали использовать режим Strat2, но тот несколько раз пожаловался по радио, что явно теряет время.  Льюис оставался на расстоянии двух секунд – после чего и пришло время вторых пит-стопов, в которых начался этот рассказ.

Все остальные

Яркой получилась и гонка Серхио Переса. В послестартовой толчее мексиканец повредил переднее крыло, которое осталось без одной из торцевых пластин. Менять его не стали – и на середине дистанции казалось, что Перес не сможет побороться за подиум. 

Но отличный финальный отрезок позволил ему отыграть у Леклера Семь секунд и настичь Ferrari – кто знает, чем бы все закончилось, будь гонка чуть длиннее. 

Еще дол этого Перес выиграл красивый поединок у Джорджа Расселла – выехав с пит-стопа, пилот Red Bull оказался бок о бок с соперником, после чего они преодолели несколько поворотов параллельными курсами. 

Расселл тоже ехал в поврежденным [о Ferrari Сайнса] передним крылом и остался пятым, получив на самом последнем круге бонус за лучшее время после «бесплатной» смены шин. 

Сильнейшим гонщиком в середине пелотона в этот день должен был стать Себастьян Феттель. Из-за позднего второго пит-стопа немец даже успел на несколько кругов выйти в лидеры. Но четырехкратный чемпион – как и Ферстаппен – пострадал от собственных механиков.  

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22, после пит-стопа

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22, после пит-стопа

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Пит-стоп немца продолжался 16,8 секунды, после чего Себ совершил невероятный прорыв из середины второго десятка. Он обгонял соперника за соперником, а Кевина Магнуссена и вовсе опередил за два поворота до клетчатого флага. Четырехкратный чемпион стал восьмым – все же уступив Ландо Норрису и невероятному Алонсо, который после своего полета финишировал на седьмой позиции.

Обновление: Алонсо лишили очков в Остине. Alpine подаст протест

Но именно Феттеля болельщики признали в Остине гонщиком дня.

Пьер Гасли упустил верный шанс заработать очки, слишком далеко отпустив соперников позади машины безопасности – как Перес в Остине. Французу дали пять секунд штрафа, а команда неверно отсчитала их на пит-лейне, и судьи повторили наказание. 

В итоге Гасли остался 14-м, однако AlphaTauri все же не осталась без очков благодаря десятой позиции Юки Цуноды.  

Дополнение: после гонки Алекс Элбон, Мик Шумахер и Николя Латифи, которые и так финишировали за пределами десятки, получили небольшие штрафы за нарушение границ трассы и вытеснение соперников.

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Победа на американском этапе стала для Макса Ферстаппена 33-й в карьере – как известно, голландец выступает под №33 (не считая нынешнего сезона с чемпионской «единичкой»). Теперь у него есть еще три этапа, чтобы стать абсолютным рекордсменом Ф1 по числу выигранных за сезон Гран При.

Первую возможность двукратный чемпион получит уже через неделю в Мехико.

Результаты Гран При США

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв Пит-стопы
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 1:42'11.687   2
2 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1:42'16.710 5.023 2
3 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1:42'19.188 7.501 2
4 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 1:42'19.980 8.293 2
5 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 1:42'56.502 44.815 3
6 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1:43'05.472 53.785 2
7 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1:43'17.041 1'05.354 2
8 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1:43'17.521 1'05.834 1
9 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 1:43'22.606 1'10.919 2
10 France Эстебан Окон Alpine Renault 1:43'24.562 1'12.875 2
11 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 1:43'27.851 1'16.164 2
12 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 1:43'31.744 1'20.057 2
13 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 1:43'33.450 1'21.763 2
14 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 1:43'36.177 1'24.490 2
15 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 1:43'36.765 1'25.078 2
16 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 1:43'42.174 1'30.487 2
17 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1:43'55.275 1'43.588 2
  Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 39'25.131 35 Laps 1
  Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 28'12.303 40 Laps 1
  Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1'55.015 55 Laps 1
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