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Формула 1 / Гран При Франции Отчет о гонке

Ферстаппен выиграл во Франции, Леклер разбил машину

Макс вернулся на вершину подиума, его главный соперник закончил гонку досрочно, оба пилота Mercedes стали призерами Гран При

Александр Кабановский
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Ферстаппен выиграл во Франции, Леклер разбил машину
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Первый отрезок гонки в Ле-Кастелле, которая открыла вторую половину сезона Ф1, прошел под знаком дуэли двух лидеров сезона, Шарля Леклера и Макса Ферстаппена. Пилот Ferrari стартовал с поула и удержал первую позицию, но соперник из Red Bull не отставал. 

Шарль был быстрее в поворотах, но Макс явно настигал его на прямых. Один раз он даже атаковал в 11-м повороте, но все же остался позади. 

Затем темп Ферстаппена стал падать, отрыв – расти, и на 16-м круге голландец поехал на первый пит-стоп, чтобы сменить шины Medium на Hard. 

Буквально через полтора круга интрига испарилась – в том же 11-м повороте Леклер закрутился на трассе и улетел в барьер. Сам пилот объяснил это технической проблемой. 

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Судьи выпустили машину безопасности, что позволило всем пилотам позади Макса сменить шины. Однако лидер сезона, несмотря на дополнительную потерю времени на пит-лейне относительно преследователей, вернулся на первую строчку. 

После этого никто не мог помешать Максу выиграть в седьмой раз в сезоне и значительно улучшить свое положение в общем зачете. 

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13, Серхио Перес, Red Bull Racing RB18

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13, Серхио Перес, Red Bull Racing RB18

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Вторым, принеся Mercedes лучший результат в сезоне, финишировал Льюис Хэмилтон. Он уже на старте опередил Red Bull Серхио Переса, после чего мексиканец так и не смог отыграться за все оставшиеся 53 круга. 

Более того, в концовке Серхио догнал и другой гонщик Mercedes Джордж Расселл, который начал активно прессинговать соперника и за три круга до финиша вышел-таки вперед, принеся чемпионской команде двойной подиум. 

Перес бился до самого конца, на последнем круге между машинами даже произошел небольшой контакт, но Серхио все же остался без шампанского. 

Карлос Сайнс стартовал на жестких шинах Hard, потому пит-стоп после аварии напарника оказался для испанца слишком ранним. В концовке – даже несмотря на пять штрафных секунд за создание помехи Алексу Элбону на пит-лейне – испанец на более мягком составе Medium пробился было на третье место, но вынужден был вторично отправиться в боксы. 

Он откатился на восьмую позицию, однако сумел за восемь кругов вернуться на пятое, показав в процессе погони лучшее время круга. 

Фернандо Алонсо, Alpine A522

Фернандо Алонсо, Alpine A522

Фото: Алистер Сиэли / Motorsport Images

Лучший в своей лиге

Позади трех топ-команд борьба складывалась напряженно, но тоже без особого «экшна». Фернандо Алонсо благодаря отличному старту поднялся на пятое место, и хотя вскоре пропустил Джорджа Расселла, в дальнейшем не дал усомниться в своем превосходстве нал соперниками по середине пелотона. 

Ветеран финишировал шестым, заработав очки в седьмом Гран При подряд. Это позволило Alpine опередить McLaren в споре за четвертую строчку Кубка конструкторов – Ландо Норрис с Даниэлем Риккардо в этот день были медленнее.

Гонщики на оранжевых машинах вдвоем преследовали Алонсо, пока на первой части дистанции Риккардо не обогнал Эстебан Окон. По ходу пит-стопов француз вновь оказался позади соперника из-за 5-секундного штрафа, который судьи присудили ему за столкновение с Юки Цунодой в «эске» на первом же круге. 

Однако за четыре круга до финиша Эстебан вторично вышел вперед, принеся Alpine столь важные очки. 

Десятку замкнул Лэнс Стролл, которому хороший старт позволил опередить партнера по Aston Martin Себастьяна Феттеля, после чего гонщики до финиша оставались рядом и чуть не устроили аварию в самом последнем повороте всей гонки. 

Кевин Магнуссен, Haas VF-22

Кевин Магнуссен, Haas VF-22

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Чемпионы по авариям

Для команды Haas после двух подряд двойных финишей в десятке французский этап стал полным разочарованием. Кевин Магнуссен отлично стартовал с 20-го места, на котором оказался после замены мотора, и разом оказался 12-м. 

Но после этого у американцев не нашлось ни одного повода для радости: Мик Шумахер попал в аварию с Гуаньюем Чжоу и откатился назад (судьи назвали виновником китайского гонщика), а позже Магнуссен не разъехался с Латифи – в отличие от первого, это столкновение завершилось двойным сходом. 

Чжоу в итоге тоже остановился за несколько кругов до финиша, а его партнеру по Alfa Romeo гонку испортил проваленный старт, после которого финн так и не смог вернуться в десятку. 

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Для Макса Ферстаппена победа стала второй подряд во Франции, седьмой в нынешнем сезоне и 27-й в карьере. Столько же гонок в Ф1 выиграл трехкратный чемпион мира Джеки Стюарт. Для Mercedes двойной подиум стал первым за 13 гонок – с прошлогоднего этапа в Саудовской Аравии, когда Льюис выиграл, а Боттас приехал третьим. 

Результаты Гран При Франции

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв Пит-стопы
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 1:30'02.112   1
2 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1:30'12.699 10.587 1
3 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 1:30'18.607 16.495 1
4 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 1:30'19.422 17.310 1
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1:30'30.984 28.872 2
6 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 1:30'44.991 42.879 1
7 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1:30'54.138 52.026 1
8 France Эстебан Окон Alpine Renault 1:30'59.071 56.959 1
9 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 1:31'02.484 1'00.372 1
10 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1:31'04.661 1'02.549 1
11 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1:31'06.606 1'04.494 1
12 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 1:31'07.560 1'05.448 1
13 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 1:31'10.677 1'08.565 1
14 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 1:31'18.778 1'16.666 2
15 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 1:31'22.506 1'20.394 2
  China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari     2
  Canada Николя Латифи Williams Mercedes     3
  Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari     3
  Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari      
  Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull     2
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