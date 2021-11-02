Ферстаппен выиграл в Остине больным. У него темнело в глазах

После победы Макса Ферстаппена на Гран При СШA советник Red Bull Хельмут Марко рассказал, что голландец провел этап больным.

«Он привел себя в рабочее состояние за счет воды и дыхательных упражнений, – цитирует Марко Sport 1. – В какие-то моменты у него темнело в глазах, рассказал австриец».

Теперь Марко заверил, что несмотря на потемнение в глазах, выступление Ферстаппена в Остине не представляло опасности:

«Он ни разу не находился в опасности. Наоборот, показал исключительную скорость и умение следить за ходом событий».

Марко также сказал, что Ферстаппен точно болел не коронавирусом и сейчас уже поправился:

«У него была обычная простуда, такое бывает даже во времена коронавируса. Он только в начале гонки чувствовал себя плохо».