Ферстаппен выиграл в Остине больным. У него темнело в глазах
Доктор Марко рассказал о самочувствии гонщика
После победы Макса Ферстаппена на Гран При СШA советник Red Bull Хельмут Марко рассказал, что голландец провел этап больным.
«Он привел себя в рабочее состояние за счет воды и дыхательных упражнений, – цитирует Марко Sport 1. – В какие-то моменты у него темнело в глазах, рассказал австриец».
Теперь Марко заверил, что несмотря на потемнение в глазах, выступление Ферстаппена в Остине не представляло опасности:
«Он ни разу не находился в опасности. Наоборот, показал исключительную скорость и умение следить за ходом событий».
Марко также сказал, что Ферстаппен точно болел не коронавирусом и сейчас уже поправился:
«У него была обычная простуда, такое бывает даже во времена коронавируса. Он только в начале гонки чувствовал себя плохо».
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