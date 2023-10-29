Ферстаппен выиграл в Мексике после стартовой аварии Переса
Столкновение в первом повороте и красные флаги из-за аварии Кевина Магнуссена стали лишь фоном для продолжения победной серии действующего чемпиона. Льюи Хэмилтон с Шарлем Леклером дополнили подиум
Проиграв квалификацию дуэту Ferrari, Макс Ферстаппен снял все вопросы по поводу победы в гонке на первых сотнях метрах. Воспользовавшись небольшой заминкой обладателя поула Шарля Леклера, голландец нырнул на внутренний радиус, возглавил гонку, а 71 круг спустя одержал свою 16-ю победу.
В Red Bull запланировали для своего пилота ранний первый пит-стоп, который отбросил гонщика в трафик, но это не помогло его соперникам.
Шарль Леклер, который ехал вторым без части переднего крыла после эффектного столкновения с Серхио Пересом в первом повороте – мексиканец переоценил себя после хорошего старта, поравнялся с парой лидеров, но влетел в Ferrari на входе в первый поворот, – был больше занят борьбой с Льюисом Хэмилтоном.
Монегаск удержался впереди после волны пит-стопов, но ничего не смог противопоставить сопернику из Mercedes, когда судьи остановили гонку красными флагами после серьезной аварии Кевина Магнуссена на середине дистанции и дали рестарт с решетке.
Вскоре Хэмилтону удалась успешная атака, которая и стала определяющей при распределении мест на подиуме. Вдобавок, семикратный чемпион забрал в Мехико и бонус за лучшее время круга.
Карлос Сайнс финишировал четвертым – он проиграл Хэмилтону еще в тот момент, когда Ferrari на несколько кругов оставила его на трассе после более раннего пит-стопа Льюиса.
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Ландо Норрис, McLaren MCL60
На пятое место прорвался с 17-го Ландо Норрис. За рулем McLaren британец обогнал множество соперников, последним из которых стал Джордж Расселл.
Лучшей в сезоне гонка стала для Даниэля Риккардо: тот не просто финишировал седьмым, но в конце тоже едва не опередил Расселла, заработав первые очки после возвращения в Ф1. При этом результат стал вовсе не следствием везения: после хорошей квалификации австралийский пилот AlphaTauri удержал четвертую позицию на первых метрах, после чего больше десятка кругов не уступал ее Хэмилтону.
Расселла же Риккардо пропустил лишь на рестарте после аварии Магнуссена – у того что-то сломалось в правой задней подвеске, и неуправляемая машина Haas улетела в барьер.
Авария Кевина Магнуссена, Haas VF-23
Гонку остановили, чтобы восстановить барьеры, и после паузы борьбу возобновили с решетки. На этот раз обошлось без столкновения в первом повороте.
Оскар Пиастри финишировал восьмым, хотя ему пришлось выдержать очень непростой поединок с Юки Цунодой. Японцу не хватило выдержки, так что борьба закончилась аварией в первом повороте.
Оставшиеся очки заработали Алекс Элбон и Эстебан Окон – хотя довольно долго десятым держался проводивший 200-ю гонку в Ф1 Нико Хюлькенберг.
Отчет дополняется
В Alfa Romeo не смогли воспользоваться результатами сильной квалификации, а оба пилота Aston Martin остановили свои машины незадолго до финиша из-за технических проблем – хотя и до этого даже близко не претендовали на очки.
Уже через неделю сезон Ф1 продолжится спринтерским этапом в Сан-Паулу.
Результаты Гран При Мексики (71 круг)
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