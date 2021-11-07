Ферстаппен выиграл в Мексике после аварии на старте
Первый же поворот гонки фактически определил ее исход: Макс опередил Льиюса, Перес стал третьим, Боттас откатился далеко назад
Макс Ферстаппен в третий раз подряд провел гонку лучше Льюиса Хэмилтона. Пилот Red Bull выиграл, тогда как его соперник из Mercedes стал вторым. Теперь за четыре гонки до конца сезона отрыв между ними в личном зачете вырос до 19 очков – таким большим он не был с Гран При Австрии в начале июля.
Определяющим моментом гонки, безусловно, стал старт. На длинной прямой мексиканской трассы Ферстаппен разогнался в слип-стриме за парой Mercedes, сместился на внешний радиус, затормозил позже всех – и вышел в лидеры.
За его спиной обладатель поула Валттери Боттас, который был внутри, получил удар в заднее колесо от Даниэля Риккардо. Машину финна закрутило, и это спровоцировало хаос среди тех, кто ехал следом.
Когда пыль улеглась, оказалось, что Ферстаппен опережает Хэмилтона, еще один гонщик Red Bull Серхио Перес идет третьим, а Пьер Гасли из AlphaTauri – четвертым. Собственно, ровно в таком порядке они и финишировали спустя полтора с небольшим часа.
При этом нельзя сказать, что интрига оказалась исчерпана уже в самом начале: после первых кругов стало ясно, что у Mercedes нет темпа, чтобы угнаться за Red Bull. Перес был гораздо ближе к Хэмилтону, чем тот к Ферстаппену.
Более ранний пит-стоп на время обезопасил второе место Льюиса, но в Red Bull оставили Серхио на трассе подольше – он даже стал первым в истории мексиканцем, которым смог полидировать в домашнем Гран При.
После перехода с шин Medium на Hard Перес оказался в десяти секундах за Хэмилтоном, но свежий коиплект позволил ему сокращать отставание – это было очень похоже на погоню самого Льюиса за Максом в Остине. Исход оказался аналогичным: позиции остались неизменными.
Несмотря на это, переполненные трибуны ликовали: мексиканский пилот впервые покорил подиум домашнего Гран При.
Важно отметить, что борьба Серхио и Льюиса складывалась далеко позади Ферстаппена, который выиграл уже в девятый раз в сезоне и во второй подряд.
Пилоты Ferrari финишировали пятым и шестым, причем по ходу дистанции Карлос Сайнс, который в этой был позади, несколько раз говорил команде, что он быстрее Шарля Леклера и лишь теряет время позади напарника. Скудерия провела рокировку, но Сайнсу не удалось даже уехать от партнера по команде, так что в концовке гонки испанец вернул тому позицию.
Такой результат вывел команду на третью строчку Кубка конструкторов, впереди McLaren.
Следом гонку закончило трио чемпионов-ветеранов: Себастьян Феттель, Кими Райкконен и Фернандо Алонсо. Они на протяжении практически всей дистанции удерживали позиции, не имея возможности побороться между собой.
Десятку замкнул Ландо Норрис, который из-за замены мотора начинал борьбу из хвоста решетки и не имел достаточной скорости, чтобы претендовать на что-то серьезное.
Для Боттаса после стартового разворота гонка оказалась полным разочарованием: финн надолго застрял за тем самым Риккардо, с которым столкнулся до этого, потом потерял десять секунд из-за заминки в боксах – и в итоге финишировал за пределами очковой группы, так как Mercedes поставила ему свежие шины, чтобы отобрать у Ферстаппена бонус за лучший круг.
Антонио Джовинацци первый круг закончил шестым, и хотя на рестарте после машины безопасности сразу пропустил Сайнса, затем уверенно держался седьмым. Однако итальянец раньше всех соперников поехал на единственный плановый пит-стоп и в итоге остался 11-м.
Риккардо, которому после аварии на старте потребовалась замена переднего крыла, финишировал 12-м.
Еще более неприятными оказались последствия первого поворота для Юки Цуноды и Мика Шумахера: она одновременно налетели с разных сторон на машину Эстебана Окона и оба сошли из-за повреждения задней подвески (что потребовало выезда машины безопасности), тогда как француз смог продолжить движение и добраться до клетчатого флага.
Никита Мазепин избежал неприятностей в первом повороте и оказался на рекордно высоком в нынешнем сезоне 11-м месте. Но ранний пит-стоп и темп Haas не оставили россиянину шансов: он финишировал 18-м и последним.
В Кубке конструкторов Mercedes по-прежнему впереди, но действующие чемпионы теперь опережают Red Bull всего на одно очко. Сезон Ф1 продолжится через неделю этапом в Сан-Паулу, где вновь будет спринтерская гонка.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию гонки на автодроме имени братьев Родригес.
Результаты Гран При Мексики
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|Отставание
|Пит-стопы
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Honda
|-
|1
|2
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|16.555
|16.555
|16.555
|1
|3
|Серхио Перес
|Red Bull
|Honda
|17.752
|17.752
|1.197
|1
|4
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Honda
|1'03.845
|1'03.845
|46.093
|1
|5
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|1'21.037
|1'21.037
|17.192
|1
|6
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|1 lap
|1
|7
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|1 lap
|1
|8
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1 lap
|1
|9
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|1 lap
|1
|10
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|1 lap
|1
|11
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1 lap
|1
|12
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|1 lap
|2
|13
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|1 lap
|1
|14
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|2 laps
|2
|15
|Валттери Боттас
|Mercedes
|Mercedes
|2 laps
|4
|16
|Джордж Расселл
|Williams
|Mercedes
|2 laps
|1
|17
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|2 laps
|2
|18
|Никита Мазепин
|Haas
|Ferrari
|3 laps
|2
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Honda
|Полные результаты
Онлайн. Гран При Мексики. Гонка
Положение в общем зачете Ф1 после Гран При Мексики