Ферстаппен выиграл в Мексике после аварии на старте

Макс Ферстаппен в третий раз подряд провел гонку лучше Льюиса Хэмилтона. Пилот Red Bull выиграл, тогда как его соперник из Mercedes стал вторым. Теперь за четыре гонки до конца сезона отрыв между ними в личном зачете вырос до 19 очков – таким большим он не был с Гран При Австрии в начале июля.

Определяющим моментом гонки, безусловно, стал старт. На длинной прямой мексиканской трассы Ферстаппен разогнался в слип-стриме за парой Mercedes, сместился на внешний радиус, затормозил позже всех – и вышел в лидеры.

За его спиной обладатель поула Валттери Боттас, который был внутри, получил удар в заднее колесо от Даниэля Риккардо. Машину финна закрутило, и это спровоцировало хаос среди тех, кто ехал следом.

Когда пыль улеглась, оказалось, что Ферстаппен опережает Хэмилтона, еще один гонщик Red Bull Серхио Перес идет третьим, а Пьер Гасли из AlphaTauri – четвертым. Собственно, ровно в таком порядке они и финишировали спустя полтора с небольшим часа.

При этом нельзя сказать, что интрига оказалась исчерпана уже в самом начале: после первых кругов стало ясно, что у Mercedes нет темпа, чтобы угнаться за Red Bull. Перес был гораздо ближе к Хэмилтону, чем тот к Ферстаппену.

Более ранний пит-стоп на время обезопасил второе место Льюиса, но в Red Bull оставили Серхио на трассе подольше – он даже стал первым в истории мексиканцем, которым смог полидировать в домашнем Гран При.

После перехода с шин Medium на Hard Перес оказался в десяти секундах за Хэмилтоном, но свежий коиплект позволил ему сокращать отставание – это было очень похоже на погоню самого Льюиса за Максом в Остине. Исход оказался аналогичным: позиции остались неизменными.

Несмотря на это, переполненные трибуны ликовали: мексиканский пилот впервые покорил подиум домашнего Гран При.

Важно отметить, что борьба Серхио и Льюиса складывалась далеко позади Ферстаппена, который выиграл уже в девятый раз в сезоне и во второй подряд.

Пилоты Ferrari финишировали пятым и шестым, причем по ходу дистанции Карлос Сайнс, который в этой был позади, несколько раз говорил команде, что он быстрее Шарля Леклера и лишь теряет время позади напарника. Скудерия провела рокировку, но Сайнсу не удалось даже уехать от партнера по команде, так что в концовке гонки испанец вернул тому позицию.

Такой результат вывел команду на третью строчку Кубка конструкторов, впереди McLaren.

Следом гонку закончило трио чемпионов-ветеранов: Себастьян Феттель, Кими Райкконен и Фернандо Алонсо. Они на протяжении практически всей дистанции удерживали позиции, не имея возможности побороться между собой.

Десятку замкнул Ландо Норрис, который из-за замены мотора начинал борьбу из хвоста решетки и не имел достаточной скорости, чтобы претендовать на что-то серьезное.

Для Боттаса после стартового разворота гонка оказалась полным разочарованием: финн надолго застрял за тем самым Риккардо, с которым столкнулся до этого, потом потерял десять секунд из-за заминки в боксах – и в итоге финишировал за пределами очковой группы, так как Mercedes поставила ему свежие шины, чтобы отобрать у Ферстаппена бонус за лучший круг.

Антонио Джовинацци первый круг закончил шестым, и хотя на рестарте после машины безопасности сразу пропустил Сайнса, затем уверенно держался седьмым. Однако итальянец раньше всех соперников поехал на единственный плановый пит-стоп и в итоге остался 11-м.

Риккардо, которому после аварии на старте потребовалась замена переднего крыла, финишировал 12-м.

Еще более неприятными оказались последствия первого поворота для Юки Цуноды и Мика Шумахера: она одновременно налетели с разных сторон на машину Эстебана Окона и оба сошли из-за повреждения задней подвески (что потребовало выезда машины безопасности), тогда как француз смог продолжить движение и добраться до клетчатого флага.

Никита Мазепин избежал неприятностей в первом повороте и оказался на рекордно высоком в нынешнем сезоне 11-м месте. Но ранний пит-стоп и темп Haas не оставили россиянину шансов: он финишировал 18-м и последним.

В Кубке конструкторов Mercedes по-прежнему впереди, но действующие чемпионы теперь опережают Red Bull всего на одно очко. Сезон Ф1 продолжится через неделю этапом в Сан-Паулу, где вновь будет спринтерская гонка.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию гонки на автодроме имени братьев Родригес.

Результаты Гран При Мексики