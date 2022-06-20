Ферстаппен выиграл в Канаде со сломанным радио

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Макс Ферстаппен одержал победу в Гран При Канады, сумев на последних кругах сдержать прессинг со стороны Карлоса Сайнса. При этом у голландца как минимум после рестарта радио работало только в одну сторону: он команду слышал, а она его – нет.

«Радио просто решило перестать работать, и я понятия не имею когда именно, но просто в какой-то момент мой инженер передал мне, что он меня не слышит, – сказал Ферстаппен на воскресной пресс-конференции. – Может оно уже давно не работало, но в боксах были не против того, чтобы я помолчал. Главное, что я их слышал, это куда важнее».

Ферстаппен лидировал в первой части гонки, но совершил ранний первый пит-стоп в режиме виртуальной машины безопасности и был вынужден совершить второй, вернувшись на трассу в восьми секундах позади Карлоса Сайнса.

После гонки глава команды Кристиан Хорнер признался, что до появления машины безопасности, когда казалось, что Сайнс идет на один пит-стоп, их моделирование показывало, что Макс после своего второго пит-стопа сможет догнать соперника за 10 кругов до финиша и пройти его на свежих шинах. Сам Ферстаппен высказался не столь уверенно.

«Я не был уверен, что догоню Карлоса до конца гонки, – сказал голландец. – Но когда появился автомобиль безопасности и он провел быстрый пит-стоп, я тоже оказался в дурацком положении, так как Сайнс выехал непосредственно позади, но на свежих шинах.

Обороняться было не просто. Последние 15-16 кругов я атаковал в полную силу и у меня не было права на ошибку. Но уж лучше провести такую гонку, чем выбрать тактику одного пит-стопа и большую часть дистанции стараться беречь шины».