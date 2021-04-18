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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Отчет о гонке

Ферстаппен выиграл в Имоле после дождя, красных флагов и аварий гонщиков Mercedes

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, Ответственный редактор

Гонка на трассе Энцо и Дино Феррари оказалась невероятно богатой на всевозможные события и принесла Максу Ферстаппену и Red Bull первую победу в сезоне. Льюис Хэмилтон улетел с трассы, но финишировал вторым

Ферстаппен выиграл в Имоле после дождя, красных флагов и аварий гонщиков Mercedes

Стартовав третьим, голландец сразу же захватил лидерство на сырой трассе после довольно жесткого сражения с Льюисом Хэмилтоном в первой «эске». После этого два лидера оставались в нескольких секундах, и последующий переход на слики незадолго до середины дистанции не изменил такой картины. 

Однако вскоре, опережая на круг Джорджа Расселла перед «Тозой», гонщик Mercedes не успел погасить скорость и выехал в гравий. Он повредил переднее крыло о барьер, но смог задним ходом выехать на трассу и вернуться в боксы, откатившись на девятое место с круговым отставанием. 

Практически в этот же момент перед «Тамбурелло» столкнулись Валттери Боттас и Расселл: пилот Williams пробовал провести обгон, но финн, который после скверной квалификации так и не смог подняться из конца первого десятка, стал смещаться в его сторону, вынудив выехать на сырой газон. Джордж потерял управление, и машины столкнулись на высокой скорости. 

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Трасса оказалась засыпана обломками, и судьи вывесили краcные флаги. Перед рестартом, который давали с хода, Хэмилтону и еще нескольким гонщикам позволили вернуться в лидирующий круг – и за оставшиеся 30 кругов действующий чемпион поднялся на второе место, показав еще и лучшее время круга, которое сохранило ему лидерство в общем зачете. 

Льюис отстал от Макса на 20 секунд, в свою очередь опередив на две Ландо Норриса. Тому перед рестартом поставили шины Soft, однако в концовке британец смог долго сдерживать Хэмилтона, и даже пропустив его, уверенно контролировать отрыв от Шарля Леклера на Medium.

В первой половине гонки монегаск оставался впереди соперника из McLaren, однако тому удалось выйти вперед на рестарте, что и решило судьбу третьего места на подиуме.

Карлос Сайнс, несмотря на пару выездов в гравий, стал пятым, шестерку замкнул Даниэль Риккардо – после хорошего начала гонки у того явно не было темпа на сухой трассе, и в какой-то момент команда даже попросила австралийца пропустить партнера по команде. 

«Итальянские горки» Переса

Серхио Перес, впервые в карьере начинавший гонку с первого ряда, подвел свою команду Red Bull. Мексиканец стартовал третьим и удержал было эту позицию, но затем поскользнулся и пропустил Леклера еще до завершения первого круга.  

Чуть позже, когда гонщики следовали за машиной безопасности после аварии Николя Латифи, Серхио вновь не удержался на асфальте, а потом обогнал тех, кто успел проехать мимо. За это его оштрафовали на десять секунд.

К моменту рестарта Перес, несмотря ни на что, был четвертым – но вновь улетел в гравий и на этот раз уже не смог отыграться, оставшись только 12-м.

 

Первый финиш Мазепина

Никита Мазепин, столкнувшись на первом же круге с Николя Латифи из Williams, в дальнейшем провел чистую гонку (на считая разворота в самом конце) и впервые в Ф1 добрался до финиша, заняв 17-е место. Команда выбрала для россиянина дождевые шины для старта, из-за чего ему пришлось проводить лишний пит-стоп. 

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Очки для четырех А

Четыре нижние строчки в десятке заняли гонщики четырех разных команд, названия которых начинаются на букву А. Лэнс Стролл из Aston Martin выжал едва ли не максимум возможного в этот день, тогда как Пьер Гасли упустил шанс на хороший результат из-за старта на дождевых шинах (против промежуточных у большинства пелотона).

Француз поначалу шел шестым, но потом стал терять позиции – как и Мазепину, ему понадобился лишний визит в боксы. 

Кими Райкконен, несмотря на вылет перед рестартом, принес Alfa Romeo девятое место на домашней трассе, а Эстебан Окон заработал самое первое очко для Alpine в Ф1.

Обновление: Райкконен и Стролл получили штрафы – и потеряли позиции

Юки поспешил

После отличного дебюта в Бахрейне Юки Цунода на этот раз не оправдал ожиданий. Японец довольно быстро пробился с последнего места в десятку, на рестарте боролся с Хэмилтоном, но улетел в «Тамбурелло» и не смог заработать очки.

 

Японцу, кроме того, дали пять секунд штрафа за частые выезды с трассы, но на его итоговой позиции это не сказалось.

Себастьян Феттель собрал в воскресенье едва ли не больше проблем, чем в Бахрейне: он стартовал из боксов, получил 10-секундную штрафную остановку за слишком позднюю установку шин – но все равно, казалось, сможет побороться за место в десятке. 

Однако в концовке немец замедлился и вернулся в боксы, став четвертым и последним сошедшим в гонке.

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Результаты Гран При Эмилии-Романьи

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв Пит-стопы
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda 2:02'34.598   2
2 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 2:02'56.598 22.000 4
3 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 2:02'58.300 23.702 2
4 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 2:03'00.177 25.579 2
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 2:03'01.634 27.036 2
6 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 2:03'25.818 51.220 2
7 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda 2:03'27.416 52.818 4
8 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 2:03'31.507 56.909 3
9 France Эстебан Окон Alpine Renault 2:03'40.302 1'05.704 5
10 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 2:03'41.159 1'06.561 3
11 Mexico Серхио Перес Red Bull Honda 2:03'41.749 1'07.151 2
12 Japan Юки Цунода AlphaTauri Honda 2:03'47.782 1'13.184 3
13 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo Ferrari 2:04'09.371 1'34.773 3
14 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari 2:02'46.823 1 Lap 4
15 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 2:01'19.044 2 Laps 6
16 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 2:02'36.636 2 Laps 4
17 Russian Federation Никита Мазепин Haas Ferrari 2:03'44.864 2 Laps 4
  Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes 50'58.945 33 Laps 1
  United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes 50'59.447 33 Laps 1
  Canada Николя Латифи Williams Mercedes      
Полные результаты

*пит-стопы указаны с учетом заезда гонщиков на пит-лейн во время остановки гонки

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Сессия Гонка
Автор Александр Кабановский

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