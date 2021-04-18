Ферстаппен выиграл в Имоле после дождя, красных флагов и аварий гонщиков Mercedes
Гонка на трассе Энцо и Дино Феррари оказалась невероятно богатой на всевозможные события и принесла Максу Ферстаппену и Red Bull первую победу в сезоне. Льюис Хэмилтон улетел с трассы, но финишировал вторым
Стартовав третьим, голландец сразу же захватил лидерство на сырой трассе после довольно жесткого сражения с Льюисом Хэмилтоном в первой «эске». После этого два лидера оставались в нескольких секундах, и последующий переход на слики незадолго до середины дистанции не изменил такой картины.
Однако вскоре, опережая на круг Джорджа Расселла перед «Тозой», гонщик Mercedes не успел погасить скорость и выехал в гравий. Он повредил переднее крыло о барьер, но смог задним ходом выехать на трассу и вернуться в боксы, откатившись на девятое место с круговым отставанием.
Практически в этот же момент перед «Тамбурелло» столкнулись Валттери Боттас и Расселл: пилот Williams пробовал провести обгон, но финн, который после скверной квалификации так и не смог подняться из конца первого десятка, стал смещаться в его сторону, вынудив выехать на сырой газон. Джордж потерял управление, и машины столкнулись на высокой скорости.
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Трасса оказалась засыпана обломками, и судьи вывесили краcные флаги. Перед рестартом, который давали с хода, Хэмилтону и еще нескольким гонщикам позволили вернуться в лидирующий круг – и за оставшиеся 30 кругов действующий чемпион поднялся на второе место, показав еще и лучшее время круга, которое сохранило ему лидерство в общем зачете.
Льюис отстал от Макса на 20 секунд, в свою очередь опередив на две Ландо Норриса. Тому перед рестартом поставили шины Soft, однако в концовке британец смог долго сдерживать Хэмилтона, и даже пропустив его, уверенно контролировать отрыв от Шарля Леклера на Medium.
В первой половине гонки монегаск оставался впереди соперника из McLaren, однако тому удалось выйти вперед на рестарте, что и решило судьбу третьего места на подиуме.
Карлос Сайнс, несмотря на пару выездов в гравий, стал пятым, шестерку замкнул Даниэль Риккардо – после хорошего начала гонки у того явно не было темпа на сухой трассе, и в какой-то момент команда даже попросила австралийца пропустить партнера по команде.
«Итальянские горки» Переса
Серхио Перес, впервые в карьере начинавший гонку с первого ряда, подвел свою команду Red Bull. Мексиканец стартовал третьим и удержал было эту позицию, но затем поскользнулся и пропустил Леклера еще до завершения первого круга.
Чуть позже, когда гонщики следовали за машиной безопасности после аварии Николя Латифи, Серхио вновь не удержался на асфальте, а потом обогнал тех, кто успел проехать мимо. За это его оштрафовали на десять секунд.
К моменту рестарта Перес, несмотря ни на что, был четвертым – но вновь улетел в гравий и на этот раз уже не смог отыграться, оставшись только 12-м.
Первый финиш Мазепина
Никита Мазепин, столкнувшись на первом же круге с Николя Латифи из Williams, в дальнейшем провел чистую гонку (на считая разворота в самом конце) и впервые в Ф1 добрался до финиша, заняв 17-е место. Команда выбрала для россиянина дождевые шины для старта, из-за чего ему пришлось проводить лишний пит-стоп.
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Очки для четырех А
Четыре нижние строчки в десятке заняли гонщики четырех разных команд, названия которых начинаются на букву А. Лэнс Стролл из Aston Martin выжал едва ли не максимум возможного в этот день, тогда как Пьер Гасли упустил шанс на хороший результат из-за старта на дождевых шинах (против промежуточных у большинства пелотона).
Француз поначалу шел шестым, но потом стал терять позиции – как и Мазепину, ему понадобился лишний визит в боксы.
Кими Райкконен, несмотря на вылет перед рестартом, принес Alfa Romeo девятое место на домашней трассе, а Эстебан Окон заработал самое первое очко для Alpine в Ф1.
Обновление: Райкконен и Стролл получили штрафы – и потеряли позиции
Юки поспешил
После отличного дебюта в Бахрейне Юки Цунода на этот раз не оправдал ожиданий. Японец довольно быстро пробился с последнего места в десятку, на рестарте боролся с Хэмилтоном, но улетел в «Тамбурелло» и не смог заработать очки.
Японцу, кроме того, дали пять секунд штрафа за частые выезды с трассы, но на его итоговой позиции это не сказалось.
Себастьян Феттель собрал в воскресенье едва ли не больше проблем, чем в Бахрейне: он стартовал из боксов, получил 10-секундную штрафную остановку за слишком позднюю установку шин – но все равно, казалось, сможет побороться за место в десятке.
Однако в концовке немец замедлился и вернулся в боксы, став четвертым и последним сошедшим в гонке.
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Результаты Гран При Эмилии-Романьи
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|Пит-стопы
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Honda
|2:02'34.598
|2
|2
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|2:02'56.598
|22.000
|4
|3
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|2:02'58.300
|23.702
|2
|4
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|2:03'00.177
|25.579
|2
|5
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|2:03'01.634
|27.036
|2
|6
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|2:03'25.818
|51.220
|2
|7
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Honda
|2:03'27.416
|52.818
|4
|8
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|2:03'31.507
|56.909
|3
|9
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|2:03'40.302
|1'05.704
|5
|10
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|2:03'41.159
|1'06.561
|3
|11
|Серхио Перес
|Red Bull
|Honda
|2:03'41.749
|1'07.151
|2
|12
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Honda
|2:03'47.782
|1'13.184
|3
|13
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|Ferrari
|2:04'09.371
|1'34.773
|3
|14
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|Ferrari
|2:02'46.823
|1 Lap
|4
|15
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|2:01'19.044
|2 Laps
|6
|16
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|2:02'36.636
|2 Laps
|4
|17
|Никита Мазепин
|Haas
|Ferrari
|2:03'44.864
|2 Laps
|4
|Валттери Боттас
|Mercedes
|Mercedes
|50'58.945
|33 Laps
|1
|Джордж Расселл
|Williams
|Mercedes
|50'59.447
|33 Laps
|1
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|Полные результаты
*пит-стопы указаны с учетом заезда гонщиков на пит-лейн во время остановки гонки
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Эмилии-Романьи
|Сессия
|Гонка
|Автор
|Александр Кабановский