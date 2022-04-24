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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Отчет о гонке

Ферстаппен выиграл в Имоле, Леклер стал шестым после удара о барьер

Главная гонка итальянского уик-энда закончилась дублем Red Bull, подиумом Ландо Норриса и полным провалом Ferrari

Александр Кабановский
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Ферстаппен выиграл в Имоле, Леклер стал шестым после удара о барьер
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Гран При Эмилии-Романьи стал очередным раундом противостояния Red Bull и Ferrari – и впервые со старта сезона «Быкам» удалось одержать безоговорочную победу над соперниками. 

Макс Ферстаппен и Серхио Перес возглавили гонку после старта на сырой трассе, и несмотря на все попытки лидера сезона Шарля Леклера, ему ничего не удалось противопоставить соперников. 

Более того, за семь кругов до финиши в погоне за Пересом на свежей резине монегаск ошибся на торможении перед «эской» Варианте Альта, закрутился и ударился об ограждение. Из соображений предосторожности гонщик направился в боксы, откатился на девятое место и успел к финишу пробиться лишь до шестого. 

Еще ранее из гонки выбыл Карлос Сайнс, столкнувшись с Даниэлем Риккардо в первой же связке поворотов после старта. 

После старта: за секунду до столкновения Карлоса Сайнса, Ferrari F1-75, и Даниэля Риккардо, McLaren MCL36

После старта: за секунду до столкновения Карлоса Сайнса, Ferrari F1-75, и Даниэля Риккардо, McLaren MCL36

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Неудачи Скудерии начались на первых же метрах: на промежуточной резине оба гонщика начали движение с решетки заметно хуже главных соперников. Леклер со второго места разом опустился на четвертое, а Сайнс оказался в опасной близости от Риккардо. Судьи признали их столкновение гоночным. 

На восьмом круге Шарль вернулся на третье место, но все его попытки хотя бы нагнать Переса и навязать ему борьбу не увенчались успехом. Пилот Ferrari вышел было вперед в момент перехода на слики, но мексиканец, побывав в боксах на круг раньше, тотчас восстановил статус-кво. 

Даже ошибка Серхио, который выехал в траву на 30-м круге, ничего не изменила. Ferrari перевела своего пилота на шины Soft, но в попытке как-то изменить развитие событий он оказался в стене…

Макс Ферстаппен контролировал ход гонки от старта и до финиша, добавив к субботней победе «Большой шлем» в воскресенье. Это позволило чемпиону заработать за уик-энд 34 очка. 

Главные герои второго плана

Ландо Норрис, McLaren MCL36, Шарль Леклер, Ferrari F1-75

Ландо Норрис, McLaren MCL36, Шарль Леклер, Ferrari F1-75

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Ландо Норрис, который не так давно в Австралии бился в середине второй десятке, на этот раз наилучшим образом использовал свой шанс. Даже не имея возможности догнать Red Bull и Ferrari, британец из McLaren уверенно опережал всех остальных, а после аварии Леклера впервые в сезоне поднялся на подиум. 

Не меньше повезло в этот день и другому представителю Соединенного Королевства – Джордж Расселл на первом круге отыграл пять позиций, после чего быстро разобрался с Кевином Магнуссенном из Haas и в итоге финишировал четвертым. 

Нынешнего пилота Mercedes мог серьезно огорчить бывший гонщик этой команды Валттери Боттас – но восемь секунд, потерянных из-за заминки с передним правым колесом на первом пит-стопе, не позволили финну всерьез побороться за позицию. В концовке он догнал Расселла и несколько раз атаковал, но остался позади. 

Юки, который смог

Юки Цунода, AlphaTauri AT03, проезжает мимо машины сошедшего Карлоса Сайнса, Ferrari F1-75

Юки Цунода, AlphaTauri AT03, проезжает мимо машины сошедшего Карлоса Сайнса, Ferrari F1-75

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Для команды AlphaTauri гонка в Имоле является по-настоящему домашней, так как ее база расположена в 15 км от трассы Энцо и Дино Феррари. И хотя лидер коллектива Пьер Гасли смотрелся в этот раз не особенно выразительно, ситуацию спас Юки Цунода. 

Японец, который год назад уже был быстр на этом этапе, но дважды попал в аварии, на этот раз был хорош: он отыграл несколько позиций на старте, а затем в борьбе опередил Магнуссена и Себастьяна Феттеля на пути к лучшему в сезоне седьмому месту. Себ тоже обогнал пилота Haas и принес своей команде Aston Martin первые очки в сезоне.

Десятку замкнул его напарник Лэнс Стролл. 

Без Льюиса

Алекс Элбон, Williams FW44, Пьер Гасли, AlphaTauri AT03, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13

Алекс Элбон, Williams FW44, Пьер Гасли, AlphaTauri AT03, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13

Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

В отличие от своего напарника по Mercedes, Льюис Хэмилтон никак не проявил себя в гонке. Шансов побороться за очки семикратного чемпиона лишил Эстебан Окон. Когда спустя 20 кругов после старта асфальт высок, и все поехали в боксы за сликами, француз из Alpine едве не впечатал Льюиса в стену на пит-лейне. 

Хэмилтону пришлось тормозить, из-за чего он оказался в самом конце плотной труппы из нескольких машин, не имея возможность получить выигрыш от DRS. Он так и не придумал, как обогнать Пьера Гасли, и финишировал 13-м. 

Окона судьи наказали за эпизод в боксах 5-секундным штрафом. 

Также не повезло в гонке Мику Шумахеру, который дважды крутился по ходу дистанции и в итоге опередил лишь Риккардо, машина которого получила повреждения в самом начале при столкновении с Сайнсом. 

Испанский проигрыш

Машина Карлоса Сайнса, Ferrari F1-75, после аварии

Машина Карлоса Сайнса, Ferrari F1-75, после аварии

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Помимо Сайнса, гонка потеряла еще лишь одного участника. На выходе из той самой «эски», где сошел Карлос, не смогли разъехаться Шумахер и Фернандо Алонсо. Alpine получила повреждения правого понтона, часть которого вскоре сорвало. 

Двукратному чемпиону осталось лишь вернуться на пит-лейн и прекратить борьбу уже во второй раз за три последних гонки.

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Результаты Гран При Эмилии-Романьи

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 1:32'07.986  
2 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 1:32'24.513 16.527
3 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1:32'42.820 34.834
4 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 1:32'50.492 42.506
5 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 1:32'51.167 43.181
6 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1:33'04.058 56.072
7 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 1:33'09.096 1'01.110
8 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1:33'18.878 1'10.892
9 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1:33'23.246 1'15.260
10 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1 lap  
11 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 1 lap  
12 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 1 lap  
13 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1 lap  
14 France Эстебан Окон Alpine Renault 1 lap  
15 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 1 lap  
16 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1 lap  
17 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 1 lap  
18 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 1 lap  
  Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault    
  Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari    
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