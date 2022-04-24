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Гран При Эмилии-Романьи стал очередным раундом противостояния Red Bull и Ferrari – и впервые со старта сезона «Быкам» удалось одержать безоговорочную победу над соперниками.

Макс Ферстаппен и Серхио Перес возглавили гонку после старта на сырой трассе, и несмотря на все попытки лидера сезона Шарля Леклера, ему ничего не удалось противопоставить соперников.

Более того, за семь кругов до финиши в погоне за Пересом на свежей резине монегаск ошибся на торможении перед «эской» Варианте Альта, закрутился и ударился об ограждение. Из соображений предосторожности гонщик направился в боксы, откатился на девятое место и успел к финишу пробиться лишь до шестого.

Еще ранее из гонки выбыл Карлос Сайнс, столкнувшись с Даниэлем Риккардо в первой же связке поворотов после старта.

После старта: за секунду до столкновения Карлоса Сайнса, Ferrari F1-75, и Даниэля Риккардо, McLaren MCL36 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Неудачи Скудерии начались на первых же метрах: на промежуточной резине оба гонщика начали движение с решетки заметно хуже главных соперников. Леклер со второго места разом опустился на четвертое, а Сайнс оказался в опасной близости от Риккардо. Судьи признали их столкновение гоночным.

На восьмом круге Шарль вернулся на третье место, но все его попытки хотя бы нагнать Переса и навязать ему борьбу не увенчались успехом. Пилот Ferrari вышел было вперед в момент перехода на слики, но мексиканец, побывав в боксах на круг раньше, тотчас восстановил статус-кво.

Даже ошибка Серхио, который выехал в траву на 30-м круге, ничего не изменила. Ferrari перевела своего пилота на шины Soft, но в попытке как-то изменить развитие событий он оказался в стене…

Макс Ферстаппен контролировал ход гонки от старта и до финиша, добавив к субботней победе «Большой шлем» в воскресенье. Это позволило чемпиону заработать за уик-энд 34 очка.

Главные герои второго плана

Ландо Норрис, McLaren MCL36, Шарль Леклер, Ferrari F1-75 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Ландо Норрис, который не так давно в Австралии бился в середине второй десятке, на этот раз наилучшим образом использовал свой шанс. Даже не имея возможности догнать Red Bull и Ferrari, британец из McLaren уверенно опережал всех остальных, а после аварии Леклера впервые в сезоне поднялся на подиум.

Не меньше повезло в этот день и другому представителю Соединенного Королевства – Джордж Расселл на первом круге отыграл пять позиций, после чего быстро разобрался с Кевином Магнуссенном из Haas и в итоге финишировал четвертым.

Нынешнего пилота Mercedes мог серьезно огорчить бывший гонщик этой команды Валттери Боттас – но восемь секунд, потерянных из-за заминки с передним правым колесом на первом пит-стопе, не позволили финну всерьез побороться за позицию. В концовке он догнал Расселла и несколько раз атаковал, но остался позади.

Юки, который смог

Юки Цунода, AlphaTauri AT03, проезжает мимо машины сошедшего Карлоса Сайнса, Ferrari F1-75 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Для команды AlphaTauri гонка в Имоле является по-настоящему домашней, так как ее база расположена в 15 км от трассы Энцо и Дино Феррари. И хотя лидер коллектива Пьер Гасли смотрелся в этот раз не особенно выразительно, ситуацию спас Юки Цунода.

Японец, который год назад уже был быстр на этом этапе, но дважды попал в аварии, на этот раз был хорош: он отыграл несколько позиций на старте, а затем в борьбе опередил Магнуссена и Себастьяна Феттеля на пути к лучшему в сезоне седьмому месту. Себ тоже обогнал пилота Haas и принес своей команде Aston Martin первые очки в сезоне.

Десятку замкнул его напарник Лэнс Стролл.

Без Льюиса

Алекс Элбон, Williams FW44, Пьер Гасли, AlphaTauri AT03, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13 Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

В отличие от своего напарника по Mercedes, Льюис Хэмилтон никак не проявил себя в гонке. Шансов побороться за очки семикратного чемпиона лишил Эстебан Окон. Когда спустя 20 кругов после старта асфальт высок, и все поехали в боксы за сликами, француз из Alpine едве не впечатал Льюиса в стену на пит-лейне.

Хэмилтону пришлось тормозить, из-за чего он оказался в самом конце плотной труппы из нескольких машин, не имея возможность получить выигрыш от DRS. Он так и не придумал, как обогнать Пьера Гасли, и финишировал 13-м.

Окона судьи наказали за эпизод в боксах 5-секундным штрафом.

Также не повезло в гонке Мику Шумахеру, который дважды крутился по ходу дистанции и в итоге опередил лишь Риккардо, машина которого получила повреждения в самом начале при столкновении с Сайнсом.

Испанский проигрыш

Машина Карлоса Сайнса, Ferrari F1-75, после аварии Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Помимо Сайнса, гонка потеряла еще лишь одного участника. На выходе из той самой «эски», где сошел Карлос, не смогли разъехаться Шумахер и Фернандо Алонсо. Alpine получила повреждения правого понтона, часть которого вскоре сорвало.

Двукратному чемпиону осталось лишь вернуться на пит-лейн и прекратить борьбу уже во второй раз за три последних гонки.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию воскресной гонки в Имоле.

Результаты Гран При Эмилии-Романьи