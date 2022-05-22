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Формула 1 / Гран При Испании Отчет о гонке

Ферстаппен выиграл в Барселоне после схода Леклера и стал лидером Ф1

Гонка, которая шла к уверенной победе Ferrari, завершилась дублем Red Bull. Третьим финишировал Джордж Расселл на Mercedes

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Ферстаппен выиграл в Барселоне после схода Леклера и стал лидером Ф1
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Гонки Формулы 1 на трассе «Каталунья» часто ругают за недостаточно интересный сценарий и малое число обгонов. Но в этот раз воскресный сюжет оказался очень добротным. 

Началось все с выигранного Шарлем Леклером старта – пилот Ferrari использовал свой поул и помчался вперед. Макс Ферстаппен пробовал поддерживать его темп, однако на девятом круге ошибся в четвертом повороте и выехал в гравий. 

После этого голландец оказался четвертым, и если партнер по Red Bull Серхио Перес пропустил его без проблем, то Джордж Расселл уступать явно не собирался. 

Ситуация осложнялась тем, что на Red Bull барахлила – даже несмотря на замену после квалификации – система DRS. Макс отчаянно ругался по радио, но круг за кругом его соперник грамотно защищался в первом повороте, единственном реальном месте для обгона.

Джордж Расселл, Mercedes W13, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18

Джордж Расселл, Mercedes W13, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

На 14-м круге гонщики вместе побывали в боксах, сохранив статус-кво, а на 24-м Ферстаппен был близок к успеху, проведя атаку по внутреннему радиусу в том же первом повороте – но Расселл не дрогнул и хладнокровно отбил этот выпад.

Еще три круга спустя все перевернулось с ног на голову, когда замедлился и сошел с отказавшим мотором лидировавший с отрывом в 12 секунд Леклер. Монегаск впервые в сезоне выбыл из гонки – и это стоило ему лидерства в общем зачете. 

Макс смог-таки переиграть Расселла за счет более раннего второго пит-стопа, и после этого никто не смог помешать действующему чемпиону выиграть в четвертый раз в сезоне и в третий подряд.

Серхио Перес тоже прошел пилота Mercedes в споре за позицию, что позволило Red Bull Racing во второй раз за три Гран При добиться победного дубля. Кроме того, мексиканец получил бонус за лучшее время круга.

Кевин Магнуссен, Haas VF-22, в гравии после столкновения с Льюисом Хэмилтоном

Кевин Магнуссен, Haas VF-22, в гравии после столкновения с Льюисом Хэмилтоном

Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

С предпоследнего на четвертое – и немного назад

Еще двум гонщикам топ-команд пришлось всю гонку прорываться наверх после осечек в дебюте. 

Льюис Хэмилтон уже в третьем повороте не разъехался с шустрым Кевином Магнуссеном из Haas, который попробовал атаковать семикратного чемпиона. Британец с проколом поехал в боксы, но после этого смог преодолеть оставшуюся дистанцию с двумя пит-стопами против трех у большинства соперников. 

Карлос же Сайнс на седьмом круге улетел с трассы в том же четвертом повороте, где и Ферстаппен чуть позже. 

Из-за этого на финальных кругах Хэмилтон и Сайнс оказались рядом в споре за четвертое место – и Льюис доказал, что новинки Mercedes действительно работают. К немалому огорчению трибун он обогнал Ferrari и вышел вперед. 

Но затем, когда финиш был уже совсем близок, Льюиса попросили замедлиться: в баке стало заканчиваться топливо. Сайнс вернулся вперед и добился своего лучшего в карьере результата на Гран При Испании.

Валттери Боттас, Alfa Romeo C42

Валттери Боттас, Alfa Romeo C42

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Лучший из остальных

Валттери Боттас вновь выдал безупречную гонку. Только в самом начале финн пропустил Мика Шумахера, но очень быстро обогнал гонщика Haas, после этого до финиша оставался лучшим в средней группе пелотона.

Ближайшего соперника, Эстебана Окона из Alpine, гонщик Alfa Romeo в итоге переиграл на 15 с лишним секунд. Кроме того, Боттас использовал тактику с двумя пит-стопами, хотя под финиш и усомнился по радио, что это было правильно.

Ландо Норрис, который с начала уик-энда испытывал сложности из-за плохого самочувствия, смог закончить гонку восьмым, а Фернандо Алонсо на домашней трассе пробился с последнего места, где он оказался из-за замены мотора, на девятое. 

Юки Цунода из AlphaTauri замкнул десятку.

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22, Фернандо Алонсо, Alpine A522

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22, Фернандо Алонсо, Alpine A522

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Зеленая, да не Red Bull

После скандала с копированием чертежей многим было интересно, как покажет себя обновленная машина Aston Martin. Себастьян Феттель, избравший тактику с двумя остановками в боксах, долго претендовал на очки, но в итоге остался 11-м. Его напарник Лэнс Стролл столкнулся по ходу дистанции с Пьером Гасли в первом повороте, потому остался еще дальше позади. 

Даниэль Риккардо уже после нескольких кругов со старта утратил темп и стал терять позицию за позицией, похожая история произошла и с Миком Шумахером – после столкновения Хэмилтона и Магнуссена немец на какое-то время оказался шестым, но в итоге финишировал только 14-м.  

Единственным, кроме Леклера, кто не закончил гонку, оказался Гуаньюй Чжоу. Причиной второго подряд схода китайца также стали проблемы с силовой установкой.

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Результаты Гран При Испании

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв Пит-стопы
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull -   3
2 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 13.072 13.072 3
3 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 32.927 32.927 3
4 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 45.208 45.208 3
5 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 54.534 54.534 3
6 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 59.976 59.976 2
7 France Эстебан Окон Alpine Renault 1'15.397 1'15.397 3
8 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1'23.235 1'23.235 3
9 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 1 lap   3
10 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 1 lap   3
11 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1 lap   2
12 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 1 lap   3
13 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 1 lap   3
14 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 1 lap   2
15 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1 lap   3
16 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 2 laps   3
17 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 2 laps   2
18 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 2 laps   4
  China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari     2
  Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari     2
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