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Формула 1 / Гран При Бахрейна Отчет о гонке

Ферстаппен выиграл в Бахрейне, Леклер сошел, Алонсо на подиуме

Первая гонка нового сезона Формулы 1 завершилась дублем Red Bull и третьим местом блистательного Фернандо Алонсо

Александр Кабановский
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Ферстаппен выиграл в Бахрейне, Леклер сошел, Алонсо на подиуме
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Макс Ферстаппен не испытал проблем на пути к победе в Гран При Бахрейна, который открыл новый сезон Формулы 1.

Описание гонки действующего чемпиона выглядит предельно коротким: он стартовал с поула, без проблем удержал лидерство на первых метрах, после чего лишь наращивал преимущество над преследователями. Два первых отрезка лидер Red Bull провел на мягких шинах Soft, финальный – на жестких Hard. 

Его преимущество на финише составило 12 секунд. Ферстаппен впервые победил в Бахрейне и поднялся на вершину подиума в 36-й раз за карьеру.

Борьба за последующие позиции вышла куда более напряженной. Серхио Перес скверно начал движение со второй стартовой позиции решетки и пропустил Шарля Леклера. Однако тактика Red Bull, одинаковая для обоих пилотов, дала мексиканцу преимущество на втором отрезке, так как в Ferrari выбрали консервативную схему Soft-Hard-Hard.

Уступая Леклеру в начале второго отрезка гонки 3,4 секунды, Перес догнал его и опередил в первом повороте 26-го круга, после чего до следующей волны пит-стопов уехал на четыре с лишним секунды. Это обеспечило Red Bull возможность сделать первый в своей истории дубль в гонке открытия чемпионата мира. 

Леклер же не получил даже кубка за третье место – на 40-м круге его Ferrari, с которой не было никаких технических проблем ни на тестах, ни по ходу уик-энда в Сахире, замерла на обочине задней прямой. Скудерия подтвердила, что на SF-23 отказал мотор.

Сход Шарля Леклера, Ferrari SF-23

Сход Шарля Леклера, Ferrari SF-23

После этого казалось, что гонщик Ferrari все равно будет на подиуме, так как на третье место поднялся Карлос Сайнс. Но вскоре в его зеркалах появилась машина Фернандо Алонсо. 

41-летний ветеран стартовал в Сахире пятым, но на первом же круге, когда испанец боролся с Льюисом Хэмилтоном, его на торможении перед четвертым поворотом ударил собственный напарник Лэнс Стролл, увлеченный поединком с Джорджем Расселлом. 

В итоге Алонсо оказался только седьмым, но сначала ему удалось переиграть Расселла, затем в яркой дуэли из двух частей опередить Хэимлтона – на 37-м круге тот смог вернуться вперед, но в 10-м повороте 38-го был бессилен что-то противопоставить бывшему напарнику, – а в довершении пройти и Сайнса. 

«Отличная машина», – очень довольным голосом сказал испанец команде по радио. 

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Сайнс и Хэмилтон дополнили пятерку, следом финишировал еще один пилот Aston Лэнс Стролл. Несмотря на недавнее повреждение запястья и контакт с Алонсо, канадец очень достойно провел гонку, сумев за счет более раннего второго пит-стопа переиграть Расселла. 

Очки также заработали Валттери Боттас, прорвавшийся с последней стартовой позиции Пьер Гасли (едва не ставший, кроме того, автором лучшего круга – в самый последний момент его отобрал у француза Гуаньюй Чжоу) и Алекс Элбон. 

После слабой формы на тестах и в тренировках многие поспешили списать Williams со счетов, но один пилот команды Джеймса Воулза заработал очки, другой – дебютант Логан Сарджент – финишировал 12-м. 

Юки Цунода, AlphaTauri AT04, Логан Сарджент, Williams FW45

Юки Цунода, AlphaTauri AT04, Логан Сарджент, Williams FW45

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Лучшим результатом AlphaTauri стало 11-е место Юки Цуноды, Haas – 13-й результат Кевина Магнуссена. Напарник датчанина Нико Хюлькенберг повредил переднее крыло в толчее первого круга и резко потерял в темпе, после чего завершил гонку только на 15-й позиции. 

Чжоу Гуаньюй провел гонку на стыке первого и второго десятка, и когда стало ясно, что  заработать очки китайский пилот не сможет, в Alfa Romeo перед самым финишем поставили ему свежие шины, чтобы хотя бы отобрать бонус за лучший круг у соперников из Alpine.  

Эстебан Окон, Alpine A523

Эстебан Окон, Alpine A523

Фото: Alpine

Из огня да в полымя

Главными же неудачниками дня стал Эстебан Окон и команда McLaren. Француз, также повредивший крыло в дебюте после контакта с Хюлькенбергом, получил один за другим сразу три штрафа – за неверное расположение машины на решетке, за неверное выполнение процедуры штрафа и за превышение скорости в боксах. 

После этого Эстебан окончательно остановил машину в гараже. 

Однако автором самого первого схода стал не он и не Леклер – Оскар Пиастри выбыл из гонки после 12 кругов из-за отказа в электросистеме. Партнер австралийца по McLaren Ландо Норрис вынужден был провести шесть пит-стопов для подкачки гидравлической системе и финишировал самым последним. 

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Результаты Гран При Бахрейна (57 кругов)

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв Пит-стопы
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull -   2
2 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 11.987 11.987 2
3 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin Mercedes 38.637 38.637 2
4 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 48.052 48.052 2
5 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 50.977 50.977 2
6 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 54.502 54.502 2
7 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 55.873 55.873 2
8 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 1'12.647 1'12.647 2
9 France Пьер Гасли Alpine Renault 1'13.753 1'13.753 3
10 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 1'29.774 1'29.774 3
11 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 1'30.870 1'30.870 3
12 United States Логан Сарджент Williams Mercedes 1 lap   3
13 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1 lap   3
14 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri Red Bull 1 lap   2
15 Germany Нико Хюлькенберг Haas Ferrari 1 lap   3
16 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 1 lap   3
17 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 2 laps   6
  France Эстебан Окон Alpine Renault 16 laps   4
  Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 18 laps   2
  Australia Оскар Пиастри McLaren Mercedes 44 laps   1
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