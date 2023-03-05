Ферстаппен выиграл в Бахрейне, Леклер сошел, Алонсо на подиуме

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Макс Ферстаппен не испытал проблем на пути к победе в Гран При Бахрейна, который открыл новый сезон Формулы 1.

Описание гонки действующего чемпиона выглядит предельно коротким: он стартовал с поула, без проблем удержал лидерство на первых метрах, после чего лишь наращивал преимущество над преследователями. Два первых отрезка лидер Red Bull провел на мягких шинах Soft, финальный – на жестких Hard.

Его преимущество на финише составило 12 секунд. Ферстаппен впервые победил в Бахрейне и поднялся на вершину подиума в 36-й раз за карьеру.

Борьба за последующие позиции вышла куда более напряженной. Серхио Перес скверно начал движение со второй стартовой позиции решетки и пропустил Шарля Леклера. Однако тактика Red Bull, одинаковая для обоих пилотов, дала мексиканцу преимущество на втором отрезке, так как в Ferrari выбрали консервативную схему Soft-Hard-Hard.

Уступая Леклеру в начале второго отрезка гонки 3,4 секунды, Перес догнал его и опередил в первом повороте 26-го круга, после чего до следующей волны пит-стопов уехал на четыре с лишним секунды. Это обеспечило Red Bull возможность сделать первый в своей истории дубль в гонке открытия чемпионата мира.

Леклер же не получил даже кубка за третье место – на 40-м круге его Ferrari, с которой не было никаких технических проблем ни на тестах, ни по ходу уик-энда в Сахире, замерла на обочине задней прямой. Скудерия подтвердила, что на SF-23 отказал мотор.

Сход Шарля Леклера, Ferrari SF-23

После этого казалось, что гонщик Ferrari все равно будет на подиуме, так как на третье место поднялся Карлос Сайнс. Но вскоре в его зеркалах появилась машина Фернандо Алонсо.

41-летний ветеран стартовал в Сахире пятым, но на первом же круге, когда испанец боролся с Льюисом Хэмилтоном, его на торможении перед четвертым поворотом ударил собственный напарник Лэнс Стролл, увлеченный поединком с Джорджем Расселлом.

В итоге Алонсо оказался только седьмым, но сначала ему удалось переиграть Расселла, затем в яркой дуэли из двух частей опередить Хэимлтона – на 37-м круге тот смог вернуться вперед, но в 10-м повороте 38-го был бессилен что-то противопоставить бывшему напарнику, – а в довершении пройти и Сайнса.

«Отличная машина», – очень довольным голосом сказал испанец команде по радио.

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Сайнс и Хэмилтон дополнили пятерку, следом финишировал еще один пилот Aston Лэнс Стролл. Несмотря на недавнее повреждение запястья и контакт с Алонсо, канадец очень достойно провел гонку, сумев за счет более раннего второго пит-стопа переиграть Расселла.

Очки также заработали Валттери Боттас, прорвавшийся с последней стартовой позиции Пьер Гасли (едва не ставший, кроме того, автором лучшего круга – в самый последний момент его отобрал у француза Гуаньюй Чжоу) и Алекс Элбон.

После слабой формы на тестах и в тренировках многие поспешили списать Williams со счетов, но один пилот команды Джеймса Воулза заработал очки, другой – дебютант Логан Сарджент – финишировал 12-м.

Юки Цунода, AlphaTauri AT04, Логан Сарджент, Williams FW45 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Лучшим результатом AlphaTauri стало 11-е место Юки Цуноды, Haas – 13-й результат Кевина Магнуссена. Напарник датчанина Нико Хюлькенберг повредил переднее крыло в толчее первого круга и резко потерял в темпе, после чего завершил гонку только на 15-й позиции.

Чжоу Гуаньюй провел гонку на стыке первого и второго десятка, и когда стало ясно, что заработать очки китайский пилот не сможет, в Alfa Romeo перед самым финишем поставили ему свежие шины, чтобы хотя бы отобрать бонус за лучший круг у соперников из Alpine.

Эстебан Окон, Alpine A523 Фото: Alpine

Из огня да в полымя

Главными же неудачниками дня стал Эстебан Окон и команда McLaren. Француз, также повредивший крыло в дебюте после контакта с Хюлькенбергом, получил один за другим сразу три штрафа – за неверное расположение машины на решетке, за неверное выполнение процедуры штрафа и за превышение скорости в боксах.

После этого Эстебан окончательно остановил машину в гараже.

Однако автором самого первого схода стал не он и не Леклер – Оскар Пиастри выбыл из гонки после 12 кругов из-за отказа в электросистеме. Партнер австралийца по McLaren Ландо Норрис вынужден был провести шесть пит-стопов для подкачки гидравлической системе и финишировал самым последним.

Результаты Гран При Бахрейна (57 кругов)